https://ria.ru/20240607/rostovskaya_oblast-1951196159.html

Голубев раскрыл число жителей Украины, переехавших в Ростовскую область

Голубев раскрыл число жителей Украины, переехавших в Ростовскую область - РИА Новости, 07.06.2024

Голубев раскрыл число жителей Украины, переехавших в Ростовскую область

Несколько десятков тысяч жителей Украины и новых регионов России, которые приехали в Ростовскую область, остались жить в регионе, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T03:17

2024-06-07T03:17

2024-06-07T03:47

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ростовская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Несколько десятков тысяч жителей Украины и новых регионов России, которые приехали в Ростовскую область, остались жить в регионе, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его информации, с 2022 года административную границу с Ростовской областью пересекло порядка 4,5 миллиона человек. Значительная часть из них была отправлена в другие регионы страны. "Если говорить о людях, которые непосредственно остались в Ростовской области, возможно трудоустроились, мы оцениваем это в несколько десятков тысяч человек", - сказал он. Губернатор уточнил, что эти люди фиксируются, в частности, когда они приобретают жилье в Ростовской области. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20231204/ukraina-1913524690.html

https://ria.ru/20240527/ukraina-1947924607.html

ростовская область

украина

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ростовская область, украина, россия, василий голубев