https://ria.ru/20240607/putin-1951462152.html

Путин заявил о сокращении доли США в структуре мировой экономики

Путин заявил о сокращении доли США в структуре мировой экономики - РИА Новости, 07.06.2024

Путин заявил о сокращении доли США в структуре мировой экономики

Доля США в структуре мировой экономики сокращается, это шаг к многополярности в мировой финансовой системе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:30

2024-06-07T17:30

2024-06-07T18:11

пмэф-2024

экономика

сша

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владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Доля США в структуре мировой экономики сокращается, это шаг к многополярности в мировой финансовой системе, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ. Говоря об американской экономике, Путин назвал сокращение экономики США проблемой для всех держателей долларовой массы."И от того, что она сокращается, ее доля в структуре мировой экономики сокращается. Это абсолютно естественное движение к созданию многополярности в экономике мировой и в мировых финансах", - сказал президент.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/putin-1951465593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, россия, владимир путин