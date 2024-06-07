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ВТБ и "Камаз" подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

ВТБ и "Камаз" подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024

ВТБ и "Камаз" подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

ВТБ и ГК "Камаз" в рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ипотечного кредитования, сообщает пресс-служба банка в рамках ПМЭФ-2024. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:09

2024-06-07T15:09

2024-06-07T15:09

пмэф-2024

втб (банк)

камаз (завод)

ипотека

льготная ипотека

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. ВТБ и ГК "Камаз" в рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ипотечного кредитования, сообщает пресс-служба банка в рамках ПМЭФ-2024. Свои подписи под соглашением поставили заместитель президента —председателя правления ВТБ Георгий Горшков и заместитель генерального директора — финансовый директор ПАО "Камаз" Андрей Максимов. "Поддержка системообразующих предприятий — один из важнейших аспектов экономической устойчивости государства, поэтому ВТБ остается стратегическим партнером крупнейших корпораций. Среди них особое место занимает ГК "Камаз". С корпорацией нас связывает многолетнее сотрудничество. Новая совместная программа поддержит специалистов автомобильной отрасли", — приводит пресс-служба слова Горшкова. В свою очередь, Максимов отметил, что специальная ипотечная программа — это синергия материальной поддержки и нематериального стимулирования сотрудников. В результате сотрудничества формируется союз, из которого каждая из сторон выносит положительные для себя моменты. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/kredity-1950728857.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб (банк), камаз (завод), ипотека, льготная ипотека