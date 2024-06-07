https://ria.ru/20240607/semya-1951328308.html

Полиция помогла оформить РВП уехавшей из США семье с шестью детьми

Полиция помогла оформить РВП уехавшей из США семье с шестью детьми - РИА Новости, 07.06.2024

Полиция помогла оформить РВП уехавшей из США семье с шестью детьми

Полиция помогла оформить разрешения на временное проживание (РВП) в России американской семье с шестью детьми, уехавшей из США из-за несогласия с политикой... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:45

2024-06-07T13:45

2024-06-07T13:45

россия

сша

московская область (подмосковье)

ирина волк

общество

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Полиция помогла оформить разрешения на временное проживание (РВП) в России американской семье с шестью детьми, уехавшей из США из-за несогласия с политикой местных властей и изменениями в законодательстве, связанными с вопросами смены пола несовершеннолетних, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области оформили разрешения на временное проживание в Российской Федерации гражданам Соединенных Штатов Америки Джозефу Шуцману, его жене Энн и их шестерым детям", - написала Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, многодетная семья Шуцман прибыла в Подмосковье в сентябре 2023 года по турвизам. Решение покинуть США было принято в связи "несогласием с политикой американских властей и изменениями в законодательстве, связанными с вопросами смены пола несовершеннолетних". Джозеф и Энн выбрали Россию, поскольку в ней сохраняются традиционные семейные ценности, подчеркнула Волк.

https://ria.ru/20231113/khuliganstvo-1909190122.html

россия

сша

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, московская область (подмосковье), ирина волк, общество