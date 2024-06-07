https://ria.ru/20240607/radiotekhnopark-1951410470.html

Губернатор Хоценко подписал соглашение с Минпромторгом о радиотехнопарке

Губернатор Хоценко подписал соглашение с Минпромторгом о радиотехнопарке - РИА Новости, 07.06.2024

Губернатор Хоценко подписал соглашение с Минпромторгом о радиотехнопарке

Губернатор Омской области Виталий Хоценко на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение с Минпромторгом о создании в регионе... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:04

2024-06-07T16:04

2024-06-07T16:15

омская область

технологии

омская область

россия

виталий хоценко

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

пмэф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951414060_0:208:1280:928_1920x0_80_0_0_db0f2f08540bdd2123b5e2c633c9617a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение с Минпромторгом о создании в регионе технопарка радиоэлектронной промышленности, рассказали в пресс-службе регионального правительства. В технопарке будут проводить исследования по созданию новой радиоэлектронной продукции и ее комплектующих. "С министром промышленности и торговли России Антоном Андреевичем Алихановым и гендиректором "Банковских и финансовых систем" Артемом Александровичем Жилоновым подписали соглашение о создании технопарка радиоэлектронной промышленности. В технопарке развернутся исследования по созданию новой радиоэлектронной продукции и ее комплектующих", - привели слова Виталия Хоценко в пресс-службе регионального правительства. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240319/konferentsiya-1934219972.html

омская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, омская область, россия, виталий хоценко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), пмэф