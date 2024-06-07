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Федорищев обсудил с "Т Плюс" планы развития теплосетевого комплекса - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
18:33 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/teploseti-1951496330.html
Федорищев обсудил с "Т Плюс" планы развития теплосетевого комплекса
Федорищев обсудил с "Т Плюс" планы развития теплосетевого комплекса - РИА Новости, 07.06.2024
Федорищев обсудил с "Т Плюс" планы развития теплосетевого комплекса
В пятницу врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев на площадке Петербургского международного экономического форума встретился с генеральным... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:33
2024-06-07T18:33
пмэф-2024
жкх
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В пятницу врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев на площадке Петербургского международного экономического форума встретился с генеральным директором ПАО "Т Плюс" Александром Вилесовым, стороны обсудили подготовку региона к предстоящему отопительному сезону и планы по развитию теплосетевого комплекса, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Во-первых, спасибо вам большое, что нашли время для встречи на полях форума. У нас сейчас очень открытый подход по всем вопросам. А с "Т Плюс" у нас есть предмет для серьезного разговора. Вы занимаетесь очень важной работой на территории Самарской области. Знаю, что ваша команда предпринимает все усилия, чтобы услуги оказывались максимально качественно, это ваша цель. Сегодня у нас прикладные вопросы - какие у вас ближайшие перспективы по развитию, какие задачи ставите", - отметил Федорищев. Генеральный директор "Т Плюс" отметил, что Самарская область для компании очень важный и передовой регион. "В том числе, с точки зрения инвестиций и подходов областной администрации к созданию долгосрочных правил, позволившим нам в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске уже некоторое время заниматься опережающими инвестициями в систему теплоснабжения для улучшения качества и надежности системы", - сообщил Вилесов. В ходе встречи Вилесов рассказал врио губернатора Самарской области о мероприятиях, которые "Т Плюс" уже провела на территории. Так, в последние три года существенно увеличился объем перекладок коммуникаций, включая муниципальные тепловые сети. С 2021 года в Самарской области было заменено более 300 километров трубопроводов. Благодаря этому удалось снизить количество повреждений на теплосетях Самары, Новокуйбышевска, Сызрани и Тольятти во время осенне-зимнего периода 2023/24 года на 16% по сравнению с прошлым годом. А в конце прошлого года в Куйбышевском районе Самары была запущена новая современная котельная мощностью 120 мегаватт. Объект обеспечивает теплом порядка 30 социальных объектов и более 300 жилых многоквартирных домов, в которых проживают свыше 35 тысяч жителей. Также руководитель "Т Плюс" рассказал Федорищеву о планах на текущую ремонтную кампанию. В рамках нее в Самарской области будет переложено еще 95 километров теплосетей. Также Вилесов сообщил, что компания планирует реализовать важный инвестиционный инфраструктурный проект в Сызрани. Стороны договорились продолжить вместе развивать систему теплоснабжения региона, в частности, через реализацию государственных программ, направленных на поддержку модернизации коммунальной инфраструктуры. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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жкх, самарская область, самара, тольятти, вячеслав федорищев, т плюс
ПМЭФ-2024, ЖКХ, Самарская область, Самара, Тольятти, Вячеслав Федорищев, Т Плюс

Федорищев обсудил с "Т Плюс" планы развития теплосетевого комплекса

© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиВРИО губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев
ВРИО губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
ВРИО губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В пятницу врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев на площадке Петербургского международного экономического форума встретился с генеральным директором ПАО "Т Плюс" Александром Вилесовым, стороны обсудили подготовку региона к предстоящему отопительному сезону и планы по развитию теплосетевого комплекса, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Во-первых, спасибо вам большое, что нашли время для встречи на полях форума. У нас сейчас очень открытый подход по всем вопросам. А с "Т Плюс" у нас есть предмет для серьезного разговора. Вы занимаетесь очень важной работой на территории Самарской области. Знаю, что ваша команда предпринимает все усилия, чтобы услуги оказывались максимально качественно, это ваша цель. Сегодня у нас прикладные вопросы - какие у вас ближайшие перспективы по развитию, какие задачи ставите", - отметил Федорищев.
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Генеральный директор "Т Плюс" отметил, что Самарская область для компании очень важный и передовой регион.
"В том числе, с точки зрения инвестиций и подходов областной администрации к созданию долгосрочных правил, позволившим нам в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске уже некоторое время заниматься опережающими инвестициями в систему теплоснабжения для улучшения качества и надежности системы", - сообщил Вилесов.
В ходе встречи Вилесов рассказал врио губернатора Самарской области о мероприятиях, которые "Т Плюс" уже провела на территории. Так, в последние три года существенно увеличился объем перекладок коммуникаций, включая муниципальные тепловые сети. С 2021 года в Самарской области было заменено более 300 километров трубопроводов. Благодаря этому удалось снизить количество повреждений на теплосетях Самары, Новокуйбышевска, Сызрани и Тольятти во время осенне-зимнего периода 2023/24 года на 16% по сравнению с прошлым годом. А в конце прошлого года в Куйбышевском районе Самары была запущена новая современная котельная мощностью 120 мегаватт. Объект обеспечивает теплом порядка 30 социальных объектов и более 300 жилых многоквартирных домов, в которых проживают свыше 35 тысяч жителей.
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Также руководитель "Т Плюс" рассказал Федорищеву о планах на текущую ремонтную кампанию. В рамках нее в Самарской области будет переложено еще 95 километров теплосетей.
Также Вилесов сообщил, что компания планирует реализовать важный инвестиционный инфраструктурный проект в Сызрани.
Стороны договорились продолжить вместе развивать систему теплоснабжения региона, в частности, через реализацию государственных программ, направленных на поддержку модернизации коммунальной инфраструктуры.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЖКХСамарская областьСамараТольяттиВячеслав ФедорищевТ Плюс
 
 
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