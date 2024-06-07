https://ria.ru/20240607/sberbank-1951373906.html

"Сбер" предупредил о мошенничестве против детей в игровых сообществах

"Сбер" предупредил о мошенничестве против детей в игровых сообществах - РИА Новости, 07.06.2024

"Сбер" предупредил о мошенничестве против детей в игровых сообществах

Злоумышленники в игровых сообществах могут под видом представителей службы поддержки или игроков входить в доверие к детям и провоцировать их отправить им... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:03

2024-06-07T15:03

2024-06-07T15:03

пмэф-2024

технологии

станислав кузнецов

сбербанк россии

сбер

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Злоумышленники в игровых сообществах могут под видом представителей службы поддержки или игроков входить в доверие к детям и провоцировать их отправить им деньги, рассказал на ПМЭФ зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "К увлеченному игрой ребенку гораздо проще войти в доверие: злоумышленник может оперировать фактором "командного духа", некой общей целью, льстить, обещать то, что игрок по определению хочет получить, некоторое время играть с ним в одной команде. Таким образом мошенник достаточно быстро превращается в "своего" и начинает управлять ребенком в своих интересах. В результате ребенок становится жертвой злоумышленников и под их влиянием опустошает счета родителей", - сказал он. Кузнецов отметил, что мошенники убеждают детей совершить ряд действий для хищения средств со счетов взрослых: отправить фото реквизитов карты из приложения, совершить перевод на указанные реквизиты в личном кабинете онлайн-банкинга родителя, ввести реквизиты карты на фишинговом сайте или отсканировать отправленный злоумышленниками QR-код. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240601/moshennichestvo-1949846562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, станислав кузнецов, сбербанк россии, сбер