https://ria.ru/20240607/ubiystvo-1951334071.html

Подозреваемый в убийстве пенсионера в московском парке явился с повинной

Подозреваемый в убийстве пенсионера в московском парке явился с повинной - РИА Новости, 07.06.2024

Подозреваемый в убийстве пенсионера в московском парке явился с повинной

Подозреваемый в убийстве москвича, заступившегося за внучек в парке, сам пришел в полицию, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:56

2024-06-07T13:56

2024-06-07T15:15

происшествия

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россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве москвича, заступившегося за внучек в парке, сам пришел в полицию, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале."Установлен подозреваемый в убийстве мужчины в Кусковском парке. Шестидесятичетырехлетний житель района Новогиреево явился в правоохранительные органы с повинной", — говорится в публикации.В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.По данным столичного главка Следственного комитета, мужчину зарезали на глазах у двух его десятилетних внучек в парке в районе 3-й Музейной улицы. Убийца ударил жертву ножом в область сердца. Возбуждено уголовное дело.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в парке на юго-востоке Москвы девочки кидали камешки в озеро. Незнакомец сделал им замечание в грубой форме. Их дедушка подошел к мужчине, чтобы узнать о случившемся.Преступник не стал разговорить, достал, предположительно, нож, и ударил пенсионера, после чего скрылся со своей спутницей и собакой породы джек-рассел-терьер.

https://ria.ru/20240606/kriminal-1951062209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)