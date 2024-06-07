https://ria.ru/20240607/soglasheniya-1951494981.html

Липецкая область заключила соглашения с ведущими вузами страны

Липецкая область заключила соглашения с ведущими вузами страны - РИА Новости, 07.06.2024

Липецкая область заключила соглашения с ведущими вузами страны

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в рамках ПМЭФ - 2024 подписал соглашения о сотрудничестве с ведущими вузами страны - НИУ "Высшая школа экономики" и... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:29

2024-06-07T18:29

2024-06-07T18:29

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

мгимо

высшая школа экономики (вшэ)

пмэф

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ЛИПЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в рамках ПМЭФ - 2024 подписал соглашения о сотрудничестве с ведущими вузами страны - НИУ "Высшая школа экономики" и МГИМО, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Основной целью соглашений является создание условий для устойчивого развития Липецкой области, повышение кадрового потенциала и обеспечение равного доступа к качественному образованию, говорится в сообщении. В МГИМО липецкие выпускники будут обучаться по целевым направлениям. "Талантливая липецкая молодежь сможет получить образование в одном из ведущих российских вузов по самым востребованным для региональной экономики направлениям и вернуться в родной регион трудиться на благо Липецкой области. Высококвалифицированные кадры нужны крупным региональным предприятиям и органам власти", – процитировали в пресс-службе Артамонова. По словам губернатора, с НИУ ВШЭ регион намерен сотрудничать в области поддержки многодетных семей, реализации образовательных программ, а также содействия профессиональной ориентации молодёжи и взрослых. "Благодаря субсидированию и грантам ВШЭ больше детей из многодетных семей смогут получить качественное образование. Будем использовать ресурс и многолетний опыт "Высшей школы экономики" в разных проектах развития региона", – отметил Артамонов. Глава региона считает, что подписанные соглашения — новый шаг в развитии отношений, который послужит укреплению сотрудничества, позволит студентам и учащимся региона получить новые современные компетенции, откроет широкие перспективы для профессионального и кадрового роста молодежи региона, а также возможности для сотрудничества в сфере науки и образования региона. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/soglasheniya-1950653374.html

https://ria.ru/20240606/investitsii-1950996223.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, мгимо, высшая школа экономики (вшэ), пмэф