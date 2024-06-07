Ростовская область на ПМЭФ подписала соглашения на 114,5 млрд руб
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Ростовская область на Петербургском международном экономическом форуме заключила соглашения на 114,5 миллиарда рублей, сообщил журналистам губернатор региона Василий Голубев.
"По итогам ПМЭФ-2024 Ростовская область подписала соглашений на 114,5 миллиарда рублей. В результате реализации этих проектов в донском регионе будет создано почти 9 тысяч рабочих мест", - сказал губернатор.
Самые крупные соглашения были подписаны с компаниями "Самолет" и Wildberries. Так, девелоперская группа "Самолет" намерена вложить более 101 миллиарда рублей в создание жилого района на 650 тысяч квадратных метров на улице Пойменной в Ростове-на-Дону. Сроки реализации проекта - 2024-2042 годы.
В Аксайском районе области в 2026 году появится распределительный центр Wildberries стоимостью почти 11,5 миллиарда рублей. Только благодаря этому проекту будут созданы более 7 тысяч рабочих мест.
Также на форуме были заключены важные проекты по импортозамещению, в том числе создание в Ростовской особой экономической зоне производства высокотехнологичных полимеров, из которых впоследствии делаются детали, используемые в высокоскоростном оборудовании или в оборудовании, где есть высокие давления, например, в нефтегазовой сфере. "Реализовав свой проект, компания "Элмика" сможет обеспечить до 45% потребности отечественного рынка высокотехнологичных полимеров. Востребованность этой продукции очевидна", - отметил Голубев.
Еще несколько соглашений, заключенных на форуме, касались развития проекта авиакомпании "Азимут", поддержки инноваций, партнерства с ДОМ.РФ, наращивания мощностей по производству мяса индейки в Ростовской области.