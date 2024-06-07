https://ria.ru/20240607/soglasheniya-1951494981.html
Липецкая область заключила соглашения с ведущими вузами страны
Липецкая область заключила соглашения с ведущими вузами страны - РИА Новости, 07.06.2024
Липецкая область заключила соглашения с ведущими вузами страны
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в рамках ПМЭФ - 2024 подписал соглашения о сотрудничестве с ведущими вузами страны - НИУ "Высшая школа экономики" и... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:29
2024-06-07T18:29
2024-06-07T18:29
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
мгимо
высшая школа экономики (вшэ)
пмэф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921196007_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_590e5aefd7b4c7a83577b0058bc9a00c.jpg
ЛИПЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в рамках ПМЭФ - 2024 подписал соглашения о сотрудничестве с ведущими вузами страны - НИУ "Высшая школа экономики" и МГИМО, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Основной целью соглашений является создание условий для устойчивого развития Липецкой области, повышение кадрового потенциала и обеспечение равного доступа к качественному образованию, говорится в сообщении. В МГИМО липецкие выпускники будут обучаться по целевым направлениям. "Талантливая липецкая молодежь сможет получить образование в одном из ведущих российских вузов по самым востребованным для региональной экономики направлениям и вернуться в родной регион трудиться на благо Липецкой области. Высококвалифицированные кадры нужны крупным региональным предприятиям и органам власти", – процитировали в пресс-службе Артамонова. По словам губернатора, с НИУ ВШЭ регион намерен сотрудничать в области поддержки многодетных семей, реализации образовательных программ, а также содействия профессиональной ориентации молодёжи и взрослых. "Благодаря субсидированию и грантам ВШЭ больше детей из многодетных семей смогут получить качественное образование. Будем использовать ресурс и многолетний опыт "Высшей школы экономики" в разных проектах развития региона", – отметил Артамонов. Глава региона считает, что подписанные соглашения — новый шаг в развитии отношений, который послужит укреплению сотрудничества, позволит студентам и учащимся региона получить новые современные компетенции, откроет широкие перспективы для профессионального и кадрового роста молодежи региона, а также возможности для сотрудничества в сфере науки и образования региона. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/soglasheniya-1950653374.html
https://ria.ru/20240606/investitsii-1950996223.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921196007_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_000184e6e6d0b55df7a1a26adb8ce938.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, мгимо, высшая школа экономики (вшэ), пмэф
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, МГИМО, Высшая школа экономики (ВШЭ), ПМЭФ
ЛИПЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в рамках ПМЭФ - 2024 подписал соглашения о сотрудничестве с ведущими вузами страны - НИУ "Высшая школа экономики" и МГИМО, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Основной целью соглашений является создание условий для устойчивого развития Липецкой области, повышение кадрового потенциала и обеспечение равного доступа к качественному образованию, говорится в сообщении. В МГИМО липецкие выпускники будут обучаться по целевым направлениям.
"Талантливая липецкая молодежь сможет получить образование в одном из ведущих российских вузов по самым востребованным для региональной экономики направлениям и вернуться в родной регион трудиться на благо Липецкой области. Высококвалифицированные кадры нужны крупным региональным предприятиям и органам власти", – процитировали в пресс-службе Артамонова.
По словам губернатора, с НИУ ВШЭ
регион намерен сотрудничать в области поддержки многодетных семей, реализации образовательных программ, а также содействия профессиональной ориентации молодёжи и взрослых.
"Благодаря субсидированию и грантам ВШЭ больше детей из многодетных семей смогут получить качественное образование. Будем использовать ресурс и многолетний опыт "Высшей школы экономики" в разных проектах развития региона", – отметил Артамонов.
Глава региона считает, что подписанные соглашения — новый шаг в развитии отношений, который послужит укреплению сотрудничества, позволит студентам и учащимся региона получить новые современные компетенции, откроет широкие перспективы для профессионального и кадрового роста молодежи региона, а также возможности для сотрудничества в сфере науки и образования региона.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.