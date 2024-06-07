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Орбан выступил против участия Венгрии в миссии НАТО на Украине - РИА Новости, 07.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:17 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/vengriya-1951316726.html
Орбан выступил против участия Венгрии в миссии НАТО на Украине
Орбан выступил против участия Венгрии в миссии НАТО на Украине - РИА Новости, 07.06.2024
Орбан выступил против участия Венгрии в миссии НАТО на Украине
Если Венгрия хоть минимально примет участие в миссии НАТО на Украине, то потеряет важную часть своего суверенитета, потому что передаст командование своими... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:17
2024-06-07T13:17
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
виктор орбан
нато
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БУДАПЕШТ, 7 июн - РИА Новости. Если Венгрия хоть минимально примет участие в миссии НАТО на Украине, то потеряет важную часть своего суверенитета, потому что передаст командование своими войсками альянсу, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Венгрии надо любым образом избежать акции, которую НАТО называет миссией на Украине. Если мы хотя бы пальцем к ней притронемся, примем участие хотя бы в фазе планирования, нас растерзают. Потому что когда НАТО по-настоящему начнет миссию на Украине, то территория Венгрии и руководство венгерскими подразделениями, предложенными для участия, перейдет из круга национальных полномочий к командованию НАТО", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, Венгрия в таком случае "потеряет важную часть своего суверенитета" и тогда венгерские войска уже не смогут не принять участие в конфликте. "Надо выйти из всех миссий НАТО, которые подготавливают вмешательство (в конфликт) на Украине, это уже очень близко. Нам надо обсуждать это и с нынешним генеральным секретарем и с потенциальными преемниками. Нам надо заставить принять такое политическое решение", - отметил Орбан. Венгерский премьер добавил, что Будапешт на основании договора НАТО, в котором указано, что альянс является оборонительным, намерен закрепить юридически, что не будет участвовать в миссиях НАТО вне территории альянса, а также поддерживать их финансово. Ранее Орбан заявил, что юристы сейчас работают над тем, чтобы Венгрия, оставаясь членом НАТО, могла не принимать участие в деятельности альянса вне его территории. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО таким образом "сползает" в конфликт.
https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html
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в мире, венгрия, виктор орбан, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Виктор Орбан, НАТО
Орбан выступил против участия Венгрии в миссии НАТО на Украине

Орбан: Венгрия потеряет суверенитет в случае участия в миссии НАТО на Украине

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 7 июн - РИА Новости. Если Венгрия хоть минимально примет участие в миссии НАТО на Украине, то потеряет важную часть своего суверенитета, потому что передаст командование своими войсками альянсу, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Венгрии надо любым образом избежать акции, которую НАТО называет миссией на Украине. Если мы хотя бы пальцем к ней притронемся, примем участие хотя бы в фазе планирования, нас растерзают. Потому что когда НАТО по-настоящему начнет миссию на Украине, то территория Венгрии и руководство венгерскими подразделениями, предложенными для участия, перейдет из круга национальных полномочий к командованию НАТО", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, Венгрия в таком случае "потеряет важную часть своего суверенитета" и тогда венгерские войска уже не смогут не принять участие в конфликте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
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"Надо выйти из всех миссий НАТО, которые подготавливают вмешательство (в конфликт) на Украине, это уже очень близко. Нам надо обсуждать это и с нынешним генеральным секретарем и с потенциальными преемниками. Нам надо заставить принять такое политическое решение", - отметил Орбан. Венгерский премьер добавил, что Будапешт на основании договора НАТО, в котором указано, что альянс является оборонительным, намерен закрепить юридически, что не будет участвовать в миссиях НАТО вне территории альянса, а также поддерживать их финансово.
Ранее Орбан заявил, что юристы сейчас работают над тем, чтобы Венгрия, оставаясь членом НАТО, могла не принимать участие в деятельности альянса вне его территории.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО таким образом "сползает" в конфликт.
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