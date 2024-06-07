https://ria.ru/20240607/smi-1951497699.html

СМИ: Макрон может помешать G7 одобрить кредит Киеву за счет активов России

СМИ: Макрон может помешать G7 одобрить кредит Киеву за счет активов России - РИА Новости, 07.06.2024

СМИ: Макрон может помешать G7 одобрить кредит Киеву за счет активов России

Президент Франции Эммануэль Макрон может помешать одобрению странами G7 плана США по предоставлению Украине кредита в размере примерно 50 миллиардов долларов,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:38

2024-06-07T18:38

2024-06-07T18:38

россия

украина

сша

эммануэль макрон

дональд трамп

сергей лавров

евросоюз

g7

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон может помешать одобрению странами G7 плана США по предоставлению Украине кредита в размере примерно 50 миллиардов долларов, который будет погашаться с использованием процентов от замороженных российских активов, сообщает газета Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников американской администрации. "У Макрона есть опасения по поводу этого плана, и его считают единственным оставшимся противником, который может помешать G7 одобрить его в ходе встреч на следующей неделе", - сообщает газета. В среду газета Financal Times сообщила, что США готовы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженный активов РФ, если ЕС продлит антироссийские санкции на неопределенный срок. До этого газета сообщала со ссылкой на западных чиновников, что США подталкивают страны G7 к тому, чтобы предоставить Украине кредит под залог будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ до возможного возвращения на пост президента США Дональда Трампа, высказывавшегося против финансирования Киева. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240607/filippo-1951402527.html

https://ria.ru/20240607/aktivy-1951300012.html

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россия, украина, сша, эммануэль макрон, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз, g7