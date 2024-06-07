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Путин: российское вооружение лишает смысла "инструменты влияния" Запада
Путин: российское вооружение лишает смысла "инструменты влияния" Запада - РИА Новости, 07.06.2024
Путин: российское вооружение лишает смысла "инструменты влияния" Запада
Президент России Владимир Путин заявил, что авианосцы, как инструмент геополитики, имеют смысл, но у РФ есть гиперзвуковые средства их поражения. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:07
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что авианосцы, как инструмент геополитики, имеют смысл, но у РФ есть гиперзвуковые средства их поражения."Авианосцы с точки зрения решения геополитических задач, как инструмент геополитики... Для того, чтобы придвинуть их к тем территориям, против которых те же самые американцы, французы или британцы хотят воевать, принуждать к чему-то... Они имеют смысл. Правда, с учетом наличия у России и у того же Китая современных гиперзвуковых средств поражения, они в известной степени смысл утрачивают", - сказал российский лидер на пленарном заседании на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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ПМЭФ-2024, Россия, Технологии, Китай, Владимир Путин
Путин: российское вооружение лишает смысла "инструменты влияния" Запада
Путин: авианосцы имеют смысл, но у РФ есть гиперзвуковые средства поражения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что авианосцы, как инструмент геополитики, имеют смысл, но у РФ есть гиперзвуковые средства их поражения.
"Авианосцы с точки зрения решения геополитических задач, как инструмент геополитики... Для того, чтобы придвинуть их к тем территориям, против которых те же самые американцы, французы или британцы хотят воевать, принуждать к чему-то... Они имеют смысл. Правда, с учетом наличия у России и у того же Китая современных гиперзвуковых средств поражения, они в известной степени смысл утрачивают", - сказал российский лидер на пленарном заседании на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.