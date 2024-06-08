https://ria.ru/20240608/afganistan-1951615031.html

В МИД Ирана назвали причины большинства проблем в Афганистане

В МИД Ирана назвали причины большинства проблем в Афганистане - РИА Новости, 08.06.2024

В МИД Ирана назвали причины большинства проблем в Афганистане

Корнем большинства проблем и вызовов Афганистана является оккупация этой страны и невнимание к ее экономическому развитию, заявил исполняющий обязанности главы... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T11:49

2024-06-08T11:49

2024-06-08T11:49

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ТЕГЕРАН, 8 июн – РИА Новости. Корнем большинства проблем и вызовов Афганистана является оккупация этой страны и невнимание к ее экономическому развитию, заявил исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства Ирана Али Багери Кяни. "Корень большинства проблем и вызовов Афганистана - в оккупации этой страны и невнимании к ее экономическому развитию, а также в навязывании ей неразвитости оккупантами", - зачитал помощник министра иностранных дел и руководитель департамента Южной Азии министерства иностранных дел Ирана Сейед Расул Мусави текст послания Багери Кяни на второй четырехсторонней встрече Региональной контактной группы по Афганистану с участием представителей Ирана, Пакистана, Индии и России. По мнению и.о. главы иранского МИД, несмотря на то, что оккупационные силы покинули территорию Афганистана, ограничение народу этой страны доступа к ее богатствам фактически создало препятствие на пути развития государства. Он подчеркнул, что ответственность за разрушение экономической инфраструктуры Афганистана лежит на оккупантах, которые должны "без политического вмешательства заплатить свою долю за возмещение (ущерба от - ред.) экономической отсталости этой страны". Исполняющий обязанности главы МИД Ирана отметил, что одной из проблем, с которыми столкнулся регион Ближнего Востока, стала миграция афганцев в соседние страны, что приводит к оттоку работоспособного населения из Афганистана и увеличивает нагрузку на принимающие государства. Политик высказал мысль о целесообразности создания "ответственного механизма под надзором ООН", который помог бы правительству Афганистана вернуть эмигрантов обратно, предоставив им землю и условия для проживания. Багери Кяни отметил, что Иран всегда поддерживал конструктивные инициативы, направленные на установление мира и стабильности в Афганистане, в том числе заседания глав МИД стран-соседей Афганистана и заседания "московского формата". Во встрече, проходящей 8 июня в Тегеране, принимают участие спецпредставитель премьер-министра Пакистана по делам Афганистана и экс-посол Пакистана в Тегеране Асиф Али Хан Дуррани, спецпредставитель президента Ирана по Афганистану Хасан Каземи Куми, специальный посланник МИД Китая по делам Афганистана Юэ Сяоюн и посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов. По информации агентства IRNA, встреча подобного формата проводится во второй раз. Впервые она прошла в первом квартале 2024 года в Кабуле по инициативе Ирана, в ней приняли участие специальные представители и послы стран региона и государств-соседей Афганистана. Несколькими днями ранее директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что "очередная встреча спецпредставителей по Афганистану и генсека ООН должна пройти в Дохе 30 июня - 1 июля..., но до этого мы соберемся в Тегеране буквально в эту субботу - контактная группа "московского формата" по Афганистану, в нее входят помимо России Китай, Пакистан и Иран". В начале августа 2021 года талибы (под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. По словам директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о снятии в России с талибов статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. Решение будет принимать президент РФ.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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справки, афганистан, россия, иран, замир кабулов, дмитрий жирнов, мохаммад хасан ахунд, оон, талибан