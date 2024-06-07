https://ria.ru/20240607/soglashenie-1950982930.html

Приангарье и Эн+ подписали соглашение о возведении генерирующих мощностей

Приангарье и Эн+ подписали соглашение о возведении генерирующих мощностей - РИА Новости, 07.06.2024

Приангарье и Эн+ подписали соглашение о возведении генерирующих мощностей

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ и Иркутская область в рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о строительстве новых генерирующих объектов в... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T09:00

2024-06-07T09:00

2024-06-07T13:08

иркутская область

игорь кобзев

пмэф

эн+ (en+ group)

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ и Иркутская область в рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о строительстве новых генерирующих объектов в регионе, сообщает пресс-служба энергохолдинга.Согласно документу, компания намерена построить три новых энергоблока совокупной мощностью до 690 мегаватт с общим объемом инвестиций до 331 миллиарда рублей. Новые объекты необходимы для покрытия дефицита мощности и энергии в Юго-восточной части Объединенной энергосистемы Сибири.В церемонии подписания соглашения приняли участие заместитель генерального директора – директор Центра перспективного развития Эн+ Илья Бриллиантов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Также соглашение предусматривает сотрудничество сторон при подготовке программ развития региона, в том числе обсуждение экономических, правовых, организационных и других аспектов, а еще проведение регулярных рабочих встреч для выработки решений по ключевым вопросам."Развитие новых генерирующих мощностей позволит создать новые высокотехологичные рабочие места и даст мощный импульс социально-экономическому развитию региона. Подписанное соглашение закладывает фундамент для долгосрочного сотрудничества между Эн+ и правительством Иркутской области в этом направлении", - отметил заместитель генерального директора Эн+ Илья Бриллиантов."Мы наблюдаем постоянный рост энергопотребления на юге Иркутской области, уже превышены пропускные возможности сетей. В тоже время растет инвестиционная активность в регионе, реализуется более 180 проектов, многие из них предусматривают серьезную нагрузку на сети. Поэтому развитие энергогенерации для нас один из приоритетных вопросов, который напрямую будет влиять на социально-экономическое развитие Приангарья. Мы высоко ценим вклад Эн+ в развитие энергетической сферы Иркутской области. Рассчитываю, что совместными усилиями мы сможем решить многие задачи", - цитирует пресс-служба губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240602/proekty-1950028390.html

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иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

иркутская область, игорь кобзев, пмэф, эн+ (en+ group)