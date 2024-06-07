https://ria.ru/20240607/putin-1951477704.html
На СВО жизни наших ребят важнее, чем скорость, заявил Путин
На СВО жизни наших ребят важнее, чем скорость, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
На СВО жизни наших ребят важнее, чем скорость, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что скорость принятия решений на СВО прямо пропорциональна потерям. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:51
2024-06-07T17:51
2024-06-07T17:58
пмэф-2024
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что скорость принятия решений на СВО прямо пропорциональна потерям."Да, действительно, можно ли повысить скорость решений стоящих перед нами задач, можно, но это прямо пропорционально с потерями. И, понимая свою ответственность, я все-таки исхожу из того, что предлагает генеральный штаб министерства обороны, скорость это важно, но еще важнее забота о жизни и здоровье наших ребят", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин
На СВО жизни наших ребят важнее, чем скорость, заявил Путин
Путин: скорость достижения целей СВО — это важно, но жизни наших ребят важнее
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что скорость принятия решений на СВО прямо пропорциональна потерям.
"Да, действительно, можно ли повысить скорость решений стоящих перед нами задач, можно, но это прямо пропорционально с потерями. И, понимая свою ответственность, я все-таки исхожу из того, что предлагает генеральный штаб министерства обороны, скорость это важно, но еще важнее забота о жизни и здоровье наших ребят", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.