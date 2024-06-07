СМИ: США и ЕС близки к заключению соглашения по российским активам
Semafor: США и ЕС близки к заключению соглашения об использовании активов РФ
© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. США и страны Европы близки к заключению соглашения об использовании прибыли от замороженных российских активов на военные нужды Украины, они надеются договориться к саммиту G7 в июне, сообщает портал Semafor.
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"США и их европейские союзники близки к заключению соглашения об использовании прибыли от замороженных российских активов... на военные нужды Украины, и чиновники надеются заключить сделку к саммиту G7, который состоится позднее в этом месяце", - говорится в сообщении.
Источник в минфине США заявил порталу, что наблюдается "большой прогресс и движение вперед" в вопросе заключения соглашения. По данным другого источника портала, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре с прибалтийскими странами отметил, что сделка близка к завершению.
Ранее власти CША и западные СМИ сообщали, что в настоящее время обсуждается использование доходов от замороженных активов РФ для погашения кредита, который США могут дать Украине. По информации Financial Times, США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит, который предлагает выплачивать за счет будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ, по большей части находящихся в Европе. Ранее страны ЕС планировали использовать средства, полученные от инвестирования активов России, для пополнения специального фонда для закупки вооружений для Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.