Губернатор Хоценко подписал соглашение с Минпромторгом о радиотехнопарке
© Фото : Хоценко о важном/TelegramГубернатор Омской области Виталий Хоценко на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение с Минпромторгом о создании в регионе технопарка радиоэлектронной промышленности. 7 июня 2024
Губернатор Омской области Виталий Хоценко на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение с Минпромторгом о создании в регионе технопарка радиоэлектронной промышленности. 7 июня 2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение с Минпромторгом о создании в регионе технопарка радиоэлектронной промышленности, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В технопарке будут проводить исследования по созданию новой радиоэлектронной продукции и ее комплектующих.
"С министром промышленности и торговли России Антоном Андреевичем Алихановым и гендиректором "Банковских и финансовых систем" Артемом Александровичем Жилоновым подписали соглашение о создании технопарка радиоэлектронной промышленности. В технопарке развернутся исследования по созданию новой радиоэлектронной продукции и ее комплектующих", - привели слова Виталия Хоценко в пресс-службе регионального правительства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.