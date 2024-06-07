https://ria.ru/20240607/teploseti-1951496330.html

Федорищев обсудил с "Т Плюс" планы развития теплосетевого комплекса

Федорищев обсудил с "Т Плюс" планы развития теплосетевого комплекса - РИА Новости, 07.06.2024

Федорищев обсудил с "Т Плюс" планы развития теплосетевого комплекса

В пятницу врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев на площадке Петербургского международного экономического форума встретился с генеральным... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:33

2024-06-07T18:33

2024-06-07T18:33

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В пятницу врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев на площадке Петербургского международного экономического форума встретился с генеральным директором ПАО "Т Плюс" Александром Вилесовым, стороны обсудили подготовку региона к предстоящему отопительному сезону и планы по развитию теплосетевого комплекса, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Во-первых, спасибо вам большое, что нашли время для встречи на полях форума. У нас сейчас очень открытый подход по всем вопросам. А с "Т Плюс" у нас есть предмет для серьезного разговора. Вы занимаетесь очень важной работой на территории Самарской области. Знаю, что ваша команда предпринимает все усилия, чтобы услуги оказывались максимально качественно, это ваша цель. Сегодня у нас прикладные вопросы - какие у вас ближайшие перспективы по развитию, какие задачи ставите", - отметил Федорищев. Генеральный директор "Т Плюс" отметил, что Самарская область для компании очень важный и передовой регион. "В том числе, с точки зрения инвестиций и подходов областной администрации к созданию долгосрочных правил, позволившим нам в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске уже некоторое время заниматься опережающими инвестициями в систему теплоснабжения для улучшения качества и надежности системы", - сообщил Вилесов. В ходе встречи Вилесов рассказал врио губернатора Самарской области о мероприятиях, которые "Т Плюс" уже провела на территории. Так, в последние три года существенно увеличился объем перекладок коммуникаций, включая муниципальные тепловые сети. С 2021 года в Самарской области было заменено более 300 километров трубопроводов. Благодаря этому удалось снизить количество повреждений на теплосетях Самары, Новокуйбышевска, Сызрани и Тольятти во время осенне-зимнего периода 2023/24 года на 16% по сравнению с прошлым годом. А в конце прошлого года в Куйбышевском районе Самары была запущена новая современная котельная мощностью 120 мегаватт. Объект обеспечивает теплом порядка 30 социальных объектов и более 300 жилых многоквартирных домов, в которых проживают свыше 35 тысяч жителей. Также руководитель "Т Плюс" рассказал Федорищеву о планах на текущую ремонтную кампанию. В рамках нее в Самарской области будет переложено еще 95 километров теплосетей. Также Вилесов сообщил, что компания планирует реализовать важный инвестиционный инфраструктурный проект в Сызрани. Стороны договорились продолжить вместе развивать систему теплоснабжения региона, в частности, через реализацию государственных программ, направленных на поддержку модернизации коммунальной инфраструктуры. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/evrokhim-1951180096.html

https://ria.ru/20240607/khab-1951331296.html

https://ria.ru/20240607/investproekt-1951317468.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, самарская область, самара, тольятти, вячеслав федорищев, т плюс