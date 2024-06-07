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Путин заявил, что нужно подготовить специалистов для авиа- и судостроения - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
15:39 07.06.2024 (обновлено: 15:52 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951397539.html
Путин заявил, что нужно подготовить специалистов для авиа- и судостроения
Путин заявил, что нужно подготовить специалистов для авиа- и судостроения - РИА Новости, 07.06.2024
Путин заявил, что нужно подготовить специалистов для авиа- и судостроения
Нужно подготовить специалистов для авиа- и судостроения, оборонной промышленности, фармацевтики и электроники, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:39
2024-06-07T15:52
пмэф-2024
экономика
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Нужно подготовить специалистов для авиа- и судостроения, оборонной промышленности, фармацевтики и электроники, заявил президент России Владимир Путин."К концу текущего десятилетия на нашем рынке труда должна вырасти доля квалифицированной занятости, то есть специалистов, работающих на производствах с высокой добавленной стоимостью, а значит и большей заработной платой... Большую роль здесь играет федеральный проект "Профессионалитет". Он уже позволил начать модернизацию материально-технической базы, колледжей, техникумов, обновить образовательные программы для авиа- и судостроения, фармацевтики, электроники, оборонной и других отраслей. Для этих сфер до 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий. Мы об этом уже неоднократно говорили, просто хочу об этом напомнить сегодня", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, технологии, россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что нужно подготовить специалистов для авиа- и судостроения

Путин призвал подготовить специалистов для авиа, судостроения, ОПК, фармацевтики

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Иван Секретарев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Нужно подготовить специалистов для авиа- и судостроения, оборонной промышленности, фармацевтики и электроники, заявил президент России Владимир Путин.
"К концу текущего десятилетия на нашем рынке труда должна вырасти доля квалифицированной занятости, то есть специалистов, работающих на производствах с высокой добавленной стоимостью, а значит и большей заработной платой... Большую роль здесь играет федеральный проект "Профессионалитет". Он уже позволил начать модернизацию материально-технической базы, колледжей, техникумов, обновить образовательные программы для авиа- и судостроения, фармацевтики, электроники, оборонной и других отраслей. Для этих сфер до 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий. Мы об этом уже неоднократно говорили, просто хочу об этом напомнить сегодня", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Российской экономике нужны квалифицированные кадры, заявил Путин
21 декабря 2023, 15:25
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
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