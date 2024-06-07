Рейтинг@Mail.ru
"Сбер" предупредил о мошенничестве против детей в игровых сообществах - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
15:03 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/sberbank-1951373906.html
"Сбер" предупредил о мошенничестве против детей в игровых сообществах
"Сбер" предупредил о мошенничестве против детей в игровых сообществах - РИА Новости, 07.06.2024
"Сбер" предупредил о мошенничестве против детей в игровых сообществах
Злоумышленники в игровых сообществах могут под видом представителей службы поддержки или игроков входить в доверие к детям и провоцировать их отправить им... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:03
2024-06-07T15:03
пмэф-2024
технологии
станислав кузнецов
сбербанк россии
сбер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835284955_0:179:3323:2048_1920x0_80_0_0_9fa1885ec2500d1598c1ef050aee90bd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Злоумышленники в игровых сообществах могут под видом представителей службы поддержки или игроков входить в доверие к детям и провоцировать их отправить им деньги, рассказал на ПМЭФ зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "К увлеченному игрой ребенку гораздо проще войти в доверие: злоумышленник может оперировать фактором "командного духа", некой общей целью, льстить, обещать то, что игрок по определению хочет получить, некоторое время играть с ним в одной команде. Таким образом мошенник достаточно быстро превращается в "своего" и начинает управлять ребенком в своих интересах. В результате ребенок становится жертвой злоумышленников и под их влиянием опустошает счета родителей", - сказал он. Кузнецов отметил, что мошенники убеждают детей совершить ряд действий для хищения средств со счетов взрослых: отправить фото реквизитов карты из приложения, совершить перевод на указанные реквизиты в личном кабинете онлайн-банкинга родителя, ввести реквизиты карты на фишинговом сайте или отсканировать отправленный злоумышленниками QR-код. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240601/moshennichestvo-1949846562.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835284955_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a5fccbf2850368bc1c322bb864108a57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, станислав кузнецов, сбербанк россии, сбер
ПМЭФ-2024, Технологии, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Сбер
"Сбер" предупредил о мошенничестве против детей в игровых сообществах

"Сбер": в игровых сообществах мошенники могут управлять детьми в своих интересах

© Фото : Freepik/pvproductionsДевочка за компьютером
Девочка за компьютером - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Freepik/pvproductions
Девочка за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Злоумышленники в игровых сообществах могут под видом представителей службы поддержки или игроков входить в доверие к детям и провоцировать их отправить им деньги, рассказал на ПМЭФ зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«
"К увлеченному игрой ребенку гораздо проще войти в доверие: злоумышленник может оперировать фактором "командного духа", некой общей целью, льстить, обещать то, что игрок по определению хочет получить, некоторое время играть с ним в одной команде. Таким образом мошенник достаточно быстро превращается в "своего" и начинает управлять ребенком в своих интересах. В результате ребенок становится жертвой злоумышленников и под их влиянием опустошает счета родителей", - сказал он.
Кузнецов отметил, что мошенники убеждают детей совершить ряд действий для хищения средств со счетов взрослых: отправить фото реквизитов карты из приложения, совершить перевод на указанные реквизиты в личном кабинете онлайн-банкинга родителя, ввести реквизиты карты на фишинговом сайте или отсканировать отправленный злоумышленниками QR-код.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Здание компании Лаборатория Касперского на Ленинградском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
В "Лаборатории Касперского" рассказали, кто становится жертвами мошенников
1 июня, 10:58
 
ПМЭФ-2024ТехнологииСтанислав КузнецовСбербанк РоссииСбер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала