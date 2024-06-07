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Воробьев: Подмосковье третий год входит в тройку лидеров по версии АСИ - РИА Новости, 07.06.2024
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Новости Подмосковья
 
12:46 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/vorobev-1951300712.html
Воробьев: Подмосковье третий год входит в тройку лидеров по версии АСИ
Воробьев: Подмосковье третий год входит в тройку лидеров по версии АСИ - РИА Новости, 07.06.2024
Воробьев: Подмосковье третий год входит в тройку лидеров по версии АСИ
Подмосковье третий год подряд входит в тройку лучших регионов рейтинга инвестиционной привлекательности по версии Агентства стратегических инициатив (АСИ),... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:46
2024-06-07T12:46
новости подмосковья
технологии
московская область (подмосковье)
россия
оаэ
андрей воробьев
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Подмосковье третий год подряд входит в тройку лучших регионов рейтинга инвестиционной привлекательности по версии Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее на ПМЭФ состоялась презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. "Третий год подряд мы входим в тройку лучших рейтинга инвестиционной привлекательности регионов по версии АСИ! Спасибо агентству и его главе Светлане Чупшевой за высокую оценку. Чтобы быть интересным бизнесу, мы стараемся, прежде всего, упрощать процессы и процедуры, делаем удобнее сервисы поддержки предпринимателей. Все это позволяет создавать все больше рабочих мест и увеличивать инвестиции в бюджет региона", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, за счет работы Центра содействия строительству в Подмосковье сократили сроки выхода бизнеса на готовую площадку с 36 до 8 месяцев. В планах — уложиться в полгода. Ведется сопровождение 4 тысяч новых инвестпроектов почти на 690 миллиардов рублей и более чем на 90 тысячах рабочих мест. "Кроме того, продолжаем развивать наш Инвестпортал, где разместили все наши сервисы и меры поддержки. В прошлом году на ПМЭФ мы подписали соглашение с Российским экспортным центром, запустили онлайн-сервис — "Контейнер для МСП". Преимущество сервиса в том, что несколько небольших компаний могут объединить свои грузы и отправить их в одном контейнере, тем самым существенно сократить логистические расходы. Два контейнера мы уже отправили в ОАЭ, в апреле — в Китай, еще один отправим в этом месяце в Саудовскую Аравию", - добавил Воробьев. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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технологии, московская область (подмосковье), россия, оаэ, андрей воробьев, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), пмэф
Новости Подмосковья, Технологии, Московская область (Подмосковье), Россия, ОАЭ, Андрей Воробьев, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), ПМЭФ

Воробьев: Подмосковье третий год входит в тройку лидеров по версии АСИ

© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Подмосковье третий год подряд входит в тройку лучших регионов рейтинга инвестиционной привлекательности по версии Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее на ПМЭФ состоялась презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.
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"Третий год подряд мы входим в тройку лучших рейтинга инвестиционной привлекательности регионов по версии АСИ! Спасибо агентству и его главе Светлане Чупшевой за высокую оценку. Чтобы быть интересным бизнесу, мы стараемся, прежде всего, упрощать процессы и процедуры, делаем удобнее сервисы поддержки предпринимателей. Все это позволяет создавать все больше рабочих мест и увеличивать инвестиции в бюджет региона", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, за счет работы Центра содействия строительству в Подмосковье сократили сроки выхода бизнеса на готовую площадку с 36 до 8 месяцев. В планах — уложиться в полгода. Ведется сопровождение 4 тысяч новых инвестпроектов почти на 690 миллиардов рублей и более чем на 90 тысячах рабочих мест.
«
"Кроме того, продолжаем развивать наш Инвестпортал, где разместили все наши сервисы и меры поддержки. В прошлом году на ПМЭФ мы подписали соглашение с Российским экспортным центром, запустили онлайн-сервис — "Контейнер для МСП". Преимущество сервиса в том, что несколько небольших компаний могут объединить свои грузы и отправить их в одном контейнере, тем самым существенно сократить логистические расходы. Два контейнера мы уже отправили в ОАЭ, в апреле — в Китай, еще один отправим в этом месяце в Саудовскую Аравию", - добавил Воробьев.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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Новости ПодмосковьяТехнологииМосковская область (Подмосковье)РоссияОАЭАндрей ВоробьевСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)ПМЭФ
 
 
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