https://ria.ru/20240608/abkhaziya-1951583496.html
Глава Абхазии оценил шансы страны стать лидером по числу туристов из России
Глава Абхазии оценил шансы страны стать лидером по числу туристов из России - РИА Новости, 08.06.2024
Глава Абхазии оценил шансы страны стать лидером по числу туристов из России
Абхазия в 2024 году может стать лидером по количеству посещений российскими туристами, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ президент Абхазии Аслан Бжания. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T07:57
2024-06-08T07:57
2024-06-08T07:57
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Абхазия в 2024 году может стать лидером по количеству посещений российскими туристами, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ президент Абхазии Аслан Бжания. "Абхазия по итогам 2024 года может стать, скажем так, страной, где побывало большее количество туристов из России. Мы были вторые, но, как докладывает министр по туризму, сейчас очень хорошие показатели", - сказал Бжания. Он также сообщил, что за прошедший год в Абхазии ввели в эксплуатацию 183 объекта туристической направленности, причем всего их в стране 1025. "Потенциал огромен, он не раскрыт, и мы, как это мне представляется, должны это делать вместе с нашими российскими братьями", - заключил глава государства. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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абхазия, россия, аслан бжания
ПМЭФ-2024, Абхазия, Россия, Аслан Бжания
Глава Абхазии оценил шансы страны стать лидером по числу туристов из России
Президент Абхазии Бжания: страна может стать лидером по числу посещений россиян
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Абхазия в 2024 году может стать лидером по количеству посещений российскими туристами, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ президент Абхазии Аслан Бжания.
«
"Абхазия по итогам 2024 года может стать, скажем так, страной, где побывало большее количество туристов из России. Мы были вторые, но, как докладывает министр по туризму, сейчас очень хорошие показатели", - сказал Бжания.
Он также сообщил, что за прошедший год в Абхазии ввели в эксплуатацию 183 объекта туристической направленности, причем всего их в стране 1025.
"Потенциал огромен, он не раскрыт, и мы, как это мне представляется, должны это делать вместе с нашими российскими братьями", - заключил глава государства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.