https://ria.ru/20240607/soglashenie-1950982930.html
Приангарье и Эн+ подписали соглашение о возведении генерирующих мощностей
Приангарье и Эн+ подписали соглашение о возведении генерирующих мощностей - РИА Новости, 07.06.2024
Приангарье и Эн+ подписали соглашение о возведении генерирующих мощностей
Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ и Иркутская область в рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о строительстве новых генерирующих объектов в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:00
2024-06-07T09:00
2024-06-07T13:08
иркутская область
игорь кобзев
пмэф
эн+ (en+ group)
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ и Иркутская область в рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о строительстве новых генерирующих объектов в регионе, сообщает пресс-служба энергохолдинга.Согласно документу, компания намерена построить три новых энергоблока совокупной мощностью до 690 мегаватт с общим объемом инвестиций до 331 миллиарда рублей. Новые объекты необходимы для покрытия дефицита мощности и энергии в Юго-восточной части Объединенной энергосистемы Сибири.В церемонии подписания соглашения приняли участие заместитель генерального директора – директор Центра перспективного развития Эн+ Илья Бриллиантов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Также соглашение предусматривает сотрудничество сторон при подготовке программ развития региона, в том числе обсуждение экономических, правовых, организационных и других аспектов, а еще проведение регулярных рабочих встреч для выработки решений по ключевым вопросам."Развитие новых генерирующих мощностей позволит создать новые высокотехологичные рабочие места и даст мощный импульс социально-экономическому развитию региона. Подписанное соглашение закладывает фундамент для долгосрочного сотрудничества между Эн+ и правительством Иркутской области в этом направлении", - отметил заместитель генерального директора Эн+ Илья Бриллиантов."Мы наблюдаем постоянный рост энергопотребления на юге Иркутской области, уже превышены пропускные возможности сетей. В тоже время растет инвестиционная активность в регионе, реализуется более 180 проектов, многие из них предусматривают серьезную нагрузку на сети. Поэтому развитие энергогенерации для нас один из приоритетных вопросов, который напрямую будет влиять на социально-экономическое развитие Приангарья. Мы высоко ценим вклад Эн+ в развитие энергетической сферы Иркутской области. Рассчитываю, что совместными усилиями мы сможем решить многие задачи", - цитирует пресс-служба губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240602/proekty-1950028390.html
https://ria.ru/20240527/svyazi-1948675865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, игорь кобзев, пмэф, эн+ (en+ group)
Иркутская область, Игорь Кобзев, ПМЭФ, Эн+ (En+ Group)
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ и Иркутская область в рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о строительстве новых генерирующих объектов в регионе, сообщает пресс-служба энергохолдинга.
Согласно документу, компания намерена построить три новых энергоблока совокупной мощностью до 690 мегаватт с общим объемом инвестиций до 331 миллиарда рублей. Новые объекты необходимы для покрытия дефицита мощности и энергии в Юго-восточной части Объединенной энергосистемы Сибири.
В церемонии подписания соглашения приняли участие заместитель генерального директора – директор Центра перспективного развития Эн+ Илья Бриллиантов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
.
Также соглашение предусматривает сотрудничество сторон при подготовке программ развития региона, в том числе обсуждение экономических, правовых, организационных и других аспектов, а еще проведение регулярных рабочих встреч для выработки решений по ключевым вопросам.
"Развитие новых генерирующих мощностей позволит создать новые высокотехологичные рабочие места и даст мощный импульс социально-экономическому развитию региона. Подписанное соглашение закладывает фундамент для долгосрочного сотрудничества между Эн+ и правительством Иркутской области в этом направлении", - отметил заместитель генерального директора Эн+ Илья Бриллиантов.
«
"Мы наблюдаем постоянный рост энергопотребления на юге Иркутской области, уже превышены пропускные возможности сетей. В тоже время растет инвестиционная активность в регионе, реализуется более 180 проектов, многие из них предусматривают серьезную нагрузку на сети. Поэтому развитие энергогенерации для нас один из приоритетных вопросов, который напрямую будет влиять на социально-экономическое развитие Приангарья. Мы высоко ценим вклад Эн+ в развитие энергетической сферы Иркутской области. Рассчитываю, что совместными усилиями мы сможем решить многие задачи", - цитирует пресс-служба губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.