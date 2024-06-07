https://ria.ru/20240607/sotrudnichestvo-1951420983.html
Сотрудничество в креативных индустриях России и Ирана обсудили на ПМЭФ
Сотрудничество в креативных индустриях России и Ирана обсудили на ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
Сотрудничество в креативных индустриях России и Ирана обсудили на ПМЭФ
В рамках Петербургского международного экономического форума прошла рабочая встреча между представителями Группы Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:27
2024-06-07T16:27
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума прошла рабочая встреча между представителями Группы Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и руководителем Штаба по развитию креативной индустрии и культурных технологий при вице-президенте по науке и технологиям Ирана Масудом Хасанлу, сообщает центр."В ходе встречи стороны обсудили перспективы и возможности для углубления сотрудничества между креативными кластерами России и Ирана. Иранская сторона выразила готовность оказать поддержку российским компаниям в креативной сфере для участия в иранских выставках и профильных форумах, что открывает новые возможности для российского экспорта в области креативных индустрий", - говорится в сообщении.В свою очередь представители Группы РЭЦ пригласили иранских партнеров принять участие в форуме "Сделано в России", предложив провести отдельную сессию или круглый стол по креативной тематике среди стран БРИКС. Это подчеркивает стремление обеих стран к развитию международного сотрудничества в креативной сфере."Особое внимание было уделено идее создания совместных проектов на территории России и Ирана с целью экспорта продукции в третьи страны. Использование иранского опыта для экспорта в ираноязычные страны и российского опыта экспорта под брендом "Сделано в России" открывает новые перспективы для обеих стран на международных рынках", - рассказал директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.Эта встреча заложила основу для дальнейшего развития и укрепления сотрудничества между Россией и Ираном в области креативных индустрий и культурных технологий, что будет способствовать расширению экспортного потенциала и укреплению культурных связей между странами.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/mekhanizm-1951403095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, иран, брикс, экспорт, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), пмэф
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Иран, БРИКС, Экспорт, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума прошла рабочая встреча между представителями Группы Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и руководителем Штаба по развитию креативной индустрии и культурных технологий при вице-президенте по науке и технологиям Ирана Масудом Хасанлу, сообщает центр.
"В ходе встречи стороны обсудили перспективы и возможности для углубления сотрудничества между креативными кластерами России и Ирана. Иранская сторона выразила готовность оказать поддержку российским компаниям в креативной сфере для участия в иранских выставках и профильных форумах, что открывает новые возможности для российского экспорта в области креативных индустрий", - говорится в сообщении.
В свою очередь представители Группы РЭЦ пригласили иранских партнеров принять участие в форуме "Сделано в России", предложив провести отдельную сессию или круглый стол по креативной тематике среди стран БРИКС
. Это подчеркивает стремление обеих стран к развитию международного сотрудничества в креативной сфере.
"Особое внимание было уделено идее создания совместных проектов на территории России и Ирана с целью экспорта продукции в третьи страны. Использование иранского опыта для экспорта в ираноязычные страны и российского опыта экспорта под брендом "Сделано в России" открывает новые перспективы для обеих стран на международных рынках", - рассказал директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.
Эта встреча заложила основу для дальнейшего развития и укрепления сотрудничества между Россией и Ираном в области креативных индустрий и культурных технологий, что будет способствовать расширению экспортного потенциала и укреплению культурных связей между странами.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.