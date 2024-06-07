https://ria.ru/20240607/putin-1951462152.html
Путин заявил о сокращении доли США в структуре мировой экономики
Путин заявил о сокращении доли США в структуре мировой экономики - РИА Новости, 07.06.2024
Путин заявил о сокращении доли США в структуре мировой экономики
Доля США в структуре мировой экономики сокращается, это шаг к многополярности в мировой финансовой системе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:30
2024-06-07T17:30
2024-06-07T18:11
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Доля США в структуре мировой экономики сокращается, это шаг к многополярности в мировой финансовой системе, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ. Говоря об американской экономике, Путин назвал сокращение экономики США проблемой для всех держателей долларовой массы."И от того, что она сокращается, ее доля в структуре мировой экономики сокращается. Это абсолютно естественное движение к созданию многополярности в экономике мировой и в мировых финансах", - сказал президент.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сша, россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Экономика, США, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о сокращении доли США в структуре мировой экономики
Путин: сокращение экономики США — шаг к многополярности финансовой системы мира