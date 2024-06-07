https://ria.ru/20240607/putin-1951396461.html
Путин сообщил о снижении молодежной безработицы в России
Путин сообщил о снижении молодежной безработицы в России - РИА Новости, 07.06.2024
Путин сообщил о снижении молодежной безработицы в России
Президент России Владимир Путин заявил о снижении безработицы среди молодежи в России. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:37
2024-06-07T15:37
2024-06-07T15:42
пмэф-2024
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951393946_0:0:3118:1753_1920x0_80_0_0_f07e50c3e2c5684bb2bb3a67001c8a0e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о снижении безработицы среди молодежи в России."Что особенно важно, мы сократили структурный компонент (безработицы - ред.) - то есть значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокая", - сказал российский лидер на пленарном заседании на полях ПМЭФ.Путин отметил, что еще 15-20 лет назад был запрос на то, где найти работу, сейчас же существует потребность в кадрах.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20231211/ipoteka-1915190786.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951393946_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_41a7afb7791ce5ec0c1253d24921f543.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин
Путин сообщил о снижении молодежной безработицы в России
Путин заявил о снижении безработицы среди молодежи в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о снижении безработицы среди молодежи в России.
"Что особенно важно, мы сократили структурный компонент (безработицы - ред.) - то есть значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокая", - сказал российский лидер на пленарном заседании на полях ПМЭФ.
Путин отметил, что еще 15-20 лет назад был запрос на то, где найти работу, сейчас же существует потребность в кадрах.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.