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Полиция помогла оформить РВП уехавшей из США семье с шестью детьми - РИА Новости, 07.06.2024
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13:45 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/semya-1951328308.html
Полиция помогла оформить РВП уехавшей из США семье с шестью детьми
Полиция помогла оформить РВП уехавшей из США семье с шестью детьми - РИА Новости, 07.06.2024
Полиция помогла оформить РВП уехавшей из США семье с шестью детьми
Полиция помогла оформить разрешения на временное проживание (РВП) в России американской семье с шестью детьми, уехавшей из США из-за несогласия с политикой... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:45
2024-06-07T13:45
россия
сша
московская область (подмосковье)
ирина волк
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Полиция помогла оформить разрешения на временное проживание (РВП) в России американской семье с шестью детьми, уехавшей из США из-за несогласия с политикой местных властей и изменениями в законодательстве, связанными с вопросами смены пола несовершеннолетних, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области оформили разрешения на временное проживание в Российской Федерации гражданам Соединенных Штатов Америки Джозефу Шуцману, его жене Энн и их шестерым детям", - написала Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, многодетная семья Шуцман прибыла в Подмосковье в сентябре 2023 года по турвизам. Решение покинуть США было принято в связи "несогласием с политикой американских властей и изменениями в законодательстве, связанными с вопросами смены пола несовершеннолетних". Джозеф и Энн выбрали Россию, поскольку в ней сохраняются традиционные семейные ценности, подчеркнула Волк.
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россия
сша
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россия, сша, московская область (подмосковье), ирина волк, общество
Россия, США, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Общество
Полиция помогла оформить РВП уехавшей из США семье с шестью детьми

Многодетная семья, уехавшая из США из-за несогласия с политикой, получила РВП

© Фото : Ирина Волк/TelegramМногодетная семья Шуцман из США оформила разрешения на временное проживание в России
Многодетная семья Шуцман из США оформила разрешения на временное проживание в России - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Ирина Волк/Telegram
Многодетная семья Шуцман из США оформила разрешения на временное проживание в России
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Полиция помогла оформить разрешения на временное проживание (РВП) в России американской семье с шестью детьми, уехавшей из США из-за несогласия с политикой местных властей и изменениями в законодательстве, связанными с вопросами смены пола несовершеннолетних, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области оформили разрешения на временное проживание в Российской Федерации гражданам Соединенных Штатов Америки Джозефу Шуцману, его жене Энн и их шестерым детям", - написала Волк в своем Telegram-канале.
По ее словам, многодетная семья Шуцман прибыла в Подмосковье в сентябре 2023 года по турвизам. Решение покинуть США было принято в связи "несогласием с политикой американских властей и изменениями в законодательстве, связанными с вопросами смены пола несовершеннолетних". Джозеф и Энн выбрали Россию, поскольку в ней сохраняются традиционные семейные ценности, подчеркнула Волк.
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