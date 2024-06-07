Рейтинг@Mail.ru
ВТБ и "Камаз" подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
15:09 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/soglashenie-1951377777.html
ВТБ и "Камаз" подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ
ВТБ и "Камаз" подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
ВТБ и "Камаз" подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ
ВТБ и ГК "Камаз" в рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ипотечного кредитования, сообщает пресс-служба банка в рамках ПМЭФ-2024. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:09
2024-06-07T15:09
пмэф-2024
втб (банк)
камаз (завод)
ипотека
льготная ипотека
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. ВТБ и ГК "Камаз" в рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ипотечного кредитования, сообщает пресс-служба банка в рамках ПМЭФ-2024. Свои подписи под соглашением поставили заместитель президента —председателя правления ВТБ Георгий Горшков и заместитель генерального директора — финансовый директор ПАО "Камаз" Андрей Максимов. "Поддержка системообразующих предприятий — один из важнейших аспектов экономической устойчивости государства, поэтому ВТБ остается стратегическим партнером крупнейших корпораций. Среди них особое место занимает ГК "Камаз". С корпорацией нас связывает многолетнее сотрудничество. Новая совместная программа поддержит специалистов автомобильной отрасли", — приводит пресс-служба слова Горшкова. В свою очередь, Максимов отметил, что специальная ипотечная программа — это синергия материальной поддержки и нематериального стимулирования сотрудников. В результате сотрудничества формируется союз, из которого каждая из сторон выносит положительные для себя моменты. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/kredity-1950728857.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3f547ee43de9296d908dd0bc866a4e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
втб (банк), камаз (завод), ипотека, льготная ипотека
ПМЭФ-2024, ВТБ (банк), КамАЗ (завод), Ипотека, льготная ипотека

ВТБ и "Камаз" подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. ВТБ и ГК "Камаз" в рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ипотечного кредитования, сообщает пресс-служба банка в рамках ПМЭФ-2024.
Свои подписи под соглашением поставили заместитель президента —председателя правления ВТБ Георгий Горшков и заместитель генерального директора — финансовый директор ПАО "Камаз" Андрей Максимов.
«
"Поддержка системообразующих предприятий — один из важнейших аспектов экономической устойчивости государства, поэтому ВТБ остается стратегическим партнером крупнейших корпораций. Среди них особое место занимает ГК "Камаз". С корпорацией нас связывает многолетнее сотрудничество. Новая совместная программа поддержит специалистов автомобильной отрасли", — приводит пресс-служба слова Горшкова.
В свою очередь, Максимов отметил, что специальная ипотечная программа — это синергия материальной поддержки и нематериального стимулирования сотрудников. В результате сотрудничества формируется союз, из которого каждая из сторон выносит положительные для себя моменты.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
ВТБ увеличил выдачи розничных кредитов на 20 процентов
5 июня, 16:34
 
ПМЭФ-2024ВТБ (банк)КамАЗ (завод)Ипотекальготная ипотека
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала