https://ria.ru/20240607/sud-1951290424.html

Суд не стал закрывать рассмотрение жалобы генерала Попова

Суд не стал закрывать рассмотрение жалобы генерала Попова - РИА Новости, 07.06.2024

Суд не стал закрывать рассмотрение жалобы генерала Попова

Второй западный окружной военный суд отказал прокурору, просившему закрыть рассмотрение жалобы экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:26

2024-06-07T12:26

2024-06-07T13:51

происшествия

иван попов (генерал)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд отказал прокурору, просившему закрыть рассмотрение жалобы экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, заседание продолжилось в открытом режиме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Все предыдущие суды с участием Попова проходили в закрытом от публики режиме. "Суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства прокурора, считает его необоснованным", - сказал судья, уточнив, что журналисты "уже давно знают его адрес", а никаких секретных сведений в заседании исследовать не планировалось. Сам генерал по ВКС заявил, что не против присутствия прессы. В мае 235 гарнизонный военный суд отказался переводить Попова из СИЗО под домашний арест. После заседания адвокат генерала сообщил РИА Новости, что прокурор не поддержал ходатайство следователя о смягчении меры пресечения.

https://ria.ru/20240527/popov-1948629133.html

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происшествия, иван попов (генерал)