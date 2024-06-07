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В Японии призвали Токио задуматься о дипломатии, ориентированной на будущее - РИА Новости, 07.06.2024
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14:49 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/yaponiya-1951367043.html
В Японии призвали Токио задуматься о дипломатии, ориентированной на будущее
В Японии призвали Токио задуматься о дипломатии, ориентированной на будущее - РИА Новости, 07.06.2024
В Японии призвали Токио задуматься о дипломатии, ориентированной на будущее
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки, известный своей заинтересованностью в развитии сотрудничества с Россией, считает, что эпоха, когда... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:49
2024-06-07T14:49
в мире
россия
япония
сша
мунэо судзуки
синдзо абэ
владимир путин
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ТОКИО, 7 июн – РИА Новости. Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки, известный своей заинтересованностью в развитии сотрудничества с Россией, считает, что эпоха, когда "работали" высокомерие президента США и англосаксонские ценности "сильный есть добро", прошла, а Токио следует обстоятельно задуматься о дипломатии, ориентированной на будущее. Об этом он пишет в своем блоге."Смотря на современный мир, очевидно, что он не движется под диктовку одной Америки. Следует вспомнить слова бывшего президента (Барака) Обамы о том, что "Америка больше не мировой полицейский и не финансовый центр мира". Мы живем в эпоху, когда высокомерие президента США Байдена и англосаксонские ценности о том, что "сильный есть добро" больше не работают", - пишет Судзуки в своем блоге. Рассуждая о позиции Японии по Украине, японский политик напомнил, что "во время Крымского конфликта бывший премьер-министр Синдзо Абэ получил предложение от экс-президента США Обамы о введении экономических санкций против России", но "премьер Абэ отметил, что между Японией и Россией есть вопросы заключения мирного договора и решения проблемы Северных территорий", как Токио именует южные острова Курильской гряды. "Тогда он (Абэ – ред.) заявил, что Япония не может следовать тем же ценностям, что и США, и запросил принятие решения на уровне Японии. Благодаря тому, что премьер Абэ исходил из национальных интересов, отношения между Японией и Россией после этого развивались нацеленными на будущее. По вопросу Украины же Япония последовала за США и присоединилась к экономическим санкциям. Важно понимать, для Японии более значимы отношения с Украиной или Россией", - рассуждает Мунэо Судзуки. Он также подчеркнул, что заявление российского лидера Владимира Путина об отсутствии условий для продолжения диалога по мирному договору "можно считать естественной позицией для президента России". Мунэо Судзуки - политик с огромным опытом. Он хорошо известен в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались очень интенсивно. Судзуки в прошлом году с 1 октября находился с визитом в России, вернулся в Японию 5 октября. Во время пребывания в России он провел ряд встреч, в том числе с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко. Визит Судзуки в Россию был крайне негативно воспринят официальными лицами в Японии. После визита "Партия обновления Японии", к которой он на тот момент принадлежал, решила исключить его из своих рядов, так как политик опоздал с подачей обязательного уведомления в партию по своей поездке. Однако проблемой стало не столько "опоздание", сколько слова депутата, воспринятые как пожелание России победы. Судзуки же настаивал, что выступает за перемирие, а относительно победы России опирается на факты, так как считает маловероятной победу Украины в условиях получения военной помощи и средств из-за рубежа. В настоящее время Судзуки не принадлежит ни к одной из партий.
https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924271441.html
https://ria.ru/20240522/hs-1947715425.html
https://ria.ru/20231110/obsuzhdenie-1908551186.html
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в мире, россия, япония, сша, мунэо судзуки, синдзо абэ, владимир путин
В мире, Россия, Япония, США, Мунэо Судзуки, Синдзо Абэ, Владимир Путин
В Японии призвали Токио задуматься о дипломатии, ориентированной на будущее

Депутат Судзуки: эпоха, когда "работало" высокомерие Запада, прошла

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 июн – РИА Новости. Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки, известный своей заинтересованностью в развитии сотрудничества с Россией, считает, что эпоха, когда "работали" высокомерие президента США и англосаксонские ценности "сильный есть добро", прошла, а Токио следует обстоятельно задуматься о дипломатии, ориентированной на будущее. Об этом он пишет в своем блоге.
"Смотря на современный мир, очевидно, что он не движется под диктовку одной Америки. Следует вспомнить слова бывшего президента (Барака) Обамы о том, что "Америка больше не мировой полицейский и не финансовый центр мира". Мы живем в эпоху, когда высокомерие президента США Байдена и англосаксонские ценности о том, что "сильный есть добро" больше не работают", - пишет Судзуки в своем блоге.
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Рассуждая о позиции Японии по Украине, японский политик напомнил, что "во время Крымского конфликта бывший премьер-министр Синдзо Абэ получил предложение от экс-президента США Обамы о введении экономических санкций против России", но "премьер Абэ отметил, что между Японией и Россией есть вопросы заключения мирного договора и решения проблемы Северных территорий", как Токио именует южные острова Курильской гряды.
«
"Тогда он (Абэ – ред.) заявил, что Япония не может следовать тем же ценностям, что и США, и запросил принятие решения на уровне Японии. Благодаря тому, что премьер Абэ исходил из национальных интересов, отношения между Японией и Россией после этого развивались нацеленными на будущее. По вопросу Украины же Япония последовала за США и присоединилась к экономическим санкциям. Важно понимать, для Японии более значимы отношения с Украиной или Россией", - рассуждает Мунэо Судзуки.
Он также подчеркнул, что заявление российского лидера Владимира Путина об отсутствии условий для продолжения диалога по мирному договору "можно считать естественной позицией для президента России".
Мунэо Судзуки - политик с огромным опытом. Он хорошо известен в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались очень интенсивно.
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Судзуки в прошлом году с 1 октября находился с визитом в России, вернулся в Японию 5 октября. Во время пребывания в России он провел ряд встреч, в том числе с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко. Визит Судзуки в Россию был крайне негативно воспринят официальными лицами в Японии.
После визита "Партия обновления Японии", к которой он на тот момент принадлежал, решила исключить его из своих рядов, так как политик опоздал с подачей обязательного уведомления в партию по своей поездке. Однако проблемой стало не столько "опоздание", сколько слова депутата, воспринятые как пожелание России победы. Судзуки же настаивал, что выступает за перемирие, а относительно победы России опирается на факты, так как считает маловероятной победу Украины в условиях получения военной помощи и средств из-за рубежа.
В настоящее время Судзуки не принадлежит ни к одной из партий.
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