https://ria.ru/20240607/rostovskaya_oblast-1951196159.html
Голубев раскрыл число жителей Украины, переехавших в Ростовскую область
Голубев раскрыл число жителей Украины, переехавших в Ростовскую область - РИА Новости, 07.06.2024
Голубев раскрыл число жителей Украины, переехавших в Ростовскую область
Несколько десятков тысяч жителей Украины и новых регионов России, которые приехали в Ростовскую область, остались жить в регионе, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T03:17
2024-06-07T03:17
2024-06-07T03:47
пмэф-2024
ростовская область
украина
россия
василий голубев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939077869_0:314:3077:2044_1920x0_80_0_0_62e429d04e7b0b816247beeadffcf4a9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Несколько десятков тысяч жителей Украины и новых регионов России, которые приехали в Ростовскую область, остались жить в регионе, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его информации, с 2022 года административную границу с Ростовской областью пересекло порядка 4,5 миллиона человек. Значительная часть из них была отправлена в другие регионы страны. "Если говорить о людях, которые непосредственно остались в Ростовской области, возможно трудоустроились, мы оцениваем это в несколько десятков тысяч человек", - сказал он. Губернатор уточнил, что эти люди фиксируются, в частности, когда они приобретают жилье в Ростовской области. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20231204/ukraina-1913524690.html
https://ria.ru/20240527/ukraina-1947924607.html
ростовская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939077869_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_aa74f73eaf5ede34edc6b2fe20e77d7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, украина, россия, василий голубев
ПМЭФ-2024, Ростовская область, Украина, Россия, Василий Голубев
Голубев раскрыл число жителей Украины, переехавших в Ростовскую область
Голубев: несколько десятков тысяч украинцев переехали жить в Ростовскую область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Несколько десятков тысяч жителей Украины и новых регионов России, которые приехали в Ростовскую область, остались жить в регионе, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По его информации, с 2022 года административную границу с Ростовской областью пересекло порядка 4,5 миллиона человек. Значительная часть из них была отправлена в другие регионы страны.
"Если говорить о людях, которые непосредственно остались в Ростовской области, возможно трудоустроились, мы оцениваем это в несколько десятков тысяч человек", - сказал он.
Губернатор уточнил, что эти люди фиксируются, в частности, когда они приобретают жилье в Ростовской области.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.