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Век спустя: необычная "Свадебка" Стравинского в Новой Опере - РИА Новости, 07.06.2024
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15:48 07.06.2024 (обновлено: 16:19 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/svadebkanovayaopera-1951234506.html
Век спустя: необычная "Свадебка" Стравинского в Новой Опере
Век спустя: необычная "Свадебка" Стравинского в Новой Опере - РИА Новости, 07.06.2024
Век спустя: необычная "Свадебка" Стравинского в Новой Опере
Театр Новая Опера/Балет Москва представляет 14 и 15 июня премьеру – "Свадебку" Стравинского, которая в афише названа русскими хореографическими сценами с пением и музыкой.
2024-06-07T15:48
2024-06-07T16:19
культпоход
игорь стравинский
новая опера
балет москва (театр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951115072_0:220:1101:839_1920x0_80_0_0_810b50129a2d95792de067ae047c7f04.jpg
Одна из самых оригинальных партитур композитора (который, впрочем, во всем был оригинален) дополнена музыкой современного автора Николая Попова. Хореограф Павел Глухов вплел в постановку сюжет "Грозы" Островского. Синтетический спектакль объединяет труппу Новой Оперы и Балета Москва."Свадебка" Игоря Стравинского длится не более получаса. Композитор писал ее именно как балет, при этом в своих дневниках называл иногда кантатой. Оркестровал в итоге для четырех роялей и ансамбля ударных, что было очень авангардно по тем временам. Но мечтал, чтобы фортепианная партия была исполнена механическими инструментами, вошедшими тогда в моду.Первая постановка была необычна во всем: не только удивительная оркестровка, резковатые мелодии в народном духе, не персонифицированные герои, но и аскетичные костюмы Натальи Гончаровой, непривычная хореография Брониславы Нижинской. Премьеру представил Русский балет Дягилева. Всего за 10 лет до этого революционная "Весна священная" спровоцировала в Париже скандал. Но в 1923 году публика, видимо, была уже готова к смелым партитурам и приняла "Свадебку" в том же Париже хорошо.Спустя 101 год после парижской премьеры на сцене Новой Оперы в "Свадебке", которая выпускается при поддержке RA Foundation, появится пролог и эпилог, а также более конкретный сюжет. Хореограф Павел Глухов ввел драматургическую линию, оттолкнувшись от "Грозы" Островского.&quot;Сюжет будет рассказан не так подробно, как в пьесе. Я больше концентрируюсь на главных персонажах и на Катерине, которую мы показываем больше других. В самой &quot;Свадебке&quot;, которая касается свадебного обряда, &quot;Гроза&quot; как бы отступает на второй план. Под эту музыку невозможно вести еще какое-то дополнительное повествование. Так что я сохраняю все части балета Стравинского и следую по ним ассоциативно. А линию &quot;Грозы&quot; провожу больше за счет пролога и эпилога&quot;, – говорит Глухов.Так же, как и первая постановка "Свадебки", спектакль Новой Оперы/Балета Москва во многом необычен и интересно сочинен. Музыку пролога и эпилога написал современный композитор Николай Попов. Он – руководитель Центра электроакустической музыки Московской консерватории. Вслед за Стравинским, который мечтал, чтобы "Свадебка" прозвучала на механических фортепиано, Попов развивает тему технологий в музыке."Стравинский ощущал начало технологического процесса в искусстве, но не мог реализовать многие свои идеи, потому что это просто было невозможно в начале ХХ века. Но очень много заложено в самой его музыке. Я думаю, что если бы он дожил до момента активного развития этих технологий, то, конечно же, использовал их", – делится композитор.Первую и третью части балета Попов наполнил звучанием электроники, использовал подлинные народные темы, которые собирал в фольклорных экспедициях – в то время как у Стравинского исследователи находят одну подлинную тему и несколько попевок. Композитор даже пригласил для исполнения фольклорный ансамбль – группу Hodíla ízba и Евгения Романова.&quot;Партитура Стравинского для любого современного композитора является настольной книгой. Мне было интересно сопоставить или противопоставить сочиненное Стравинским и реальную народную традицию в моих частях&quot;, – говорит Попов.Необычным в новой постановке будет и расположение музыкантов и хора. Сценограф Лариса Ломакина решила для этого спектакля закрыть оркестровую яму, хор расположить по обе стороны сцены. А в центре пустить деревянную дорогу – символ жизненного пути.&quot;В этом решении – синтез разных элементов в едином пространстве. Зрители будут видеть одновременно и музыкантов, и хор, и, конечно же, танцоров. Не будут видеть только дирижера – он будет в зале. Основная декорация – деревянная дорога – будет начинаться прямо от зрителей и перекрывать оркестровую яму. Это такой путь, длиною в жизнь и уходящий в небо. Место, где разворачиваются события жизни героев, переплетаясь с элементами обрядов&quot;, – объясняет Ломакина.В этом пространстве будут одновременно "действовать" артисты Балета Москва, а также и хор Новой Оперы (уже два сезона это две труппы одного театра). При этом хор становится полноценным участником постановки. Художник по костюмам Светлана Тегин одевает певцов в потрясающе красивые и впечатляющие по силуэтам костюмы – вдохновением послужили подлинные одежды крестьян Нижегородской губернии XIX века. Балет, напротив, будет одет аскетично – это в какой-то степени повторяет идею авангардистки Натальи Гончаровой, которая оформляла первую "Свадебку". Художница тогда создала несколько серий эскизов, отталкиваясь от русской народной вышивки крестом и дымковской игрушки. Но в итоге хореограф Бронислава Нижинская предпочла третий вариант – минималистичный и аскетичный."Меня заинтересовали черно-белые фотографии французского фотографа Жана Ксавье Рауля, который в конце XIX века путешествовал по России и делал снимки зажиточных крестьян. В них я увидела то незыблемое, родовое и аутентичное, что хотелось сделать основой спектакля", – говорит Светлана Тегин .По словам художницы, она стремилась провести параллель между традицией и современностью. Костюмы хора и балета отличаются по цветам. К тому же, для певцов Светлана придумала довольно объемные одежды, которые выглядят "скульптурно", но при этом мягкие и легкие. Балет, напротив, одет в более аскетичные костюмы из воздушных тканей. В этой постановке, пронизанной темами фольклора и его современными интерпретациями, объединились разные направления музыкального и танцевального искусства сегодняшнего дня. Музыка Стравинского начинает "жить" в обрамлении электронной партитуры современного композитора, старинные наряды вдохновляют на создание костюмов для контемпорари балета, современная хореография, отталкиваясь от постановки столетней давности и народных мотивов, рождает актуальный спектакль.
https://ria.ru/20240529/zaryadeiyun-1948871365.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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Балет Москва репетирует спектакль "Свадебка"
Балет Москва репетирует спектакль "Свадебка"
2024-06-07T15:48
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Монтаж декораций к спектаклю "Свадебка" в Новой Опере
Монтаж декораций к спектаклю "Свадебка" в Новой Опере
2024-06-07T15:48
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культпоход, игорь стравинский, новая опера, балет москва (театр)
Культпоход, Игорь Стравинский, Новая опера, Балет Москва (театр)

Век спустя: необычная "Свадебка" Стравинского в Новой Опере

© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет МоскваАфиша спектакля "Свадебка" в Новой Опере
Афиша спектакля Свадебка в Новой Опере
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет Москва
Читать ria.ru в
Театр Новая Опера/Балет Москва представляет 14 и 15 июня премьеру – "Свадебку" Стравинского, которая в афише названа русскими хореографическими сценами с пением и музыкой.
Одна из самых оригинальных партитур композитора (который, впрочем, во всем был оригинален) дополнена музыкой современного автора Николая Попова. Хореограф Павел Глухов вплел в постановку сюжет "Грозы" Островского. Синтетический спектакль объединяет труппу Новой Оперы и Балета Москва.
"Свадебка" Игоря Стравинского длится не более получаса. Композитор писал ее именно как балет, при этом в своих дневниках называл иногда кантатой. Оркестровал в итоге для четырех роялей и ансамбля ударных, что было очень авангардно по тем временам. Но мечтал, чтобы фортепианная партия была исполнена механическими инструментами, вошедшими тогда в моду.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРусский театральный и художественный деятель, один из основоположников группы "Мир Искусства", организатор "Русских сезонов" в Париже и труппы "Русский балет Дягилева", антрепренер Сергей Дягилев и русский композитор, дирижер и пианист Игорь Стравинский
Русский театральный и художественный деятель, один из основоположников группы Мир Искусства, организатор Русских сезонов в Париже и труппы Русский балет Дягилева, антрепренер Сергей Дягилев и русский композитор, дирижер и пианист Игорь Стравинский - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Русский театральный и художественный деятель, один из основоположников группы "Мир Искусства", организатор "Русских сезонов" в Париже и труппы "Русский балет Дягилева", антрепренер Сергей Дягилев и русский композитор, дирижер и пианист Игорь Стравинский
Первая постановка была необычна во всем: не только удивительная оркестровка, резковатые мелодии в народном духе, не персонифицированные герои, но и аскетичные костюмы Натальи Гончаровой, непривычная хореография Брониславы Нижинской. Премьеру представил Русский балет Дягилева. Всего за 10 лет до этого революционная "Весна священная" спровоцировала в Париже скандал. Но в 1923 году публика, видимо, была уже готова к смелым партитурам и приняла "Свадебку" в том же Париже хорошо.
Спустя 101 год после парижской премьеры на сцене Новой Оперы в "Свадебке", которая выпускается при поддержке RA Foundation, появится пролог и эпилог, а также более конкретный сюжет. Хореограф Павел Глухов ввел драматургическую линию, оттолкнувшись от "Грозы" Островского.
«

"Сюжет будет рассказан не так подробно, как в пьесе. Я больше концентрируюсь на главных персонажах и на Катерине, которую мы показываем больше других. В самой "Свадебке", которая касается свадебного обряда, "Гроза" как бы отступает на второй план. Под эту музыку невозможно вести еще какое-то дополнительное повествование. Так что я сохраняю все части балета Стравинского и следую по ним ассоциативно. А линию "Грозы" провожу больше за счет пролога и эпилога", – говорит Глухов.

Так же, как и первая постановка "Свадебки", спектакль Новой Оперы/Балета Москва во многом необычен и интересно сочинен. Музыку пролога и эпилога написал современный композитор Николай Попов. Он – руководитель Центра электроакустической музыки Московской консерватории. Вслед за Стравинским, который мечтал, чтобы "Свадебка" прозвучала на механических фортепиано, Попов развивает тему технологий в музыке.
"Стравинский ощущал начало технологического процесса в искусстве, но не мог реализовать многие свои идеи, потому что это просто было невозможно в начале ХХ века. Но очень много заложено в самой его музыке. Я думаю, что если бы он дожил до момента активного развития этих технологий, то, конечно же, использовал их", – делится композитор.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет Москва/Вадим ГортинскийАртисты Балета Москва репетируют "Свадебку"
Артисты Балета Москва репетируют Свадебку
Артисты Балета Москва репетируют "Свадебку"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет Москва/Вадим Гортинский
1 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет Москва/Вадим ГортинскийАртисты Балета Москва репетируют "Свадебку"
Артисты Балета Москва репетируют Свадебку
Артисты Балета Москва репетируют "Свадебку"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет Москва/Вадим Гортинский
2 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет Москва/Вадим ГортинскийХореограф Павел Глухов на репетиции
Хореограф Павел Глухов на репетиции
Хореограф Павел Глухов на репетиции
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет Москва/Вадим Гортинский
3 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет Москва/Вадим ГортинскийАртисты Балета Москва репетируют "Свадебку"
Артисты Балета Москва репетируют Свадебку
Артисты Балета Москва репетируют "Свадебку"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет Москва/Вадим Гортинский
4 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет Москва/Вадим ГортинскийАртисты Балета Москва репетируют "Свадебку"
Артисты Балета Москва репетируют Свадебку
Артисты Балета Москва репетируют "Свадебку"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет Москва/Вадим Гортинский
5 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет Москва/Вадим ГортинскийАртисты Балета Москва репетируют "Свадебку"
Артисты Балета Москва репетируют Свадебку
Артисты Балета Москва репетируют "Свадебку"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет Москва/Вадим Гортинский
6 из 6
Артисты Балета Москва репетируют "Свадебку"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет Москва/Вадим Гортинский
1 из 6
Артисты Балета Москва репетируют "Свадебку"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет Москва/Вадим Гортинский
2 из 6
Хореограф Павел Глухов на репетиции
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет Москва/Вадим Гортинский
3 из 6
Артисты Балета Москва репетируют "Свадебку"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет Москва/Вадим Гортинский
4 из 6
Артисты Балета Москва репетируют "Свадебку"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет Москва/Вадим Гортинский
5 из 6
Артисты Балета Москва репетируют "Свадебку"
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет Москва/Вадим Гортинский
6 из 6
Первую и третью части балета Попов наполнил звучанием электроники, использовал подлинные народные темы, которые собирал в фольклорных экспедициях – в то время как у Стравинского исследователи находят одну подлинную тему и несколько попевок. Композитор даже пригласил для исполнения фольклорный ансамбль – группу Hodíla ízba и Евгения Романова.
«

"Партитура Стравинского для любого современного композитора является настольной книгой. Мне было интересно сопоставить или противопоставить сочиненное Стравинским и реальную народную традицию в моих частях", – говорит Попов.

Необычным в новой постановке будет и расположение музыкантов и хора. Сценограф Лариса Ломакина решила для этого спектакля закрыть оркестровую яму, хор расположить по обе стороны сцены. А в центре пустить деревянную дорогу – символ жизненного пути.
«

"В этом решении – синтез разных элементов в едином пространстве. Зрители будут видеть одновременно и музыкантов, и хор, и, конечно же, танцоров. Не будут видеть только дирижера – он будет в зале. Основная декорация – деревянная дорога – будет начинаться прямо от зрителей и перекрывать оркестровую яму. Это такой путь, длиною в жизнь и уходящий в небо. Место, где разворачиваются события жизни героев, переплетаясь с элементами обрядов", – объясняет Ломакина.

В этом пространстве будут одновременно "действовать" артисты Балета Москва, а также и хор Новой Оперы (уже два сезона это две труппы одного театра). При этом хор становится полноценным участником постановки. Художник по костюмам Светлана Тегин одевает певцов в потрясающе красивые и впечатляющие по силуэтам костюмы – вдохновением послужили подлинные одежды крестьян Нижегородской губернии XIX века.
Балет, напротив, будет одет аскетично – это в какой-то степени повторяет идею авангардистки Натальи Гончаровой, которая оформляла первую "Свадебку". Художница тогда создала несколько серий эскизов, отталкиваясь от русской народной вышивки крестом и дымковской игрушки. Но в итоге хореограф Бронислава Нижинская предпочла третий вариант – минималистичный и аскетичный.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет МоскваХореограф Павел Глухов
Хореограф Павел Глухов
Хореограф Павел Глухов
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет Москва
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет МоскваХудожник-сценограф Лариса Ломакина
Художник-сценограф Лариса Ломакина
Художник-сценограф Лариса Ломакина
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет Москва
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет МоскваКомпозитор Николай Попов
Композитор Николай Попов
Композитор Николай Попов
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет Москва
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет МоскваХудожник по костюмам Светлана Тегин
Художник по костюмам Светлана Тегин
Художник по костюмам Светлана Тегин
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет Москва
4 из 4
Хореограф Павел Глухов
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет Москва
1 из 4
Художник-сценограф Лариса Ломакина
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет Москва
2 из 4
Композитор Николай Попов
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет Москва
3 из 4
Художник по костюмам Светлана Тегин
© Фото предоставлено пресс-службой театра Новая Опера/Балет Москва
4 из 4
"Меня заинтересовали черно-белые фотографии французского фотографа Жана Ксавье Рауля, который в конце XIX века путешествовал по России и делал снимки зажиточных крестьян. В них я увидела то незыблемое, родовое и аутентичное, что хотелось сделать основой спектакля", – говорит Светлана Тегин .
По словам художницы, она стремилась провести параллель между традицией и современностью. Костюмы хора и балета отличаются по цветам. К тому же, для певцов Светлана придумала довольно объемные одежды, которые выглядят "скульптурно", но при этом мягкие и легкие. Балет, напротив, одет в более аскетичные костюмы из воздушных тканей.
В этой постановке, пронизанной темами фольклора и его современными интерпретациями, объединились разные направления музыкального и танцевального искусства сегодняшнего дня. Музыка Стравинского начинает "жить" в обрамлении электронной партитуры современного композитора, старинные наряды вдохновляют на создание костюмов для контемпорари балета, современная хореография, отталкиваясь от постановки столетней давности и народных мотивов, рождает актуальный спектакль.
Концертный зал Зарядье - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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КультпоходИгорь СтравинскийНовая операБалет Москва (театр)
 
 
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