https://ria.ru/20240607/sberbank-1951373906.html
"Сбер" предупредил о мошенничестве против детей в игровых сообществах
"Сбер" предупредил о мошенничестве против детей в игровых сообществах - РИА Новости, 07.06.2024
"Сбер" предупредил о мошенничестве против детей в игровых сообществах
Злоумышленники в игровых сообществах могут под видом представителей службы поддержки или игроков входить в доверие к детям и провоцировать их отправить им... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:03
2024-06-07T15:03
2024-06-07T15:03
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технологии
станислав кузнецов
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Злоумышленники в игровых сообществах могут под видом представителей службы поддержки или игроков входить в доверие к детям и провоцировать их отправить им деньги, рассказал на ПМЭФ зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "К увлеченному игрой ребенку гораздо проще войти в доверие: злоумышленник может оперировать фактором "командного духа", некой общей целью, льстить, обещать то, что игрок по определению хочет получить, некоторое время играть с ним в одной команде. Таким образом мошенник достаточно быстро превращается в "своего" и начинает управлять ребенком в своих интересах. В результате ребенок становится жертвой злоумышленников и под их влиянием опустошает счета родителей", - сказал он. Кузнецов отметил, что мошенники убеждают детей совершить ряд действий для хищения средств со счетов взрослых: отправить фото реквизитов карты из приложения, совершить перевод на указанные реквизиты в личном кабинете онлайн-банкинга родителя, ввести реквизиты карты на фишинговом сайте или отсканировать отправленный злоумышленниками QR-код. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, станислав кузнецов, сбербанк россии, сбер
ПМЭФ-2024, Технологии, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Сбер
"Сбер" предупредил о мошенничестве против детей в игровых сообществах
"Сбер": в игровых сообществах мошенники могут управлять детьми в своих интересах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Злоумышленники в игровых сообществах могут под видом представителей службы поддержки или игроков входить в доверие к детям и провоцировать их отправить им деньги, рассказал на ПМЭФ зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«
"К увлеченному игрой ребенку гораздо проще войти в доверие: злоумышленник может оперировать фактором "командного духа", некой общей целью, льстить, обещать то, что игрок по определению хочет получить, некоторое время играть с ним в одной команде. Таким образом мошенник достаточно быстро превращается в "своего" и начинает управлять ребенком в своих интересах. В результате ребенок становится жертвой злоумышленников и под их влиянием опустошает счета родителей", - сказал он.
Кузнецов отметил, что мошенники убеждают детей совершить ряд действий для хищения средств со счетов взрослых: отправить фото реквизитов карты из приложения, совершить перевод на указанные реквизиты в личном кабинете онлайн-банкинга родителя, ввести реквизиты карты на фишинговом сайте или отсканировать отправленный злоумышленниками QR-код.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.