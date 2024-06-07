https://ria.ru/20240607/rakova-1951213490.html

Анастасия Ракова: Москва - в тройке по продолжительности жизни в России

Анастасия Ракова: Москва - в тройке по продолжительности жизни в России - РИА Новости, 07.06.2024

Анастасия Ракова: Москва - в тройке по продолжительности жизни в России

Москвичам, чьи близкие попали в реанимацию, начали рассылать SMS-сообщения о том, в каком состоянии они находятся, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T10:00

2024-06-07T10:00

2024-06-07T10:00

пмэф-2024

москва

россия

анастасия ракова

интервью

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Москвичам, чьи близкие попали в реанимацию, начали рассылать SMS-сообщения о том, в каком состоянии они находятся, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Также она рассказала, когда планируется расширение сети центров женского здоровья и сколько двойняшек и тройняшек родилось в столице в этом году. Беседовала Ольга Овчинникова.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.– Анастасия Владимировна, у столицы на 2024 год были обширные планы во всех отраслях социальной жизни. Что удалось уже реализовать за прошедшие пять месяцев? Есть ли какой-то проект, который вызывает у вас особенную гордость?– У нас всегда большие планы в городе, во всех сферах, не только в социальной. И этот год, конечно, для нас не исключение. Все обязательства, которые мы взяли, все планы, которые мы для себя наметили, мы исполняем, идем в графике. Но у нас сегодня на промышленную мощность, можно так сказать, вышел второй этап программы капитального ремонта поликлиник – 100 уже находятся сейчас в ремонте. Я уверена, что до конца года они откроют свои двери для москвичей.Мы запустили в мае первый этап программы капитального ремонта школьных зданий, и уже 50 школ перешли в ремонт, чтобы 1 сентября 2025 года встретить маленьких москвичей. Это сложный проект, в рамках этого проекта мы сейчас отработали технологию организации обучения ребят на период капремонта. Это непростая задача, и я думаю, что мы удачно ее отработали.Мы продолжаем развитие всех наших цифровых платформ, формируем новые сервисы, новые решения в области искусственного интеллекта и многое другое.Сегодня я бы хотела остановиться на двух проектах, которые считаю очень важными, которые позволяют не только развивать здравоохранение Москвы, но и выйти на качественно новый уровень медицины по отдельным направлениям. Первое – это внедрение во всех наших многопрофильных стационарах нового стандарта экстренной помощи. Мы построили четыре флагманских центра, заканчиваем в ближайшее время еще два флагманских центра. Они будут работать только на прием пациентов по скорой.Закончили ремонт приемных отделений всех многопрофильных больниц. Уже в ближайшее время последние три из них начнут принимать пациентов. Можно сказать, что мы полностью выходим в городе на новый стандарт оказания помощи этой категории людей. Это единый алгоритм, единый бизнес процесс, единая командная работа, которая позволит нам выйти на другой качественный уровень в оказании этой важной помощи москвичам. Помощи, которая не терпит отлагательств, в отношении которой важна каждая секунда.И второй проект – это спецпроекты также в области медицины. Они представляют из себя оказание плановой помощи по определенным нозологиям, которые действительно очень важны для людей, и современный уровень медицины позволяет практически полностью вылечить заболевания. О чем идет речь? Это такие известные офтальмологические заболевания, как катаракта и глаукома. На сегодняшний день достаточно несложная хирургическая операция позволяет полностью восстановить жизнь человеку, она играет всеми красками. Это замена тазобедренного и коленного суставов, которые также полностью восстанавливают подвижность человека, продлевая ему возможность активно двигаться, жить полноценной жизнью.На сегодняшний день такие спецпроекты сформированы в 14 медицинских профилях. Это, как я уже сказала, и в офтальмологии, и урологии, и кардиохирургии, и неврологии, и многие другие. И на это отдельно город выделяет 11 миллиардов рублей, это дополнение к базовой программе. Надеюсь, что такую помощь получит дополнительно более 60 тысяч москвичей. И это существенно увеличит доступность качественной помощи для людей.– Такие успехи в здравоохранении сказываются на среднем возрасте жизни, возможно, у нас много долгожителей в столице?– Действительно, у нас в Москве очень высокая средняя продолжительность жизни. Если говорить, в целом по стране, мы входим в тройку лидеров, вместе с Дагестаном и Ингушетией, средняя продолжительность жизни в Москве приближается уже к 79 годам. И я надеюсь, что в ближайшие годы мы перейдем планку 80 лет.Конечно, основная заслуга в этом – это сами москвичи. Они у нас более образованные, активные, ответственные за свое здоровье. И поэтому они, конечно, вовлекаются в организацию своей жизни так, чтобы меньше иметь вредных привычек, вести более активный образ жизни, следить за своим здоровьем вовремя, заниматься профилактикой.Конечно, мы, как органы государственной власти, должны создавать все условия, в первую очередь инфраструктуру. Во-первых, чтобы люди имели возможность вести активный образ жизни, заниматься спортом. И вы видите, как много спортивных площадок во дворах, в парках, беговых дорожек и специальных маршрутов для пешеходной ходьбы. Все, чтобы заниматься спортом, поддерживать активный образ жизни было легко и непринужденно, чтобы это становилось привычкой для каждого. Конечно, это и создание организационной структуры, которая помогает пользоваться инфраструктурой. Для детей это бесплатные кружки и спортивные секции, для людей старшего поколения – это наш любимый проект "Московское долголетие", где они бесплатно могут заниматься в секциях, различных клубах и вести активный образ жизни.Конечно, для долгожительства медицина имеет очень важное значение. И вы видите, что здесь мы также занимаемся развитием инфраструктуры, расширяем доступность медицинской помощи для людей. И те два примера, которые я раньше привела, по развитию нового стандарта ургентной помощи и по специализированной помощи, они как раз и направлены в первую очередь на возрастных людей, потому что позволяют им продлить полноценную, здоровую, качественную жизнь.– Ранее вы анонсировали запуск ряда цифровых сервисов в столичном здравоохранении. Какие из них вы уже успели внедрить, можете ли вы рассказать о проектах, которые сейчас в работе?– Мы каждый год увеличиваем количество цифровых решений, которые появляются в Москве во всех сферах: в образовании, в здравоохранении, в социальной защите, в транспорте. Наверное, в каждой сфере мы занимаемся цифровизацией.Сейчас же хотелось остановиться на ряде проектов, о которых мы раньше так активно не говорили. В этом году мы впервые получили возможность связать с нашей электронной цифровой медицинской картой показатели здоровья человека, которые он собирает сам, используя различные гаджеты или приложения. Это и пульс, и давление, и уровень сахара в крови, и сатурация. Все эти данные человек раньше собирал сам, но он не мог внести их в свою медицинскую карту. А, следовательно, и врач уже не мог отследить, в каких случаях, допустим, идет существенное отклонение от необходимых параметров, и соответственно, проактивно мог выйти на пациента. На сегодняшний день мы такой сервис создали, теперь все москвичи могут вносить данные в свои электронные карты. Это первое направление.Второе – мы активно двигаемся, чтобы перевести наши медицинские учреждения на работу исключительно в цифровом виде, уйти от бумажной истории болезни, сделать ее только цифровой. Буквально в начале года мы запустили возможность для пациентов, которые находятся в больнице, в режиме онлайн сразу увидеть всю свою медицинскую документацию. И те назначения, которые сделал врач, и результаты лабораторных и инструментальных исследований в тот момент, когда он находится в лечебнице.Конечно, люди активно интересуются этими данными, консультируются с друзьями и с родственниками, смотрят какие-то вопросы, находят в интернете какую-то информацию и уже более подготовленные общаются со своим лечащим врачом. Конечно, это накладывает на врачей дополнительное обязательство по более тесному общению с пациентом, необходимость давать ему разъяснения, комментарии, опровергать какие-то гипотезы, которые он читал в интернете. Но все вместе это увеличивает коммуникацию между врачом и пациентом и вовлеченность пациента в процесс своего лечения.Например, пациенты могут следить за работой медсестры. То есть они понимают, что им назначены исследования, и они с полным правом могут задать вопрос: когда меня поведут на то или иное исследование, а будет ли оно проходить, как к нему готовят? Или проконтролировать те ли таблетки, в том ли объеме принесли, потому что он уже знает, что ему назначил врач. Очень активно люди начали пользоваться сервисом. Всего несколько месяцев, а 40% из тех, кто госпитализируется, следят в режиме онлайн за своим здоровьем. Мы видим, что за короткий срок более четырех миллионов заходов уже совершено.Все прекрасно понимают, как родственники, все мы переживаем за своих близких, когда они попадают в реанимацию. Как правило, у пациентов в реанимации редко, практически никогда не бывает возможности связаться со своим близким. И члены семьи обрывают и телефоны call-центров, ловят лечащих врачей в коридорах, дежурят около реанимации, потому что очень переживают. Мы думали, как же помочь родственникам увеличить информированность о своих близких. И именно сегодня (6 июня – ред.) в таком пилотном проекте запускаем новый сервис, когда члену семьи больного, находящегося в реанимации, будет уходить ежедневно очень простая СМС, которая содержит всего несколько важных параметров состояния здоровья человека: в сознании/не в сознании, на ИВЛ/дышит сам, и самое главное, с четким выводом – динамика положительная/без изменения динамика/динамика отрицательная.Я очень надеюсь, что это облегчит людям прохождение этого непростого периода. Сегодня такой пилотный проект запускается в больнице в Коммунарке, сразу в восьми реанимационных отделениях, где главным врачом является наш главный анестезиолог-реаниматолог, который очень активно выступал за продвижение такого сервиса.Мы никогда не останавливаемся на достигнутом и в ближайшее время анонсируем еще несколько новых сервисов в области искусственного интеллекта, которые помогают пациентам и существенно упрощают работу врача.– Еще один важный проект – это открытие центра женского здоровья. Пока он у нас один, но вы уже заявляли о планах расширения этой программы. Когда планируете открыть новые центры, и сколько их откроется до конца этого года?– Действительно, мы в декабре запустили первый центр женского здоровья. На самом деле это старт внедрения в Москве нового стандарта акушерско-гинекологической помощи женщинам. На сегодняшний день мы уже подобрали за короткий срок 20 помещений, которые действительно могут сформировать полноценный центр, 15 из них находятся в ремонте, два запустим до конца года, к середине или концу следующего года запустим остальные. Это позволит, конечно, выйти на новый уровень помощи женщинам в процессе сопровождения ее в ожидании ребенка. Все исследования, все консультации, все сопровождения будут проходить в одном месте на высококвалифицированном оборудовании с командой высококвалифицированных врачей.Что очень важно, эти амбулаторные центры не существуют сами по себе. Они входят в состав многопрофильной больницы, в которой есть два обязательных центра. Первый – это роддом, который обеспечит бесшовную связку, переход женщины на рождение ребенка, и серьезное гинекологическое отделение, которое также в случае необходимости бесшовно окажет всю помощь женщинам. В центре амбулаторно ее сопровождают до лечения в стационаре, и после стационарного лечения, наблюдение, в том числе диспансеризация, будут проходить в этом центре.Я надеюсь, что москвички по достоинству оценят эту новую структуру, и мы действительно можем выйти на новый качественный уровень сопровождения женщин в течение всей жизни.– Сезон простуд остался позади. Как сейчас обстоят дела с эпидемиологической ситуацией в городе? И нужно ли москвичам бояться нового штамма FLiRT? Идет ли распространение этого штамма?– Пандемия научила нас и позволила выстроить очень четкую систему контроля за сезонными заболеваниями. На сегодняшний день мы способны прогнозировать любую эпидемиологическую волну до десятка заболевших. Это позволяет нам оперативно, исходя из тенденции и кривой заболеваемости, настраивать на оказание помощи амбулаторную или стационарную.Мы полностью в режиме онлайн мониторим все вирусы, которые циркулируют в городе Москве. Мы сразу же выявляем их структуру и понимаем, какую степень заболевания они могут вызвать. Если это будет тяжелое заболевание, сразу подстраиваем на это нашу стационарную сеть. Мы контролируем генетические изменения вируса за счет полногеномного секвинирования, которое проводим за бюджет города Москвы.Поэтому ответственно могу сказать, что штамм FLiRT, который единично появлялся у нас в марте и апреле, не выявлен в мае месяце. Соответственно, он какого-то значимого распространения просто не приобрел. Поэтому москвичи могут быть спокойны. С точки зрения эпидемиологии, мы контролируем ситуацию в городе.– Расскажите подробнее про программу "Московский врач". Сколько на сегодняшний день врачей получили этот статус?– Программа "Московский врач" действует уже с 2017 года. Это программа, которая позволяет врачам высококвалифицированного уровня иметь дополнительные льготы, возможности и статус. На сегодняшний день таких врачей в Москве 1700. Мы хотим эту программу развивать, расширять, чтобы больше московских врачей получали этот статус. Поэтому в ближайшее время внесем существенные изменения в эту программу. Они будут направлены на то, чтобы упростить соискателям вход в проект. У них не будет никакой необходимости собирать ни документы, ни разрешение, не писать заявление, все будет достаточно просто. Вместе с главными внештатными специалистами, с руководителями крупных больниц, пересмотрели и актуализировали все тестовые материалы, будь то на проверку теоретических знаний, практических навыков, ситуационных задач.Впервые переходим на цифровое портфолио, когда соискателю не придется набирать тонну документов о том, какие курсы он закончил. Нам очень просто из системы выгрузить все результаты его работы, чтобы комиссия принимала решение уже на основании того опыта и тех навыков, которые он проявляет на своем рабочем месте.На сегодняшний день мы активно обсуждаем с медицинским сообществом, с главными внештатными специалистами, с руководителями клиник введение положения о том, что статус московского врача будет для некоторых категорий руководящих работников медицинских учреждений через два-три года обязательным, но решение пока не принято. Посмотрим, на какое решение выйдем.– Как обстоят дела с занятостью в городе? Снижается ли коэффициент безработицы? И в каких отраслях наиболее востребованы специалисты?– На сегодняшний день у нас рекордно низкий уровень безработицы. По данным международной организации труда, он составляет 1,1%. Мы входим в тройку лидеров в стране по минимальной безработице. Но сейчас говорить об этом, как о хорошем показателе, не можем. Это, конечно, является прямым следствием серьезного дефицита кадров на рынке практически во всех отраслях.Конечно, самый большой дефицит – это рабочих профессий: и в промышленности, в стройке, в транспорте и во всех других отраслях. Большой дефицит специалистов в области IT, особенно в тех сферах, где идут существенные цифровые трансформации. На сегодняшний день 85% вакансий на рынке – для специалистов среднего образования, не требующие высшего образования. И действительно, все эксперты единодушны во мнении, что в ближайшие десятилетия основными будут специалисты среднего образования, именно они отвечают потребностям рынка труда. И здесь мы работаем как на трансформацию системы СПО, ее развитие, повышение ее привлекательности, так и создаем уникальные программы и центры быстрого переобучения уже взрослого населения – короткие курсы, примерно до трех месяцев.Мы разработали 75 программ, создали для этого специальный центр "Профессии будущего". И в рамках этого проекта можно на самом деле просто практически бесплатно получить любые программы, которые сейчас востребованы на рынке – и фрезеровщиков, и столяров, и слесарей, и обработчиков цифровых данных, и также менеджеров, бухгалтеров, всю линейку возможных профессий.И одновременно, так как этим занимается вся кадровая служба Москвы, вы можете найти непосредственно и работодателя, не просто обучившись какой-то программе, а уже понимая траекторию вашего дальнейшего карьерного движения. Более того, мы разрабатываем эти программы не самостоятельно, разрабатываем с работодателем. В профессиональных центрах, где идет формирование навыка, находятся непосредственно на производстве, что облегчает потом вхождение уже в профессию или непосредственно к работодателю.За пять месяцев у нас уже 600 человек прошли обучение, 1400 проходят. Я надеюсь, что этот проект будет востребован у москвичей, и позволит отчасти закрыть потребность в квалифицированных рабочих кадрах на рынке труда.– Сколько в этом году уже родилось детей, и может быть есть среди них двойни, тройни и даже больше?– В этом году у нас в среднем в месяц рождается 9 500 маленьких москвичей. За три месяца родились 27 тысяч человек, из них четыре тройни, 240 – двойни на сегодняшний день, за пять месяцев – порядка 50 тысяч новых москвичей.Мы рады этому, ждем малышей на свет и стараемся помогать и мамам, и детям. У нас действительно хорошие и низкие показатели младенческой смертности, очень высокие показатели выживаемости детей с низкой и экстремально низкой массой тела. Мы сейчас работаем над проектом долговременной помощи, развития и сопровождения таких детей. При правильном контроле в первые три года они достигают очень больших успехов, и рождение раньше срока не влияет на их дальнейшую жизнь.– Лето – это время свадеб. Ожидаете ли, что это лето будет рекордным по числу свадеб? Готовите ли москвичам какие-то сюрпризы, например, новые красивые локации?– Говорить сейчас о рекордах рано, лето всегда является высоким сезоном для свадеб. Уже на сегодняшний день изъявили желание зарегистрировать брак 32 тысячи молодых людей.Конечно, мы никогда не останавливаемся и каждый раз предлагаем москвичам все новые красивые локации. В конце мая открыли летний сезон. Сейчас таких современных модных локаций уже 32, дополнительно открыли одну в библиотеке Пушкина и в усадьбе Зубова.Будем постоянно расширять эти локации на вкус и на желание всех москвичей. Они самые разнообразные и активно пользуются популярностью москвичей. Из года в год все больше молодых людей хотят регистрировать брак не в традиционных дворцах бракосочетания, а на современных, интересных, прекрасных площадках. Мы только всегда это приветствуем.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, анастасия ракова , интервью