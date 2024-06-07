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Ростовская область на ПМЭФ подписала соглашения на 114,5 млрд руб - РИА Новости, 07.06.2024
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Ростовская область
 
17:39 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/soglasheniya-1951468782.html
Ростовская область на ПМЭФ подписала соглашения на 114,5 млрд руб
Ростовская область на ПМЭФ подписала соглашения на 114,5 млрд руб - РИА Новости, 07.06.2024
Ростовская область на ПМЭФ подписала соглашения на 114,5 млрд руб
Ростовская область на Петербургском международном экономическом форуме заключила соглашения на 114,5 миллиарда рублей, сообщил журналистам губернатор региона... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:39
2024-06-07T17:39
ростовская область
технологии
ростовская область
ростов-на-дону
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wildberries
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Ростовская область на Петербургском международном экономическом форуме заключила соглашения на 114,5 миллиарда рублей, сообщил журналистам губернатор региона Василий Голубев. "По итогам ПМЭФ-2024 Ростовская область подписала соглашений на 114,5 миллиарда рублей. В результате реализации этих проектов в донском регионе будет создано почти 9 тысяч рабочих мест", - сказал губернатор. Самые крупные соглашения были подписаны с компаниями "Самолет" и Wildberries. Так, девелоперская группа "Самолет" намерена вложить более 101 миллиарда рублей в создание жилого района на 650 тысяч квадратных метров на улице Пойменной в Ростове-на-Дону. Сроки реализации проекта - 2024-2042 годы. В Аксайском районе области в 2026 году появится распределительный центр Wildberries стоимостью почти 11,5 миллиарда рублей. Только благодаря этому проекту будут созданы более 7 тысяч рабочих мест. Также на форуме были заключены важные проекты по импортозамещению, в том числе создание в Ростовской особой экономической зоне производства высокотехнологичных полимеров, из которых впоследствии делаются детали, используемые в высокоскоростном оборудовании или в оборудовании, где есть высокие давления, например, в нефтегазовой сфере. "Реализовав свой проект, компания "Элмика" сможет обеспечить до 45% потребности отечественного рынка высокотехнологичных полимеров. Востребованность этой продукции очевидна", - отметил Голубев. Еще несколько соглашений, заключенных на форуме, касались развития проекта авиакомпании "Азимут", поддержки инноваций, партнерства с ДОМ.РФ, наращивания мощностей по производству мяса индейки в Ростовской области.
https://ria.ru/20240607/rostovskaya_oblast-1951196159.html
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технологии, ростовская область, ростов-на-дону, аксайский район, василий голубев, wildberries, пмэф
Ростовская область , Технологии, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Аксайский район, Василий Голубев, Wildberries, ПМЭФ

Ростовская область на ПМЭФ подписала соглашения на 114,5 млрд руб

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Ростовская область на Петербургском международном экономическом форуме заключила соглашения на 114,5 миллиарда рублей, сообщил журналистам губернатор региона Василий Голубев.
"По итогам ПМЭФ-2024 Ростовская область подписала соглашений на 114,5 миллиарда рублей. В результате реализации этих проектов в донском регионе будет создано почти 9 тысяч рабочих мест", - сказал губернатор.
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Самые крупные соглашения были подписаны с компаниями "Самолет" и Wildberries. Так, девелоперская группа "Самолет" намерена вложить более 101 миллиарда рублей в создание жилого района на 650 тысяч квадратных метров на улице Пойменной в Ростове-на-Дону. Сроки реализации проекта - 2024-2042 годы.
В Аксайском районе области в 2026 году появится распределительный центр Wildberries стоимостью почти 11,5 миллиарда рублей. Только благодаря этому проекту будут созданы более 7 тысяч рабочих мест.
Также на форуме были заключены важные проекты по импортозамещению, в том числе создание в Ростовской особой экономической зоне производства высокотехнологичных полимеров, из которых впоследствии делаются детали, используемые в высокоскоростном оборудовании или в оборудовании, где есть высокие давления, например, в нефтегазовой сфере. "Реализовав свой проект, компания "Элмика" сможет обеспечить до 45% потребности отечественного рынка высокотехнологичных полимеров. Востребованность этой продукции очевидна", - отметил Голубев.
Еще несколько соглашений, заключенных на форуме, касались развития проекта авиакомпании "Азимут", поддержки инноваций, партнерства с ДОМ.РФ, наращивания мощностей по производству мяса индейки в Ростовской области.
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Ростовская областьТехнологииРостовская областьРостов-на-ДонуАксайский районВасилий ГолубевWildberriesПМЭФ
 
 
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