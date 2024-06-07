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Минобороны показало кадры уничтожения катера ВСУ в Черном море - РИА Новости, 07.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:42 07.06.2024 (обновлено: 21:13 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/unichtozhenie-1951536203.html
Минобороны показало кадры уничтожения катера ВСУ в Черном море
Минобороны показало кадры уничтожения катера ВСУ в Черном море - РИА Новости, 07.06.2024
Минобороны показало кадры уничтожения катера ВСУ в Черном море
Минобороны России показало в пятницу видеоролик с кадрами уничтожения безэкипажного катера ВСУ из стрелкового оружия с борта вертолета Ка-27ПС морской авиации... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:42
2024-06-07T21:13
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Минобороны России показало в пятницу видеоролик с кадрами уничтожения безэкипажного катера ВСУ из стрелкового оружия с борта вертолета Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота. Ранее МО РФ сообщило об уничтожении трёх украинских безэкипажных катеров, двигавшихся в направлении Крыма. На видеоролике видно, как экипаж вертолёта поражает катер, он взрывается при уничтожении, появляются клубы чёрного дыма.
https://ria.ru/20240607/vsu-1951481439.html
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Кадры уничтожения украинского безэкипажного катера в Черном море
МО РФ показало кадры уничтожения украинского безэкипажного катера в Чёрном море
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры уничтожения катера ВСУ в Черном море

МО показало кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ с вертолета Ка-27ПС

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Минобороны России показало в пятницу видеоролик с кадрами уничтожения безэкипажного катера ВСУ из стрелкового оружия с борта вертолета Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота.
Ранее МО РФ сообщило об уничтожении трёх украинских безэкипажных катеров, двигавшихся в направлении Крыма.
На видеоролике видно, как экипаж вертолёта поражает катер, он взрывается при уничтожении, появляются клубы чёрного дыма.
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