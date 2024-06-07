https://ria.ru/20240607/stavka-1951324735.html
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов - РИА Новости, 07.06.2024
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов
Центробанк четвертый раз подряд оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 16 процентов годовых, следует из заявления регулятора. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:31
2024-06-07T13:31
2024-06-07T14:22
экономика
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центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Центробанк четвертый раз подряд оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 16 процентов годовых, следует из заявления регулятора."Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых", — уточнили в ЦБ.При этом опрошенные РИА Новости аналитики не были единодушны в прогнозах. Примерно половина ожидала сохранения ключевой ставки на уровне 16 процентов, другая половина — повышения до 17 процентов годовых.Центробанк с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на один процентный пункт, но уже в августе на фоне падения курса рубля добавил на внеочередном заседании сразу 3,5 процента. Осенью регулятор поднял ставку суммарно на три процентных пункта, а в декабре — еще на один, доведя ее до 16 процентов.В феврале, марте и апреле этого года ЦБ оставлял ставку на этом уровне.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов четвертый раз подряд
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
Центробанк четвертый раз подряд оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 16 процентов годовых, следует из заявления
регулятора.
"Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых", — уточнили в ЦБ.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.
При этом опрошенные РИА Новости аналитики не были единодушны в прогнозах. Примерно половина ожидала сохранения ключевой ставки на уровне 16 процентов, другая половина — повышения до 17 процентов годовых.
Центробанк с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на один процентный пункт, но уже в августе на фоне падения курса рубля добавил на внеочередном заседании сразу 3,5 процента. Осенью регулятор поднял ставку суммарно на три процентных пункта, а в декабре — еще на один, доведя ее до 16 процентов.
В феврале, марте и апреле этого года ЦБ оставлял ставку на этом уровне.