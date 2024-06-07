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США провалили борьбу с терроризмом в Западной Африке, пишет NYT - РИА Новости, 07.06.2024
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17:25 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/terrorizm-1951458800.html
США провалили борьбу с терроризмом в Западной Африке, пишет NYT
США провалили борьбу с терроризмом в Западной Африке, пишет NYT - РИА Новости, 07.06.2024
США провалили борьбу с терроризмом в Западной Африке, пишет NYT
Кампания США по борьбе с терроризмом в Западной Африке в основном провалилась, несмотря на многомиллионные вложения, сообщила газета New York Times. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:25
2024-06-07T17:25
в мире
сша
западная африка
россия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Кампания США по борьбе с терроризмом в Западной Африке в основном провалилась, несмотря на многомиллионные вложения, сообщила газета New York Times. "Более чем десятилетие спустя, потратив сотни миллионов долларов на помощь в сфере безопасности, эта попытка регионального контртерроризма в основном провалилась", - говорится в публикации New York Times. Отмечается, что наибольшего успеха США удалось достичь в обучении местных контртеррористических подразделений, однако некоторые из них впоследствии участвовали в военных переворотах, что, по словам высокопоставленного чиновника Пентагона Кристофера Майера, "разочаровывает". Издание отмечает, что новые лидеры в ряде стран региона распорядились вывести из стран американские и французские войска. США планируют пересмотреть свою политику в Западной Африке: вместо того, чтобы полагаться на крупные базы и постоянное военное присутствие, новая стратегия будет предусматривать финансирование обучения солдат, а также новых проектов по электрификации или водоснабжению, сообщается со ссылкой на официальные источники Штатов. При этом в публикации подчеркивается, что Китай и Россия серьезно теснят Штаты в регионе. "Китай обогнал Соединенные Штаты в качестве крупнейшего двустороннего торгового партнера Африки более десяти лет назад... Россия стала предпочтительным партнером по безопасности для ряда африканских стран, которые ранее приветствовали американскую помощь", - отмечает New York Times.
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в мире, сша, западная африка, россия, министерство обороны сша
В мире, США, Западная Африка, Россия, Министерство обороны США
США провалили борьбу с терроризмом в Западной Африке, пишет NYT

NYT: кампания США по борьбе с терроризмом в Западной Африке провалилась

CC BY 2.0 / US Army Africa / New Jersey Soldiers perform assault and support-for-fire missionsАмериканский солдат
Американский солдат - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
CC BY 2.0 / US Army Africa / New Jersey Soldiers perform assault and support-for-fire missions
Американский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Кампания США по борьбе с терроризмом в Западной Африке в основном провалилась, несмотря на многомиллионные вложения, сообщила газета New York Times.
"Более чем десятилетие спустя, потратив сотни миллионов долларов на помощь в сфере безопасности, эта попытка регионального контртерроризма в основном провалилась", - говорится в публикации New York Times.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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Отмечается, что наибольшего успеха США удалось достичь в обучении местных контртеррористических подразделений, однако некоторые из них впоследствии участвовали в военных переворотах, что, по словам высокопоставленного чиновника Пентагона Кристофера Майера, "разочаровывает".
Издание отмечает, что новые лидеры в ряде стран региона распорядились вывести из стран американские и французские войска.
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При этом в публикации подчеркивается, что Китай и Россия серьезно теснят Штаты в регионе.
"Китай обогнал Соединенные Штаты в качестве крупнейшего двустороннего торгового партнера Африки более десяти лет назад... Россия стала предпочтительным партнером по безопасности для ряда африканских стран, которые ранее приветствовали американскую помощь", - отмечает New York Times.
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