Воробьев: Подмосковье третий год входит в тройку лидеров по версии АСИ
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Подмосковье третий год подряд входит в тройку лучших регионов рейтинга инвестиционной привлекательности по версии Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее на ПМЭФ состоялась презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.
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"Третий год подряд мы входим в тройку лучших рейтинга инвестиционной привлекательности регионов по версии АСИ! Спасибо агентству и его главе Светлане Чупшевой за высокую оценку. Чтобы быть интересным бизнесу, мы стараемся, прежде всего, упрощать процессы и процедуры, делаем удобнее сервисы поддержки предпринимателей. Все это позволяет создавать все больше рабочих мест и увеличивать инвестиции в бюджет региона", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, за счет работы Центра содействия строительству в Подмосковье сократили сроки выхода бизнеса на готовую площадку с 36 до 8 месяцев. В планах — уложиться в полгода. Ведется сопровождение 4 тысяч новых инвестпроектов почти на 690 миллиардов рублей и более чем на 90 тысячах рабочих мест.
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"Кроме того, продолжаем развивать наш Инвестпортал, где разместили все наши сервисы и меры поддержки. В прошлом году на ПМЭФ мы подписали соглашение с Российским экспортным центром, запустили онлайн-сервис — "Контейнер для МСП". Преимущество сервиса в том, что несколько небольших компаний могут объединить свои грузы и отправить их в одном контейнере, тем самым существенно сократить логистические расходы. Два контейнера мы уже отправили в ОАЭ, в апреле — в Китай, еще один отправим в этом месяце в Саудовскую Аравию", - добавил Воробьев.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.