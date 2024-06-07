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Тюменская область в первый день ПМЭФ подписала ряд важных соглашений - РИА Новости, 07.06.2024
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Тюменская область
 
13:04 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/soglasheniya-1951310599.html
Тюменская область в первый день ПМЭФ подписала ряд важных соглашений
Тюменская область в первый день ПМЭФ подписала ряд важных соглашений - РИА Новости, 07.06.2024
Тюменская область в первый день ПМЭФ подписала ряд важных соглашений
Ряд соглашений о сотрудничестве подписало правительство Тюменской области с крупными федеральными компаниями в первый день работы на XXVII Петербургском... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:04
2024-06-07T13:04
тюменская область
тюмень
тюменская область
россия
александр моор
виталий мутко
синергия
росагролизинг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Ряд соглашений о сотрудничестве подписало правительство Тюменской области с крупными федеральными компаниями в первый день работы на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил глава региона Александр Моор. "Подписаны соглашения о сотрудничестве с тремя компаниями: ДОМ РФ, корпорацией "Синергия" и Росагролизингом. Документы касаются важных направлений: строительства, образования и сельского хозяйства. Также провёл ряд встреч с инвесторами. Говорили о развитии инфраструктурных проектов и расширении бизнеса компаний, которые уже представлены в Тюменской области", - написал Моор в своём Telegram-канале. В пресс-службе губернатора пояснили, что в первый день работы на ПМЭФ Александр Моор подписал четыре соглашения. С генеральным директором АО "ДОМ РФ" Виталием Мутко он заключил соглашение о строительстве в Тюмени 226-квартирного арендного дома. Второе соглашение с компанией касается внедрения энергоэффективных технологий и "зеленых" стандартов жилищного строительства. Также подписаны соглашения с компанией "Росагролизинг", которое будет способствовать техническому переоснащению аграрных предприятий, и с корпорацией "Синергия" о создании в регионе учреждений среднего образования цифрового профиля и о строительстве сети современных туристических глэмпингов. Кроме того, в первый день работы на ПМЭФ-2024 Моор принял участие в круглом столе госкомпании "Автодор" "Новые смыслы автомобильных дорог: экспортный потенциал через создание скоростных маршрутов". Южный обход Тюмени должен стать продолжением скоростной федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень, высказал свою позицию глава региона. Сейчас идет работа по проектированию магистрали. Она должна быть закончена в апреле 2025 года, тогда же можно будет приступить к строительству. "Объект очень капиталоемкий – его стоимость превысит 20 миллиардов рублей. Поэтому будем искать финансовую схему строительства. Это будет либо государственно-частное партнерство, либо софинансирование из федерального и регионального бюджетов. В любом случае реализация проекта принесет экономике нашей страны ощутимые плюсы", – подчеркнул Моор. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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тюмень, тюменская область, россия, александр моор, виталий мутко, синергия, росагролизинг, "дом.рф", пмэф
Тюменская область, Тюмень, Тюменская область, Россия, Александр Моор, Виталий Мутко, Синергия, Росагролизинг, "Дом.РФ", ПМЭФ

Тюменская область в первый день ПМЭФ подписала ряд важных соглашений

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПодготовка к ПМЭФ-2024
Подготовка к ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Ряд соглашений о сотрудничестве подписало правительство Тюменской области с крупными федеральными компаниями в первый день работы на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил глава региона Александр Моор.
"Подписаны соглашения о сотрудничестве с тремя компаниями: ДОМ РФ, корпорацией "Синергия" и Росагролизингом. Документы касаются важных направлений: строительства, образования и сельского хозяйства. Также провёл ряд встреч с инвесторами. Говорили о развитии инфраструктурных проектов и расширении бизнеса компаний, которые уже представлены в Тюменской области", - написал Моор в своём Telegram-канале.
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В пресс-службе губернатора пояснили, что в первый день работы на ПМЭФ Александр Моор подписал четыре соглашения. С генеральным директором АО "ДОМ РФ" Виталием Мутко он заключил соглашение о строительстве в Тюмени 226-квартирного арендного дома. Второе соглашение с компанией касается внедрения энергоэффективных технологий и "зеленых" стандартов жилищного строительства. Также подписаны соглашения с компанией "Росагролизинг", которое будет способствовать техническому переоснащению аграрных предприятий, и с корпорацией "Синергия" о создании в регионе учреждений среднего образования цифрового профиля и о строительстве сети современных туристических глэмпингов.
Кроме того, в первый день работы на ПМЭФ-2024 Моор принял участие в круглом столе госкомпании "Автодор" "Новые смыслы автомобильных дорог: экспортный потенциал через создание скоростных маршрутов". Южный обход Тюмени должен стать продолжением скоростной федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень, высказал свою позицию глава региона. Сейчас идет работа по проектированию магистрали. Она должна быть закончена в апреле 2025 года, тогда же можно будет приступить к строительству.
"Объект очень капиталоемкий – его стоимость превысит 20 миллиардов рублей. Поэтому будем искать финансовую схему строительства. Это будет либо государственно-частное партнерство, либо софинансирование из федерального и регионального бюджетов. В любом случае реализация проекта принесет экономике нашей страны ощутимые плюсы", – подчеркнул Моор.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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Тюменская областьТюменьТюменская областьРоссияАлександр МоорВиталий МуткоСинергияРосагролизинг"Дом.РФ"ПМЭФ
 
 
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