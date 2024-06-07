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ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов - РИА Новости, 07.06.2024
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13:31 07.06.2024 (обновлено: 14:22 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/stavka-1951324735.html
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов - РИА Новости, 07.06.2024
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов
Центробанк четвертый раз подряд оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 16 процентов годовых, следует из заявления регулятора. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:31
2024-06-07T14:22
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Центробанк четвертый раз подряд оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 16 процентов годовых, следует из заявления регулятора."Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых", — уточнили в ЦБ.При этом опрошенные РИА Новости аналитики не были единодушны в прогнозах. Примерно половина ожидала сохранения ключевой ставки на уровне 16 процентов, другая половина — повышения до 17 процентов годовых.Центробанк с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на один процентный пункт, но уже в августе на фоне падения курса рубля добавил на внеочередном заседании сразу 3,5 процента. Осенью регулятор поднял ставку суммарно на три процентных пункта, а в декабре — еще на один, доведя ее до 16 процентов.В феврале, марте и апреле этого года ЦБ оставлял ставку на этом уровне.
https://ria.ru/20240410/stavka-1939055209.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов четвертый раз подряд

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка
Здание Центрального банка - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Центробанк четвертый раз подряд оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 16 процентов годовых, следует из заявления регулятора.
"Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых", — уточнили в ЦБ.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления с годовым отчетом Банка России за 2023 год на пленарном заседании Государственной думы РФ. 10 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.

При этом опрошенные РИА Новости аналитики не были единодушны в прогнозах. Примерно половина ожидала сохранения ключевой ставки на уровне 16 процентов, другая половина — повышения до 17 процентов годовых.
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Аналитик объяснил, почему банки начали повышать ставки по вкладам
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Центробанк с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на один процентный пункт, но уже в августе на фоне падения курса рубля добавил на внеочередном заседании сразу 3,5 процента. Осенью регулятор поднял ставку суммарно на три процентных пункта, а в декабре — еще на один, доведя ее до 16 процентов.
В феврале, марте и апреле этого года ЦБ оставлял ставку на этом уровне.
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5 июня, 14:01
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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