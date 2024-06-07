Тюменская область в первый день ПМЭФ подписала ряд важных соглашений
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Ряд соглашений о сотрудничестве подписало правительство Тюменской области с крупными федеральными компаниями в первый день работы на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил глава региона Александр Моор.
"Подписаны соглашения о сотрудничестве с тремя компаниями: ДОМ РФ, корпорацией "Синергия" и Росагролизингом. Документы касаются важных направлений: строительства, образования и сельского хозяйства. Также провёл ряд встреч с инвесторами. Говорили о развитии инфраструктурных проектов и расширении бизнеса компаний, которые уже представлены в Тюменской области", - написал Моор в своём Telegram-канале.
Тюменский тепличный комбинат стал самым крупным в УрФО
13 декабря 2023, 17:07
В пресс-службе губернатора пояснили, что в первый день работы на ПМЭФ Александр Моор подписал четыре соглашения. С генеральным директором АО "ДОМ РФ" Виталием Мутко он заключил соглашение о строительстве в Тюмени 226-квартирного арендного дома. Второе соглашение с компанией касается внедрения энергоэффективных технологий и "зеленых" стандартов жилищного строительства. Также подписаны соглашения с компанией "Росагролизинг", которое будет способствовать техническому переоснащению аграрных предприятий, и с корпорацией "Синергия" о создании в регионе учреждений среднего образования цифрового профиля и о строительстве сети современных туристических глэмпингов.
Кроме того, в первый день работы на ПМЭФ-2024 Моор принял участие в круглом столе госкомпании "Автодор" "Новые смыслы автомобильных дорог: экспортный потенциал через создание скоростных маршрутов". Южный обход Тюмени должен стать продолжением скоростной федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень, высказал свою позицию глава региона. Сейчас идет работа по проектированию магистрали. Она должна быть закончена в апреле 2025 года, тогда же можно будет приступить к строительству.
"Объект очень капиталоемкий – его стоимость превысит 20 миллиардов рублей. Поэтому будем искать финансовую схему строительства. Это будет либо государственно-частное партнерство, либо софинансирование из федерального и регионального бюджетов. В любом случае реализация проекта принесет экономике нашей страны ощутимые плюсы", – подчеркнул Моор.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Моор получил благодарность президента за успехи в стройсфере и ЖКХ
15 декабря 2023, 13:47