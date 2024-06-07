https://ria.ru/20240607/sud-1951290424.html
Суд не стал закрывать рассмотрение жалобы генерала Попова
Суд не стал закрывать рассмотрение жалобы генерала Попова - РИА Новости, 07.06.2024
Суд не стал закрывать рассмотрение жалобы генерала Попова
Второй западный окружной военный суд отказал прокурору, просившему закрыть рассмотрение жалобы экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:26
2024-06-07T12:26
2024-06-07T13:51
происшествия
иван попов (генерал)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд отказал прокурору, просившему закрыть рассмотрение жалобы экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, заседание продолжилось в открытом режиме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Все предыдущие суды с участием Попова проходили в закрытом от публики режиме. "Суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства прокурора, считает его необоснованным", - сказал судья, уточнив, что журналисты "уже давно знают его адрес", а никаких секретных сведений в заседании исследовать не планировалось. Сам генерал по ВКС заявил, что не против присутствия прессы. В мае 235 гарнизонный военный суд отказался переводить Попова из СИЗО под домашний арест. После заседания адвокат генерала сообщил РИА Новости, что прокурор не поддержал ходатайство следователя о смягчении меры пресечения.
https://ria.ru/20240527/popov-1948629133.html
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происшествия, иван попов (генерал)
Происшествия, Иван Попов (генерал)
Суд не стал закрывать рассмотрение жалобы генерала Попова
Суд отказался закрыть рассмотрение жалобы экс-командующего 58-й армией Попова
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд отказал прокурору, просившему закрыть рассмотрение жалобы экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, заседание продолжилось в открытом режиме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Все предыдущие суды с участием Попова проходили в закрытом от публики режиме.
«
"Суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства прокурора, считает его необоснованным", - сказал судья, уточнив, что журналисты "уже давно знают его адрес", а никаких секретных сведений в заседании исследовать не планировалось.
Сам генерал по ВКС заявил, что не против присутствия прессы.
В мае 235 гарнизонный военный суд отказался переводить Попова из СИЗО под домашний арест. После заседания адвокат генерала сообщил РИА Новости, что прокурор не поддержал ходатайство следователя о смягчении меры пресечения.