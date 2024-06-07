https://ria.ru/20240607/putin-1951407639.html

Путин призвал вовлечь в хозоборот неэффективно использованные участки

Путин призвал вовлечь в хозоборот неэффективно использованные участки - РИА Новости, 07.06.2024

Путин призвал вовлечь в хозоборот неэффективно использованные участки

Необходимо широко вовлекать в хозяйственный оборот неэффективно используемые земельные участки, их десятки тысяч по всей стране, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:00

2024-06-07T16:00

2024-06-07T16:08

пмэф-2024

владимир путин

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экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Необходимо широко вовлекать в хозяйственный оборот неэффективно используемые земельные участки, их десятки тысяч по всей стране, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ."Надо широко вовлекать в хозяйственный оборот неэффективно используемые земельные участки. Например, с заброшенными и недостроенными зданиями. Таких объектов десятки тысяч по всей стране. При должном подходе они будут служить людям, приносить прибыль бизнесу", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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владимир путин, россия, экономика