https://ria.ru/20240607/turtsiya-1951535916.html
Россия и Турция обсудили строительство газового хаба
Россия и Турция обсудили строительство газового хаба - РИА Новости, 07.06.2024
Россия и Турция обсудили строительство газового хаба
Вице-премьер РФ Александр Новак и глава минэнерго Турции Альпарслан Байрактар обсудили на ПМЭФ газовый хаб в Турции, безопасность транзита российского газа... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:42
2024-06-07T20:42
2024-06-07T20:42
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и глава минэнерго Турции Альпарслан Байрактар обсудили на ПМЭФ газовый хаб в Турции, безопасность транзита российского газа через через "Турецкий поток" и "Голубой поток", говорится в сообщении в Telegram-канале правительства РФ. "Во время переговоров с министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарсланом Байрактаром был поднят широкий круг вопросов взаимовыгодного сотрудничества в нефтяной, газовой и угольной сферах, в области промышленности и электроэнергетики, а также в атомной отрасли в контексте возведения АЭС "Аккую", - говорится в сообщении. "Стороны обсудили перспективы строительства газового хаба в Турции, а также условия обеспечения безопасности транзита российского газа через газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", - добавляется там же. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, турция, россия, александр новак, аэс "аккую", турецкий поток, голубой поток
ПМЭФ-2024, Экономика, Турция, Россия, Александр Новак, АЭС "Аккую", Турецкий поток, Голубой поток
Россия и Турция обсудили строительство газового хаба
Россия и Турция обсудили на ПМЭФ транзит российского газа