https://ria.ru/20240607/vorobev-1951300712.html

Воробьев: Подмосковье третий год входит в тройку лидеров по версии АСИ

Воробьев: Подмосковье третий год входит в тройку лидеров по версии АСИ - РИА Новости, 07.06.2024

Воробьев: Подмосковье третий год входит в тройку лидеров по версии АСИ

Подмосковье третий год подряд входит в тройку лучших регионов рейтинга инвестиционной привлекательности по версии Агентства стратегических инициатив (АСИ),... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:46

2024-06-07T12:46

2024-06-07T12:46

новости подмосковья

технологии

московская область (подмосковье)

россия

оаэ

андрей воробьев

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Подмосковье третий год подряд входит в тройку лучших регионов рейтинга инвестиционной привлекательности по версии Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее на ПМЭФ состоялась презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. "Третий год подряд мы входим в тройку лучших рейтинга инвестиционной привлекательности регионов по версии АСИ! Спасибо агентству и его главе Светлане Чупшевой за высокую оценку. Чтобы быть интересным бизнесу, мы стараемся, прежде всего, упрощать процессы и процедуры, делаем удобнее сервисы поддержки предпринимателей. Все это позволяет создавать все больше рабочих мест и увеличивать инвестиции в бюджет региона", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, за счет работы Центра содействия строительству в Подмосковье сократили сроки выхода бизнеса на готовую площадку с 36 до 8 месяцев. В планах — уложиться в полгода. Ведется сопровождение 4 тысяч новых инвестпроектов почти на 690 миллиардов рублей и более чем на 90 тысячах рабочих мест. "Кроме того, продолжаем развивать наш Инвестпортал, где разместили все наши сервисы и меры поддержки. В прошлом году на ПМЭФ мы подписали соглашение с Российским экспортным центром, запустили онлайн-сервис — "Контейнер для МСП". Преимущество сервиса в том, что несколько небольших компаний могут объединить свои грузы и отправить их в одном контейнере, тем самым существенно сократить логистические расходы. Два контейнера мы уже отправили в ОАЭ, в апреле — в Китай, еще один отправим в этом месяце в Саудовскую Аравию", - добавил Воробьев. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240503/eksportery-1943660701.html

https://ria.ru/20240418/podmoskove-1940757785.html

московская область (подмосковье)

россия

оаэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, московская область (подмосковье), россия, оаэ, андрей воробьев, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), пмэф