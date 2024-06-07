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Россия открыта для любых обсуждений, если они пойдут на пользу экономике - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
16:36 07.06.2024 (обновлено: 16:43 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951425219.html
Россия открыта для любых обсуждений, если они пойдут на пользу экономике
Россия открыта для любых обсуждений, если они пойдут на пользу экономике - РИА Новости, 07.06.2024
Россия открыта для любых обсуждений, если они пойдут на пользу экономике
Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти открыты для любых обсуждений, которые пойдут на пользу российской экономике. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:36
2024-06-07T16:43
пмэф-2024
россия
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти открыты для любых обсуждений, которые пойдут на пользу российской экономике."Мы не отказываемся, мы открыты для любых обсуждений, которые пойдут на пользу развития российской экономики", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин, Экономика
Россия открыта для любых обсуждений, если они пойдут на пользу экономике

Путин: власти РФ открыты для любых обсуждений по развитию экономики

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти открыты для любых обсуждений, которые пойдут на пользу российской экономике.
"Мы не отказываемся, мы открыты для любых обсуждений, которые пойдут на пользу развития российской экономики", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Россияне хотят покупать отечественные товары, заявил Путин
Вчера, 16:27
 
ПМЭФ-2024РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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