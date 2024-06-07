https://ria.ru/20240607/putin-1951487178.html
Россия для победы опирается на свой характер, заявил Путин
Россия для победы опирается на свой характер, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Россия для победы опирается на свой характер, заявил Путин
Когда мы видим, что такое русский характер, и опираемся на это, то никакое атомное оружие нам не нужно, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:10
2024-06-07T18:10
2024-06-07T18:21
пмэф-2024
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Когда мы видим, что такое русский характер, и опираемся на это, то никакое атомное оружие нам не нужно, сказал президент России Владимир Путин."Когда мы видим, что такое русский характер, что такое характер российского гражданина, понимаем это и опираемся на это, то никакое атомное оружие нам не нужно", - заявил Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин
Россия для победы опирается на свой характер, заявил Путин
Путин: мы видим, что такое русский характер и никакое атомное оружие нам не надо