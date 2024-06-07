https://ria.ru/20240607/putin-1951477704.html

На СВО жизни наших ребят важнее, чем скорость, заявил Путин

На СВО жизни наших ребят важнее, чем скорость, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

На СВО жизни наших ребят важнее, чем скорость, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что скорость принятия решений на СВО прямо пропорциональна потерям. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:51

2024-06-07T17:51

2024-06-07T17:58

пмэф-2024

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951403938_0:0:3267:1839_1920x0_80_0_0_c9c45ab0239b11e3fd867512f8e20400.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что скорость принятия решений на СВО прямо пропорциональна потерям."Да, действительно, можно ли повысить скорость решений стоящих перед нами задач, можно, но это прямо пропорционально с потерями. И, понимая свою ответственность, я все-таки исхожу из того, что предлагает генеральный штаб министерства обороны, скорость это важно, но еще важнее забота о жизни и здоровье наших ребят", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/putin-1951480008.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин