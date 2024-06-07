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СМИ: США и ЕС близки к заключению соглашения по российским активам - РИА Новости, 07.06.2024
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15:10 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/soglashenie-1951378514.html
СМИ: США и ЕС близки к заключению соглашения по российским активам
СМИ: США и ЕС близки к заключению соглашения по российским активам - РИА Новости, 07.06.2024
СМИ: США и ЕС близки к заключению соглашения по российским активам
США и страны Европы близки к заключению соглашения об использовании прибыли от замороженных российских активов на военные нужды Украины, они надеются... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:10
2024-06-07T15:10
россия
украина
сша
джейк салливан
сергей лавров
g7
евросоюз
euroclear
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. США и страны Европы близки к заключению соглашения об использовании прибыли от замороженных российских активов на военные нужды Украины, они надеются договориться к саммиту G7 в июне, сообщает портал Semafor. "США и их европейские союзники близки к заключению соглашения об использовании прибыли от замороженных российских активов... на военные нужды Украины, и чиновники надеются заключить сделку к саммиту G7, который состоится позднее в этом месяце", - говорится в сообщении. Источник в минфине США заявил порталу, что наблюдается "большой прогресс и движение вперед" в вопросе заключения соглашения. По данным другого источника портала, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре с прибалтийскими странами отметил, что сделка близка к завершению. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ранее власти CША и западные СМИ сообщали, что в настоящее время обсуждается использование доходов от замороженных активов РФ для погашения кредита, который США могут дать Украине. По информации Financial Times, США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит, который предлагает выплачивать за счет будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ, по большей части находящихся в Европе. Ранее страны ЕС планировали использовать средства, полученные от инвестирования активов России, для пополнения специального фонда для закупки вооружений для Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20240204/aktivy-1925374047.html
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россия, украина, сша, джейк салливан, сергей лавров, g7, евросоюз, euroclear, санкции в отношении россии
Россия, Украина, США, Джейк Салливан, Сергей Лавров, G7, Евросоюз, Euroclear, Санкции в отношении России
СМИ: США и ЕС близки к заключению соглашения по российским активам

Semafor: США и ЕС близки к заключению соглашения об использовании активов РФ

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. США и страны Европы близки к заключению соглашения об использовании прибыли от замороженных российских активов на военные нужды Украины, они надеются договориться к саммиту G7 в июне, сообщает портал Semafor.
«
"США и их европейские союзники близки к заключению соглашения об использовании прибыли от замороженных российских активов... на военные нужды Украины, и чиновники надеются заключить сделку к саммиту G7, который состоится позднее в этом месяце", - говорится в сообщении.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
СМИ: страны G7 и ЕС придумали план по использованию российских активов
4 февраля, 22:41
Источник в минфине США заявил порталу, что наблюдается "большой прогресс и движение вперед" в вопросе заключения соглашения. По данным другого источника портала, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре с прибалтийскими странами отметил, что сделка близка к завершению.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Ранее власти CША и западные СМИ сообщали, что в настоящее время обсуждается использование доходов от замороженных активов РФ для погашения кредита, который США могут дать Украине. По информации Financial Times, США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит, который предлагает выплачивать за счет будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ, по большей части находящихся в Европе. Ранее страны ЕС планировали использовать средства, полученные от инвестирования активов России, для пополнения специального фонда для закупки вооружений для Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
МИД России объяснил, почему G7 не может просто "своровать" активы
Вчера, 12:46
 
РоссияУкраинаСШАДжейк СалливанСергей ЛавровG7ЕвросоюзEuroclearСанкции в отношении России
 
 
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