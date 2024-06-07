https://ria.ru/20240607/putin-1951485723.html

Путин: российское вооружение лишает смысла "инструменты влияния" Запада

Путин: российское вооружение лишает смысла "инструменты влияния" Запада - РИА Новости, 07.06.2024

Путин: российское вооружение лишает смысла "инструменты влияния" Запада

Президент России Владимир Путин заявил, что авианосцы, как инструмент геополитики, имеют смысл, но у РФ есть гиперзвуковые средства их поражения. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:07

2024-06-07T18:07

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что авианосцы, как инструмент геополитики, имеют смысл, но у РФ есть гиперзвуковые средства их поражения."Авианосцы с точки зрения решения геополитических задач, как инструмент геополитики... Для того, чтобы придвинуть их к тем территориям, против которых те же самые американцы, французы или британцы хотят воевать, принуждать к чему-то... Они имеют смысл. Правда, с учетом наличия у России и у того же Китая современных гиперзвуковых средств поражения, они в известной степени смысл утрачивают", - сказал российский лидер на пленарном заседании на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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россия, технологии, китай, владимир путин