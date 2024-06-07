https://ria.ru/20240607/siluanov-1951250850.html
Силуанов объяснил необходимость введения windfall tax
Силуанов объяснил необходимость введения windfall tax - РИА Новости, 07.06.2024
Силуанов объяснил необходимость введения windfall tax
Введение налога на сверхприбыль (windfall tax) в прошлом году, курсовых экспортных пошлин, рост НДПИ являлись следствием того, что государству не хватало... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:51
2024-06-07T10:51
2024-06-07T10:51
пмэф-2024
экономика
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сбер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Введение налога на сверхприбыль (windfall tax) в прошлом году, курсовых экспортных пошлин, рост НДПИ являлись следствием того, что государству не хватало ресурсов для перенастройки отраслей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на деловом завтраке "Сбера" на полях ПМЭФ-2024. "Когда мы говорим о горизонте планирования по базовым налогам - так и будет. Какие-то настройки - еще раз повторюсь, мы с вами (с бизнесом - ред.) будем определять и обсуждать. Да, последнее время пошлины, НДПИ, windfall tax, но это все - следствие того, что нам не хватало ресурсов для перенастройки отраслей, изыскания ресурсов для тех ключевых проблем, которые у нас возникали, в том числе и по модернизации экономики", - сказал Силуанов. Ранее в ходе мероприятия председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов высказал мнение, что частое введение новых налоговых механизмов для бизнеса подрывает доверие и является для многих серьезным вызовом. Власти РФ в прошлом году ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль. Он составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен был быть уплачен до 28 января 2024 года. При этом его сумму можно было снизить вдвое, если обеспечительный платеж был перечислен в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Всего за счет налога на сверхприбыль планировалось привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей. И ожидания от этой меры, как отмечал Силуанов, сработали - сборы превысили прогноз, бюджет по состоянию на 26 декабря получил от компаний по этому налогу 315 миллиардов рублей. Кабмин РФ с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года ввел гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Под них попали, в частности, экспорт меди, цинка, алюминия, золота (выведено из-под пошлин после повышения НДПИ). При курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составляет 4%, при курсе в 85-90 рублей - 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей - 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% применяется при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/siluanov-1950931897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, антон силуанов, алексей мордашов, сбер
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Антон Силуанов, Алексей Мордашов, Сбер
Силуанов объяснил необходимость введения windfall tax
Силуанов объяснил необходимость windfall tax, экспортных пошлин и роста НДПИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Введение налога на сверхприбыль (windfall tax) в прошлом году, курсовых экспортных пошлин, рост НДПИ являлись следствием того, что государству не хватало ресурсов для перенастройки отраслей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на деловом завтраке "Сбера" на полях ПМЭФ-2024.
"Когда мы говорим о горизонте планирования по базовым налогам - так и будет. Какие-то настройки - еще раз повторюсь, мы с вами (с бизнесом - ред.) будем определять и обсуждать. Да, последнее время пошлины, НДПИ, windfall tax, но это все - следствие того, что нам не хватало ресурсов для перенастройки отраслей, изыскания ресурсов для тех ключевых проблем, которые у нас возникали, в том числе и по модернизации экономики", - сказал Силуанов.
Ранее в ходе мероприятия председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов
высказал мнение, что частое введение новых налоговых механизмов для бизнеса подрывает доверие и является для многих серьезным вызовом.
Власти РФ в прошлом году ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль. Он составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен был быть уплачен до 28 января 2024 года. При этом его сумму можно было снизить вдвое, если обеспечительный платеж был перечислен в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года.
Всего за счет налога на сверхприбыль планировалось привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей. И ожидания от этой меры, как отмечал Силуанов, сработали - сборы превысили прогноз, бюджет по состоянию на 26 декабря получил от компаний по этому налогу 315 миллиардов рублей.
Кабмин РФ с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года ввел гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Под них попали, в частности, экспорт меди, цинка, алюминия, золота (выведено из-под пошлин после повышения НДПИ). При курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составляет 4%, при курсе в 85-90 рублей - 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей - 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% применяется при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.