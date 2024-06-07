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Подозреваемый в убийстве пенсионера в московском парке явился с повинной - РИА Новости, 07.06.2024
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13:56 07.06.2024 (обновлено: 15:15 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/ubiystvo-1951334071.html
Подозреваемый в убийстве пенсионера в московском парке явился с повинной
Подозреваемый в убийстве пенсионера в московском парке явился с повинной - РИА Новости, 07.06.2024
Подозреваемый в убийстве пенсионера в московском парке явился с повинной
Подозреваемый в убийстве москвича, заступившегося за внучек в парке, сам пришел в полицию, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:56
2024-06-07T15:15
происшествия
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россия
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве москвича, заступившегося за внучек в парке, сам пришел в полицию, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале."Установлен подозреваемый в убийстве мужчины в Кусковском парке. Шестидесятичетырехлетний житель района Новогиреево явился в правоохранительные органы с повинной", — говорится в публикации.В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.По данным столичного главка Следственного комитета, мужчину зарезали на глазах у двух его десятилетних внучек в парке в районе 3-й Музейной улицы. Убийца ударил жертву ножом в область сердца. Возбуждено уголовное дело.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в парке на юго-востоке Москвы девочки кидали камешки в озеро. Незнакомец сделал им замечание в грубой форме. Их дедушка подошел к мужчине, чтобы узнать о случившемся.Преступник не стал разговорить, достал, предположительно, нож, и ударил пенсионера, после чего скрылся со своей спутницей и собакой породы джек-рассел-терьер.
https://ria.ru/20240606/kriminal-1951062209.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемый в убийстве пенсионера в московском парке явился с повинной

Подозреваемый в убийстве заступившегося за внучек москвича сам пришел в полицию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве москвича, заступившегося за внучек в парке, сам пришел в полицию, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.
"Установлен подозреваемый в убийстве мужчины в Кусковском парке. Шестидесятичетырехлетний житель района Новогиреево явился в правоохранительные органы с повинной", — говорится в публикации.
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В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным столичного главка Следственного комитета, мужчину зарезали на глазах у двух его десятилетних внучек в парке в районе 3-й Музейной улицы. Убийца ударил жертву ножом в область сердца. Возбуждено уголовное дело.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в парке на юго-востоке Москвы девочки кидали камешки в озеро. Незнакомец сделал им замечание в грубой форме. Их дедушка подошел к мужчине, чтобы узнать о случившемся.
Преступник не стал разговорить, достал, предположительно, нож, и ударил пенсионера, после чего скрылся со своей спутницей и собакой породы джек-рассел-терьер.
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