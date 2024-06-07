Полиция помогла оформить РВП уехавшей из США семье с шестью детьми
Многодетная семья, уехавшая из США из-за несогласия с политикой, получила РВП
© Фото : Ирина Волк/TelegramМногодетная семья Шуцман из США оформила разрешения на временное проживание в России
Многодетная семья Шуцман из США оформила разрешения на временное проживание в России
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Полиция помогла оформить разрешения на временное проживание (РВП) в России американской семье с шестью детьми, уехавшей из США из-за несогласия с политикой местных властей и изменениями в законодательстве, связанными с вопросами смены пола несовершеннолетних, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области оформили разрешения на временное проживание в Российской Федерации гражданам Соединенных Штатов Америки Джозефу Шуцману, его жене Энн и их шестерым детям", - написала Волк в своем Telegram-канале.
По ее словам, многодетная семья Шуцман прибыла в Подмосковье в сентябре 2023 года по турвизам. Решение покинуть США было принято в связи "несогласием с политикой американских властей и изменениями в законодательстве, связанными с вопросами смены пола несовершеннолетних". Джозеф и Энн выбрали Россию, поскольку в ней сохраняются традиционные семейные ценности, подчеркнула Волк.
Семья мигрантов покинет Россию из-за хулиганства их детей
13 ноября 2023, 17:06