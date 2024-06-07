https://ria.ru/20240607/sportinfrastruktura-1951411772.html
ПСБ и Минспорта РФ на ПМЭФ договорились развивать спортинфраструктуру
ПСБ и Минспорта РФ на ПМЭФ договорились развивать спортинфраструктуру - РИА Новости, 07.06.2024
ПСБ и Минспорта РФ на ПМЭФ договорились развивать спортинфраструктуру
ПСБ и Минспорта РФ в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на комплексное... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:06
2024-06-07T16:06
2024-06-07T16:06
пмэф-2024
россия
петр фрадков
михаил дегтярев
псб (банк псб)
промсвязьбанк
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. ПСБ и Минспорта РФ в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на комплексное содействие развитию спорта и спортивной среды в России, сообщает пресс-служба банка. Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и министр спорта России Михаил Дегтярев. Стороны планируют продолжить развивать доступную спортивную инфраструктуру в стране, в том числе в новых субъектах, повышать уровень обеспеченности населения спортивными объектами, увеличивая тем самым процент людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также наращивать эффективность всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и проводить социальные спортивные мероприятия. "ПСБ активно содействует доступности спорта для всех граждан нашей страны и поддерживает развитие физической культуры в России. В рамках проекта "ПСБ – Детям" мы открываем по всей стране Центры уличного баскетбола - спортивные площадки, дающие молодежи свободный доступ к профессиональной инфраструктуре. Подписание соглашения с Минспортом заложит фундамент для совместных проектов по популяризации спорта, а также будет способствовать диверсификации спортивной индустрии в России", - приводит пресс-служба слова Фрадкова. Он добавил, что у банка и Минспорта общая цель — привлечь к активному образу жизни как можно большее количество людей, и соглашение станет эффективной программой взаимодействия крупного бизнеса и государства для построения масштабной спортивной среды. "Достижение общих целей возможно только при условии консолидации усилий. Минспорт России привлекает частных инвесторов к развитию спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного партнерства по федеральному проекту "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт"). Наш партнер ПСБ выражает готовность и сам активно участвует в спортивном движении страны. Подписание двустороннего соглашения будет способствовать привлечению большего числа россиян к занятиям спортом и обеспечению для этого комфортными условиями", - приводит пресс-служба банка слова Дегтярева. Он выразил уверенность, что такой опыт положительно повлияет и на популяризацию спорта, и на укрепление взаимодействия государства и бизнеса. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240328/basseyn-1936359267.html
https://ria.ru/20240417/prosveschenie-1940634482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, петр фрадков, михаил дегтярев, псб (банк псб), промсвязьбанк
ПМЭФ-2024, Россия, Петр Фрадков, Михаил Дегтярев, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. ПСБ и Минспорта РФ в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на комплексное содействие развитию спорта и спортивной среды в России, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков
и министр спорта России Михаил Дегтярев
. Стороны планируют продолжить развивать доступную спортивную инфраструктуру в стране, в том числе в новых субъектах, повышать уровень обеспеченности населения спортивными объектами, увеличивая тем самым процент людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также наращивать эффективность всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и проводить социальные спортивные мероприятия.
«
"ПСБ активно содействует доступности спорта для всех граждан нашей страны и поддерживает развитие физической культуры в России. В рамках проекта "ПСБ – Детям" мы открываем по всей стране Центры уличного баскетбола - спортивные площадки, дающие молодежи свободный доступ к профессиональной инфраструктуре. Подписание соглашения с Минспортом заложит фундамент для совместных проектов по популяризации спорта, а также будет способствовать диверсификации спортивной индустрии в России", - приводит пресс-служба слова Фрадкова.
Он добавил, что у банка и Минспорта общая цель — привлечь к активному образу жизни как можно большее количество людей, и соглашение станет эффективной программой взаимодействия крупного бизнеса и государства для построения масштабной спортивной среды.
«
"Достижение общих целей возможно только при условии консолидации усилий. Минспорт России привлекает частных инвесторов к развитию спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного партнерства по федеральному проекту "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт"). Наш партнер ПСБ выражает готовность и сам активно участвует в спортивном движении страны. Подписание двустороннего соглашения будет способствовать привлечению большего числа россиян к занятиям спортом и обеспечению для этого комфортными условиями", - приводит пресс-служба банка слова Дегтярева.
Он выразил уверенность, что такой опыт положительно повлияет и на популяризацию спорта, и на укрепление взаимодействия государства и бизнеса.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.