https://ria.ru/20240607/unichtozhenie-1951536203.html

Минобороны показало кадры уничтожения катера ВСУ в Черном море

Минобороны показало кадры уничтожения катера ВСУ в Черном море - РИА Новости, 07.06.2024

Минобороны показало кадры уничтожения катера ВСУ в Черном море

Минобороны России показало в пятницу видеоролик с кадрами уничтожения безэкипажного катера ВСУ из стрелкового оружия с борта вертолета Ка-27ПС морской авиации... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T20:42

2024-06-07T20:42

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россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Минобороны России показало в пятницу видеоролик с кадрами уничтожения безэкипажного катера ВСУ из стрелкового оружия с борта вертолета Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота. Ранее МО РФ сообщило об уничтожении трёх украинских безэкипажных катеров, двигавшихся в направлении Крыма. На видеоролике видно, как экипаж вертолёта поражает катер, он взрывается при уничтожении, появляются клубы чёрного дыма.

https://ria.ru/20240607/vsu-1951481439.html

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Кадры уничтожения украинского безэкипажного катера в Черном море МО РФ показало кадры уничтожения украинского безэкипажного катера в Чёрном море 2024-06-07T20:42 true PT0M28S

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россия, вооруженные силы украины