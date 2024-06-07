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В Курской области отменили сигнал ракетной опасности
В Курской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 07.06.2024
В Курской области отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал о ракетной опасности отменён в Курской области спустя 13 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:42
2024-06-07T12:42
2024-06-07T12:42
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности отменён в Курской области спустя 13 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. Врио губернатора сообщил о запуске сигнала ракетной опасности в Курской области в 12.15. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", — сообщил Смирнов.
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области отменили сигнал ракетной опасности
В Курской области спустя 13 минут отменили сигнал ракетной опасности