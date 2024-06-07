https://ria.ru/20240607/putin-1951425219.html
Россия открыта для любых обсуждений, если они пойдут на пользу экономике
Россия открыта для любых обсуждений, если они пойдут на пользу экономике - РИА Новости, 07.06.2024
Россия открыта для любых обсуждений, если они пойдут на пользу экономике
Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти открыты для любых обсуждений, которые пойдут на пользу российской экономике. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:36
2024-06-07T16:36
2024-06-07T16:43
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россия
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти открыты для любых обсуждений, которые пойдут на пользу российской экономике."Мы не отказываемся, мы открыты для любых обсуждений, которые пойдут на пользу развития российской экономики", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин, Экономика
Россия открыта для любых обсуждений, если они пойдут на пользу экономике
Путин: власти РФ открыты для любых обсуждений по развитию экономики