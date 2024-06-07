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Вениамин Кондратьев: на Кубани начнут выпуск топлива стандарта Евро-5 - РИА Новости, 07.06.2024
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Краснодарский край
 
15:14 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/toplivo-1951381308.html
Вениамин Кондратьев: на Кубани начнут выпуск топлива стандарта Евро-5
Вениамин Кондратьев: на Кубани начнут выпуск топлива стандарта Евро-5 - РИА Новости, 07.06.2024
Вениамин Кондратьев: на Кубани начнут выпуск топлива стандарта Евро-5
Афипский нефтеперерабатывающий завод модернизируют комплекс по глубокой переработке нефти и будет первым на Кубани выпускать топливо стандарта Евро-5,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:14
2024-06-07T15:14
краснодарский край
краснодарский край
северский район
вениамин кондратьев
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Афипский нефтеперерабатывающий завод модернизируют комплекс по глубокой переработке нефти и будет первым на Кубани выпускать топливо стандарта Евро-5, соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Уточняется, что протокол о намерениях на ПМЭФ-2024 подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор Афипского нефтеперерабатывающего завода Алексей Сидоров. "Предприятие – один из лидеров отрасли. Сегодня мы документально закрепляем наши договоренности по его модернизации. Завод первым в крае начнет выпускать востребованное на внутреннем и зарубежном рынках топливо стандарта Евро-5. Причем объемы производства будут существенными – 2,5 миллиона тонн в год. Фактически завод преобразуется в комбинат. Это важно для края и всей страны. Наращивание производства продукции с высокой добавленной стоимостью – одна из наших стратегических задач в экономике", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. В рамках проекта до конца 2025 года на территории предприятия модернизируют комплекс по глубокой переработке нефти мощностью 2,5 миллиона тонн в год. В результате реализации для жителей Северского района будет создано 127 новых рабочих мест, добавляют власти. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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краснодарский край, северский район, вениамин кондратьев, пмэф
Краснодарский край, Краснодарский край, Северский район, Вениамин Кондратьев, ПМЭФ

Вениамин Кондратьев: на Кубани начнут выпуск топлива стандарта Евро-5

© POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Афипский нефтеперерабатывающий завод модернизируют комплекс по глубокой переработке нефти и будет первым на Кубани выпускать топливо стандарта Евро-5, соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Уточняется, что протокол о намерениях на ПМЭФ-2024 подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор Афипского нефтеперерабатывающего завода Алексей Сидоров.
«
"Предприятие – один из лидеров отрасли. Сегодня мы документально закрепляем наши договоренности по его модернизации. Завод первым в крае начнет выпускать востребованное на внутреннем и зарубежном рынках топливо стандарта Евро-5. Причем объемы производства будут существенными – 2,5 миллиона тонн в год. Фактически завод преобразуется в комбинат. Это важно для края и всей страны. Наращивание производства продукции с высокой добавленной стоимостью – одна из наших стратегических задач в экономике", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
В рамках проекта до конца 2025 года на территории предприятия модернизируют комплекс по глубокой переработке нефти мощностью 2,5 миллиона тонн в год. В результате реализации для жителей Северского района будет создано 127 новых рабочих мест, добавляют власти.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Краснодарский крайКраснодарский крайСеверский районВениамин КондратьевПМЭФ
 
 
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