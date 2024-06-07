https://ria.ru/20240607/ubiystvo-1951334071.html
Подозреваемый в убийстве пенсионера в московском парке явился с повинной
Подозреваемый в убийстве пенсионера в московском парке явился с повинной - РИА Новости, 07.06.2024
Подозреваемый в убийстве пенсионера в московском парке явился с повинной
Подозреваемый в убийстве москвича, заступившегося за внучек в парке, сам пришел в полицию, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:56
2024-06-07T13:56
2024-06-07T15:15
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве москвича, заступившегося за внучек в парке, сам пришел в полицию, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале."Установлен подозреваемый в убийстве мужчины в Кусковском парке. Шестидесятичетырехлетний житель района Новогиреево явился в правоохранительные органы с повинной", — говорится в публикации.В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.По данным столичного главка Следственного комитета, мужчину зарезали на глазах у двух его десятилетних внучек в парке в районе 3-й Музейной улицы. Убийца ударил жертву ножом в область сердца. Возбуждено уголовное дело.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в парке на юго-востоке Москвы девочки кидали камешки в озеро. Незнакомец сделал им замечание в грубой форме. Их дедушка подошел к мужчине, чтобы узнать о случившемся.Преступник не стал разговорить, достал, предположительно, нож, и ударил пенсионера, после чего скрылся со своей спутницей и собакой породы джек-рассел-терьер.
https://ria.ru/20240606/kriminal-1951062209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемый в убийстве пенсионера в московском парке явился с повинной
Подозреваемый в убийстве заступившегося за внучек москвича сам пришел в полицию
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
Подозреваемый в убийстве москвича, заступившегося за внучек в парке, сам пришел в полицию, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале
.
"Установлен подозреваемый в убийстве мужчины в Кусковском парке. Шестидесятичетырехлетний житель района Новогиреево явился в правоохранительные органы с повинной", — говорится в публикации.
В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным столичного главка Следственного комитета, мужчину зарезали на глазах у двух его десятилетних внучек в парке в районе 3-й Музейной улицы. Убийца ударил жертву ножом в область сердца. Возбуждено уголовное дело.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в парке на юго-востоке Москвы
девочки кидали камешки в озеро. Незнакомец сделал им замечание в грубой форме. Их дедушка подошел к мужчине, чтобы узнать о случившемся.
Преступник не стал разговорить, достал, предположительно, нож, и ударил пенсионера, после чего скрылся со своей спутницей и собакой породы джек-рассел-терьер.