https://ria.ru/20240608/abkhaziya-1951582379.html

Самолеты из аэропорта Сухума будут летать в семь городов России

Самолеты из аэропорта Сухума будут летать в семь городов России - РИА Новости, 08.06.2024

Самолеты из аэропорта Сухума будут летать в семь городов России

Самолеты из обновленного аэропорта Сухума полетят в семь российских городов, заявил президент Абхазии Аслан Бжания в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T07:37

2024-06-08T07:37

2024-06-08T13:21

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Самолеты из обновленного аэропорта Сухума полетят в семь российских городов, заявил президент Абхазии Аслан Бжания в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. "После открытия аэропорта мы планируем, что будут выполняться рейсы примерно в семь городов России. Мы думаем, что это увеличит поток как минимум с первого года на 50 процентов", — сказал он. Международный аэропорт Сухума расположен в 18 километрах от абхазской столицы. Его построили в 1960-х годах, и до закрытия в 1993-м он принимал до пяти тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить воздушную гавань и начать полеты.В октябре прошлого года правительство Абхазии заключило с российской компанией "Инфраструктурное развитие" соглашение о реконструкции аэропорта. Бжания говорил тогда, что открыть его планируется 31 декабря 2024 года, первый пробный полет намечен на июль. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.

https://ria.ru/20230916/aeroport-1896753474.html

https://ria.ru/20231019/abkhaziya-1903923018.html

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абхазия, сухум, россия, аслан бжания