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Киев подписал соглашение с концерном KNDS по созданию филиала на Украине

Киев подписал соглашение с концерном KNDS по созданию филиала на Украине - РИА Новости, 07.06.2024

Киев подписал соглашение с концерном KNDS по созданию филиала на Украине

Владимир Зеленский в рамках визита в Париже подписал в пятницу соглашение с франко-германским оборонным концерном KNDS, который поставляет Киеву гаубицы Caesar, РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:20

2024-06-07T14:20

2024-06-07T14:45

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ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в рамках визита в Париже подписал в пятницу соглашение с франко-германским оборонным концерном KNDS, который поставляет Киеву гаубицы Caesar, по созданию на Украине производственного филиала, передает телеканал BFMTV. "Владимир Зеленский подписал соглашение с франко-германской компанией KNDS, производящей гаубицы Caesar. Это соглашение позволит компании создать украинский филиал. Запасные части можно будет производить на территории Украины", - сообщает канал. Помимо производства комплектующих, новое соглашение позволит Киеву получать 155-мм боеприпасы, используемые Caesar. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

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