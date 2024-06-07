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Киев подписал соглашение с концерном KNDS по созданию филиала на Украине - РИА Новости, 07.06.2024
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14:20 07.06.2024 (обновлено: 14:45 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/soglashenie-1951345057.html
Киев подписал соглашение с концерном KNDS по созданию филиала на Украине
Киев подписал соглашение с концерном KNDS по созданию филиала на Украине - РИА Новости, 07.06.2024
Киев подписал соглашение с концерном KNDS по созданию филиала на Украине
Владимир Зеленский в рамках визита в Париже подписал в пятницу соглашение с франко-германским оборонным концерном KNDS, который поставляет Киеву гаубицы Caesar, РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:20
2024-06-07T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
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владимир зеленский
сергей лавров
дмитрий песков
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ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в рамках визита в Париже подписал в пятницу соглашение с франко-германским оборонным концерном KNDS, который поставляет Киеву гаубицы Caesar, по созданию на Украине производственного филиала, передает телеканал BFMTV. "Владимир Зеленский подписал соглашение с франко-германской компанией KNDS, производящей гаубицы Caesar. Это соглашение позволит компании создать украинский филиал. Запасные части можно будет производить на территории Украины", - сообщает канал. Помимо производства комплектующих, новое соглашение позволит Киеву получать 155-мм боеприпасы, используемые Caesar. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20240607/oleynik-1951287269.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
Киев подписал соглашение с концерном KNDS по созданию филиала на Украине

Киев подписал соглашение с оборонным концерном по созданию на Украине филиала

© AFP 2024 / GEOFFROY VAN DER HASSELTВладимир Зеленский во время подписания соглашения с франко-германским оборонным концерном KNDS в Париже. 7 июня 2024
Владимир Зеленский во время подписания соглашения с франко-германским оборонным концерном KNDS в Париже. 7 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AFP 2024 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
Владимир Зеленский во время подписания соглашения с франко-германским оборонным концерном KNDS в Париже. 7 июня 2024
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ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в рамках визита в Париже подписал в пятницу соглашение с франко-германским оборонным концерном KNDS, который поставляет Киеву гаубицы Caesar, по созданию на Украине производственного филиала, передает телеканал BFMTV.
«
"Владимир Зеленский подписал соглашение с франко-германской компанией KNDS, производящей гаубицы Caesar. Это соглашение позволит компании создать украинский филиал. Запасные части можно будет производить на территории Украины", - сообщает канал.
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Помимо производства комплектующих, новое соглашение позволит Киеву получать 155-мм боеприпасы, используемые Caesar.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТО
 
 
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