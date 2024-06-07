https://ria.ru/20240607/svadebkanovayaopera-1951234506.html

Век спустя: необычная "Свадебка" Стравинского в Новой Опере

Век спустя: необычная "Свадебка" Стравинского в Новой Опере - РИА Новости, 07.06.2024

Век спустя: необычная "Свадебка" Стравинского в Новой Опере

Театр Новая Опера/Балет Москва представляет 14 и 15 июня премьеру – "Свадебку" Стравинского, которая в афише названа русскими хореографическими сценами с пением и музыкой.

2024-06-07T15:48

2024-06-07T15:48

2024-06-07T16:19

культпоход

игорь стравинский

новая опера

балет москва (театр)

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Одна из самых оригинальных партитур композитора (который, впрочем, во всем был оригинален) дополнена музыкой современного автора Николая Попова. Хореограф Павел Глухов вплел в постановку сюжет "Грозы" Островского. Синтетический спектакль объединяет труппу Новой Оперы и Балета Москва."Свадебка" Игоря Стравинского длится не более получаса. Композитор писал ее именно как балет, при этом в своих дневниках называл иногда кантатой. Оркестровал в итоге для четырех роялей и ансамбля ударных, что было очень авангардно по тем временам. Но мечтал, чтобы фортепианная партия была исполнена механическими инструментами, вошедшими тогда в моду.Первая постановка была необычна во всем: не только удивительная оркестровка, резковатые мелодии в народном духе, не персонифицированные герои, но и аскетичные костюмы Натальи Гончаровой, непривычная хореография Брониславы Нижинской. Премьеру представил Русский балет Дягилева. Всего за 10 лет до этого революционная "Весна священная" спровоцировала в Париже скандал. Но в 1923 году публика, видимо, была уже готова к смелым партитурам и приняла "Свадебку" в том же Париже хорошо.Спустя 101 год после парижской премьеры на сцене Новой Оперы в "Свадебке", которая выпускается при поддержке RA Foundation, появится пролог и эпилог, а также более конкретный сюжет. Хореограф Павел Глухов ввел драматургическую линию, оттолкнувшись от "Грозы" Островского."Сюжет будет рассказан не так подробно, как в пьесе. Я больше концентрируюсь на главных персонажах и на Катерине, которую мы показываем больше других. В самой "Свадебке", которая касается свадебного обряда, "Гроза" как бы отступает на второй план. Под эту музыку невозможно вести еще какое-то дополнительное повествование. Так что я сохраняю все части балета Стравинского и следую по ним ассоциативно. А линию "Грозы" провожу больше за счет пролога и эпилога", – говорит Глухов.Так же, как и первая постановка "Свадебки", спектакль Новой Оперы/Балета Москва во многом необычен и интересно сочинен. Музыку пролога и эпилога написал современный композитор Николай Попов. Он – руководитель Центра электроакустической музыки Московской консерватории. Вслед за Стравинским, который мечтал, чтобы "Свадебка" прозвучала на механических фортепиано, Попов развивает тему технологий в музыке."Стравинский ощущал начало технологического процесса в искусстве, но не мог реализовать многие свои идеи, потому что это просто было невозможно в начале ХХ века. Но очень много заложено в самой его музыке. Я думаю, что если бы он дожил до момента активного развития этих технологий, то, конечно же, использовал их", – делится композитор.Первую и третью части балета Попов наполнил звучанием электроники, использовал подлинные народные темы, которые собирал в фольклорных экспедициях – в то время как у Стравинского исследователи находят одну подлинную тему и несколько попевок. Композитор даже пригласил для исполнения фольклорный ансамбль – группу Hodíla ízba и Евгения Романова."Партитура Стравинского для любого современного композитора является настольной книгой. Мне было интересно сопоставить или противопоставить сочиненное Стравинским и реальную народную традицию в моих частях", – говорит Попов.Необычным в новой постановке будет и расположение музыкантов и хора. Сценограф Лариса Ломакина решила для этого спектакля закрыть оркестровую яму, хор расположить по обе стороны сцены. А в центре пустить деревянную дорогу – символ жизненного пути."В этом решении – синтез разных элементов в едином пространстве. Зрители будут видеть одновременно и музыкантов, и хор, и, конечно же, танцоров. Не будут видеть только дирижера – он будет в зале. Основная декорация – деревянная дорога – будет начинаться прямо от зрителей и перекрывать оркестровую яму. Это такой путь, длиною в жизнь и уходящий в небо. Место, где разворачиваются события жизни героев, переплетаясь с элементами обрядов", – объясняет Ломакина.В этом пространстве будут одновременно "действовать" артисты Балета Москва, а также и хор Новой Оперы (уже два сезона это две труппы одного театра). При этом хор становится полноценным участником постановки. Художник по костюмам Светлана Тегин одевает певцов в потрясающе красивые и впечатляющие по силуэтам костюмы – вдохновением послужили подлинные одежды крестьян Нижегородской губернии XIX века. Балет, напротив, будет одет аскетично – это в какой-то степени повторяет идею авангардистки Натальи Гончаровой, которая оформляла первую "Свадебку". Художница тогда создала несколько серий эскизов, отталкиваясь от русской народной вышивки крестом и дымковской игрушки. Но в итоге хореограф Бронислава Нижинская предпочла третий вариант – минималистичный и аскетичный."Меня заинтересовали черно-белые фотографии французского фотографа Жана Ксавье Рауля, который в конце XIX века путешествовал по России и делал снимки зажиточных крестьян. В них я увидела то незыблемое, родовое и аутентичное, что хотелось сделать основой спектакля", – говорит Светлана Тегин .По словам художницы, она стремилась провести параллель между традицией и современностью. Костюмы хора и балета отличаются по цветам. К тому же, для певцов Светлана придумала довольно объемные одежды, которые выглядят "скульптурно", но при этом мягкие и легкие. Балет, напротив, одет в более аскетичные костюмы из воздушных тканей. В этой постановке, пронизанной темами фольклора и его современными интерпретациями, объединились разные направления музыкального и танцевального искусства сегодняшнего дня. Музыка Стравинского начинает "жить" в обрамлении электронной партитуры современного композитора, старинные наряды вдохновляют на создание костюмов для контемпорари балета, современная хореография, отталкиваясь от постановки столетней давности и народных мотивов, рождает актуальный спектакль.

https://ria.ru/20240529/zaryadeiyun-1948871365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Балет Москва репетирует спектакль "Свадебка" Балет Москва репетирует спектакль "Свадебка" 2024-06-07T15:48 true PT0M28S

Монтаж декораций к спектаклю "Свадебка" в Новой Опере Монтаж декораций к спектаклю "Свадебка" в Новой Опере 2024-06-07T15:48 true PT0M32S

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