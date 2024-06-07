https://ria.ru/20240607/soglasheniya-1951468782.html

Ростовская область на ПМЭФ подписала соглашения на 114,5 млрд руб

Ростовская область на ПМЭФ подписала соглашения на 114,5 млрд руб - РИА Новости, 07.06.2024

Ростовская область на ПМЭФ подписала соглашения на 114,5 млрд руб

Ростовская область на Петербургском международном экономическом форуме заключила соглашения на 114,5 миллиарда рублей, сообщил журналистам губернатор региона... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:39

2024-06-07T17:39

2024-06-07T17:39

ростовская область

технологии

ростовская область

ростов-на-дону

аксайский район

василий голубев

wildberries

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Ростовская область на Петербургском международном экономическом форуме заключила соглашения на 114,5 миллиарда рублей, сообщил журналистам губернатор региона Василий Голубев. "По итогам ПМЭФ-2024 Ростовская область подписала соглашений на 114,5 миллиарда рублей. В результате реализации этих проектов в донском регионе будет создано почти 9 тысяч рабочих мест", - сказал губернатор. Самые крупные соглашения были подписаны с компаниями "Самолет" и Wildberries. Так, девелоперская группа "Самолет" намерена вложить более 101 миллиарда рублей в создание жилого района на 650 тысяч квадратных метров на улице Пойменной в Ростове-на-Дону. Сроки реализации проекта - 2024-2042 годы. В Аксайском районе области в 2026 году появится распределительный центр Wildberries стоимостью почти 11,5 миллиарда рублей. Только благодаря этому проекту будут созданы более 7 тысяч рабочих мест. Также на форуме были заключены важные проекты по импортозамещению, в том числе создание в Ростовской особой экономической зоне производства высокотехнологичных полимеров, из которых впоследствии делаются детали, используемые в высокоскоростном оборудовании или в оборудовании, где есть высокие давления, например, в нефтегазовой сфере. "Реализовав свой проект, компания "Элмика" сможет обеспечить до 45% потребности отечественного рынка высокотехнологичных полимеров. Востребованность этой продукции очевидна", - отметил Голубев. Еще несколько соглашений, заключенных на форуме, касались развития проекта авиакомпании "Азимут", поддержки инноваций, партнерства с ДОМ.РФ, наращивания мощностей по производству мяса индейки в Ростовской области.

https://ria.ru/20240607/rostovskaya_oblast-1951196159.html

https://ria.ru/20240607/pmef-1951210947.html

ростовская область

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, ростовская область, ростов-на-дону, аксайский район, василий голубев, wildberries, пмэф