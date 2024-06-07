https://ria.ru/20240607/putin-1951397539.html

Путин заявил, что нужно подготовить специалистов для авиа- и судостроения

Путин заявил, что нужно подготовить специалистов для авиа- и судостроения - РИА Новости, 07.06.2024

Путин заявил, что нужно подготовить специалистов для авиа- и судостроения

Нужно подготовить специалистов для авиа- и судостроения, оборонной промышленности, фармацевтики и электроники, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:39

2024-06-07T15:39

2024-06-07T15:52

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Нужно подготовить специалистов для авиа- и судостроения, оборонной промышленности, фармацевтики и электроники, заявил президент России Владимир Путин."К концу текущего десятилетия на нашем рынке труда должна вырасти доля квалифицированной занятости, то есть специалистов, работающих на производствах с высокой добавленной стоимостью, а значит и большей заработной платой... Большую роль здесь играет федеральный проект "Профессионалитет". Он уже позволил начать модернизацию материально-технической базы, колледжей, техникумов, обновить образовательные программы для авиа- и судостроения, фармацевтики, электроники, оборонной и других отраслей. Для этих сфер до 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий. Мы об этом уже неоднократно говорили, просто хочу об этом напомнить сегодня", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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экономика, технологии, россия, владимир путин