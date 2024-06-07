https://ria.ru/20240607/turtsiya-1951535916.html

Россия и Турция обсудили строительство газового хаба

Россия и Турция обсудили строительство газового хаба - РИА Новости, 07.06.2024

Россия и Турция обсудили строительство газового хаба

Вице-премьер РФ Александр Новак и глава минэнерго Турции Альпарслан Байрактар обсудили на ПМЭФ газовый хаб в Турции, безопасность транзита российского газа... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T20:42

2024-06-07T20:42

2024-06-07T20:42

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и глава минэнерго Турции Альпарслан Байрактар обсудили на ПМЭФ газовый хаб в Турции, безопасность транзита российского газа через через "Турецкий поток" и "Голубой поток", говорится в сообщении в Telegram-канале правительства РФ. "Во время переговоров с министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарсланом Байрактаром был поднят широкий круг вопросов взаимовыгодного сотрудничества в нефтяной, газовой и угольной сферах, в области промышленности и электроэнергетики, а также в атомной отрасли в контексте возведения АЭС "Аккую", - говорится в сообщении. "Стороны обсудили перспективы строительства газового хаба в Турции, а также условия обеспечения безопасности транзита российского газа через газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", - добавляется там же. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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экономика, турция, россия, александр новак, аэс "аккую", турецкий поток, голубой поток