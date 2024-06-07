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Губернатор Хоценко подписал соглашение с Минпромторгом о радиотехнопарке - РИА Новости, 07.06.2024
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Омская область
 
16:04 07.06.2024 (обновлено: 16:15 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/radiotekhnopark-1951410470.html
Губернатор Хоценко подписал соглашение с Минпромторгом о радиотехнопарке
Губернатор Хоценко подписал соглашение с Минпромторгом о радиотехнопарке - РИА Новости, 07.06.2024
Губернатор Хоценко подписал соглашение с Минпромторгом о радиотехнопарке
Губернатор Омской области Виталий Хоценко на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение с Минпромторгом о создании в регионе... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:04
2024-06-07T16:15
омская область
технологии
омская область
россия
виталий хоценко
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение с Минпромторгом о создании в регионе технопарка радиоэлектронной промышленности, рассказали в пресс-службе регионального правительства. В технопарке будут проводить исследования по созданию новой радиоэлектронной продукции и ее комплектующих. "С министром промышленности и торговли России Антоном Андреевичем Алихановым и гендиректором "Банковских и финансовых систем" Артемом Александровичем Жилоновым подписали соглашение о создании технопарка радиоэлектронной промышленности. В технопарке развернутся исследования по созданию новой радиоэлектронной продукции и ее комплектующих", - привели слова Виталия Хоценко в пресс-службе регионального правительства. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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технологии, омская область, россия, виталий хоценко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), пмэф
Омская область , Технологии, Омская область, Россия, Виталий Хоценко, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ПМЭФ

Губернатор Хоценко подписал соглашение с Минпромторгом о радиотехнопарке

© Фото : Хоценко о важном/TelegramГубернатор Омской области Виталий Хоценко на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение с Минпромторгом о создании в регионе технопарка радиоэлектронной промышленности. 7 июня 2024
Губернатор Омской области Виталий Хоценко на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение с Минпромторгом о создании в регионе технопарка радиоэлектронной промышленности. 7 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Хоценко о важном/Telegram
Губернатор Омской области Виталий Хоценко на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение с Минпромторгом о создании в регионе технопарка радиоэлектронной промышленности. 7 июня 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение с Минпромторгом о создании в регионе технопарка радиоэлектронной промышленности, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В технопарке будут проводить исследования по созданию новой радиоэлектронной продукции и ее комплектующих.
"С министром промышленности и торговли России Антоном Андреевичем Алихановым и гендиректором "Банковских и финансовых систем" Артемом Александровичем Жилоновым подписали соглашение о создании технопарка радиоэлектронной промышленности. В технопарке развернутся исследования по созданию новой радиоэлектронной продукции и ее комплектующих", - привели слова Виталия Хоценко в пресс-службе регионального правительства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко на III Межрегиональной научно-практической конференции по наращиванию технологических проектов в химической промышленности - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Хоценко выступил на конференции по техпроектам в химической промышленности
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Омская областьТехнологииОмская областьРоссияВиталий ХоценкоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ПМЭФ
 
 
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