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Слуцкий назвал обстрел жилых кварталов Луганска варварским терактом - РИА Новости, 07.06.2024
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https://ria.ru/20240607/slutskiy-1951444844.html
Слуцкий назвал обстрел жилых кварталов Луганска варварским терактом
Слуцкий назвал обстрел жилых кварталов Луганска варварским терактом - РИА Новости, 07.06.2024
Слуцкий назвал обстрел жилых кварталов Луганска варварским терактом
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что обстрел жилых кварталов Луганска – это варварский теракт и военное преступление не... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:59
2024-06-07T16:59
специальная военная операция на украине
в мире
луганск
сша
луганская народная республика
леонид слуцкий (политик)
леонид пасечник
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что обстрел жилых кварталов Луганска – это варварский теракт и военное преступление не только со стороны киевского режима, но и администрации США. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее 6 ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что в одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией. "Обстрел жилых кварталов Луганска американскими ATACMS – варварский теракт и военное преступление. И не только со стороны киевского режима и нелегитимного Зеленского, но, прежде всего, - администрации США. Четыре человека погибли, 43 человека пострадали, по последним данным. Среди них дети", - написал он в своем Telegram-канале. Он считает, что ракетные атаки на российских мирных жителей ведутся руками киевских террористов при прямой координации западных военных специалистов. "Все они – НАТО, ЕС, байдены, шольцы, макроны, сунаки и иже с ними – соучастники геноцида русского Донбасса. Те, кто санкционирует удары по российской территории и продолжает накачивать укронацистский режим смертоносным оружием – такие же военные преступники, как и вся киевская хунта. И место им на скамье трибунала", - считает депутат. Он добавил, что Россия на ближайшем заседании Совбеза ООН представит данные об обстрелах ВСУ Луганска. "Международное сообщество должно прервать молчание относительно агрессии коллективного Запада и его киевских марионеток против мирных граждан. А Вашингтону и Брюсселю не стоит игнорировать сигналы российского президента Владимира Путина. Мы ответим за каждого убитого западным оружием", - заключил Слуцкий.
https://ria.ru/20240508/obstrely-1944552840.html
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в мире, луганск, сша, луганская народная республика, леонид слуцкий (политик), леонид пасечник, владимир путин, вооруженные силы украины, госдума рф, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганск, США, Луганская Народная Республика, Леонид Слуцкий (политик), Леонид Пасечник, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, НАТО
Слуцкий назвал обстрел жилых кварталов Луганска варварским терактом

Слуцкий: обстрел жилых кварталов Луганска — это варварский теракт и преступление

© фото очевидцаПодъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
© фото очевидца
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что обстрел жилых кварталов Луганска – это варварский теракт и военное преступление не только со стороны киевского режима, но и администрации США.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее 6 ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что в одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Удар по Луганску могли нанести ракетами ATACMS, заявил Рогов
8 мая, 00:29
«
"Обстрел жилых кварталов Луганска американскими ATACMS – варварский теракт и военное преступление. И не только со стороны киевского режима и нелегитимного Зеленского, но, прежде всего, - администрации США. Четыре человека погибли, 43 человека пострадали, по последним данным. Среди них дети", - написал он в своем Telegram-канале.
Он считает, что ракетные атаки на российских мирных жителей ведутся руками киевских террористов при прямой координации западных военных специалистов.
«
"Все они – НАТО, ЕС, байдены, шольцы, макроны, сунаки и иже с ними – соучастники геноцида русского Донбасса. Те, кто санкционирует удары по российской территории и продолжает накачивать укронацистский режим смертоносным оружием – такие же военные преступники, как и вся киевская хунта. И место им на скамье трибунала", - считает депутат.
Он добавил, что Россия на ближайшем заседании Совбеза ООН представит данные об обстрелах ВСУ Луганска.
«
"Международное сообщество должно прервать молчание относительно агрессии коллективного Запада и его киевских марионеток против мирных граждан. А Вашингтону и Брюсселю не стоит игнорировать сигналы российского президента Владимира Путина. Мы ответим за каждого убитого западным оружием", - заключил Слуцкий.
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Вчера, 15:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганскСШАЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Слуцкий (политик)Леонид ПасечникВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныГосдума РФНАТО
 
 
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