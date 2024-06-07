Слуцкий назвал обстрел жилых кварталов Луганска варварским терактом
Слуцкий: обстрел жилых кварталов Луганска — это варварский теракт и преступление
© фото очевидцаПодъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
© фото очевидца
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что обстрел жилых кварталов Луганска – это варварский теракт и военное преступление не только со стороны киевского режима, но и администрации США.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее 6 ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что в одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией.
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"Обстрел жилых кварталов Луганска американскими ATACMS – варварский теракт и военное преступление. И не только со стороны киевского режима и нелегитимного Зеленского, но, прежде всего, - администрации США. Четыре человека погибли, 43 человека пострадали, по последним данным. Среди них дети", - написал он в своем Telegram-канале.
Он считает, что ракетные атаки на российских мирных жителей ведутся руками киевских террористов при прямой координации западных военных специалистов.
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"Все они – НАТО, ЕС, байдены, шольцы, макроны, сунаки и иже с ними – соучастники геноцида русского Донбасса. Те, кто санкционирует удары по российской территории и продолжает накачивать укронацистский режим смертоносным оружием – такие же военные преступники, как и вся киевская хунта. И место им на скамье трибунала", - считает депутат.
Он добавил, что Россия на ближайшем заседании Совбеза ООН представит данные об обстрелах ВСУ Луганска.
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"Международное сообщество должно прервать молчание относительно агрессии коллективного Запада и его киевских марионеток против мирных граждан. А Вашингтону и Брюсселю не стоит игнорировать сигналы российского президента Владимира Путина. Мы ответим за каждого убитого западным оружием", - заключил Слуцкий.