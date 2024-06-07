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Голубев раскрыл число жителей Украины, переехавших в Ростовскую область - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
03:17 07.06.2024 (обновлено: 03:47 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/rostovskaya_oblast-1951196159.html
Голубев раскрыл число жителей Украины, переехавших в Ростовскую область
Голубев раскрыл число жителей Украины, переехавших в Ростовскую область - РИА Новости, 07.06.2024
Голубев раскрыл число жителей Украины, переехавших в Ростовскую область
Несколько десятков тысяч жителей Украины и новых регионов России, которые приехали в Ростовскую область, остались жить в регионе, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T03:17
2024-06-07T03:47
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ростовская область
украина
россия
василий голубев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Несколько десятков тысяч жителей Украины и новых регионов России, которые приехали в Ростовскую область, остались жить в регионе, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его информации, с 2022 года административную границу с Ростовской областью пересекло порядка 4,5 миллиона человек. Значительная часть из них была отправлена в другие регионы страны. "Если говорить о людях, которые непосредственно остались в Ростовской области, возможно трудоустроились, мы оцениваем это в несколько десятков тысяч человек", - сказал он. Губернатор уточнил, что эти люди фиксируются, в частности, когда они приобретают жилье в Ростовской области. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20231204/ukraina-1913524690.html
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ростовская область, украина, россия, василий голубев
ПМЭФ-2024, Ростовская область, Украина, Россия, Василий Голубев
Голубев раскрыл число жителей Украины, переехавших в Ростовскую область

Голубев: несколько десятков тысяч украинцев переехали жить в Ростовскую область

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Несколько десятков тысяч жителей Украины и новых регионов России, которые приехали в Ростовскую область, остались жить в регионе, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По его информации, с 2022 года административную границу с Ростовской областью пересекло порядка 4,5 миллиона человек. Значительная часть из них была отправлена в другие регионы страны.
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"Если говорить о людях, которые непосредственно остались в Ростовской области, возможно трудоустроились, мы оцениваем это в несколько десятков тысяч человек", - сказал он.
Губернатор уточнил, что эти люди фиксируются, в частности, когда они приобретают жилье в Ростовской области.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024Ростовская областьУкраинаРоссияВасилий Голубев
 
 
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