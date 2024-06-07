https://ria.ru/20240607/yurisprudentsiya-1951291596.html
Юридические инструменты защиты экспортеров: опыт и предложения группы РЭЦ
Юридические инструменты защиты экспортеров: опыт и предложения группы РЭЦ - РИА Новости, 07.06.2024
Юридические инструменты защиты экспортеров: опыт и предложения группы РЭЦ
Введенные против России санкции серьезно ограничили возможности российских компаний, ведущих деятельность на международном рынке, из-за этих ограничений им... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:28
2024-06-07T12:28
2024-06-07T12:28
пмэф-2024
экономика
россия
вероника никишина
технологии
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Введенные против России санкции серьезно ограничили возможности российских компаний, ведущих деятельность на международном рынке, из-за этих ограничений им стало гораздо труднее защищать свои интересы и отстаивать свои права, ситуация требует адаптации существующих правовых инструментов, которые позволили бы компаниям РФ эффективнее защищать свои права и законные интересы в условиях санкционного давления, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в Группу ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.Дискуссия состоялась на сессии "Защита транснационального экономического оборота: юридические инструменты" в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума."Наши экспортеры сейчас сталкиваются не только с необходимостью защищать свои интересы в условиях санкционных ограничений, но и искать альтернативные пути для ведения бизнеса и сбыта своей продукции. Мы уделяем особое внимание поддержке компаний в этом процессе, предоставляя им необходимые инструменты и консультации для успешного продвижения на мировых рынках", - сказала Никишина."Однако видим, что на новых экспортных рынках иногда не хватает надежных и проверенных правовых механизмов защиты прав и урегулирования споров. Необходимо разработать и закрепить на международно-правовом уровне на новых для России рынках то положительное, что уже наработано. Причем желательно это сделать в наиболее современном виде. С другой стороны, необходимо дополнить эти классические правовые модели "антисанкционными предохранителями". Какими они будут – как раз и предстоит решить юристам и дипломатам", – уточнила она.Руководитель РЭЦ отметила, что Группа РЭЦ имеет уникальный юридический опыт, включая успешные кейсы признания и приведения в исполнение судебных и арбитражных решений за рубежом в современных условиях. Как свой, так и совместный с экспортерами опыт по судебной и правовой защите их прав и интересов позволяют констатировать необходимость разработки и внедрения устойчивых, надежных и беспристрастных механизмов разрешения международных споров.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, вероника никишина, технологии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Вероника Никишина, Технологии, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Введенные против России санкции серьезно ограничили возможности российских компаний, ведущих деятельность на международном рынке, из-за этих ограничений им стало гораздо труднее защищать свои интересы и отстаивать свои права, ситуация требует адаптации существующих правовых инструментов, которые позволили бы компаниям РФ эффективнее защищать свои права и законные интересы в условиях санкционного давления, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в Группу ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
Дискуссия состоялась на сессии "Защита транснационального экономического оборота: юридические инструменты" в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.
"Наши экспортеры сейчас сталкиваются не только с необходимостью защищать свои интересы в условиях санкционных ограничений, но и искать альтернативные пути для ведения бизнеса и сбыта своей продукции. Мы уделяем особое внимание поддержке компаний в этом процессе, предоставляя им необходимые инструменты и консультации для успешного продвижения на мировых рынках", - сказала Никишина.
«
"Однако видим, что на новых экспортных рынках иногда не хватает надежных и проверенных правовых механизмов защиты прав и урегулирования споров. Необходимо разработать и закрепить на международно-правовом уровне на новых для России рынках то положительное, что уже наработано. Причем желательно это сделать в наиболее современном виде. С другой стороны, необходимо дополнить эти классические правовые модели "антисанкционными предохранителями". Какими они будут – как раз и предстоит решить юристам и дипломатам", – уточнила она.
Руководитель РЭЦ
отметила, что Группа РЭЦ имеет уникальный юридический опыт, включая успешные кейсы признания и приведения в исполнение судебных и арбитражных решений за рубежом в современных условиях. Как свой, так и совместный с экспортерами опыт по судебной и правовой защите их прав и интересов позволяют констатировать необходимость разработки и внедрения устойчивых, надежных и беспристрастных механизмов разрешения международных споров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.