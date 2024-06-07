https://ria.ru/20240607/putin-1951396461.html

Путин сообщил о снижении молодежной безработицы в России

Путин сообщил о снижении молодежной безработицы в России - РИА Новости, 07.06.2024

Путин сообщил о снижении молодежной безработицы в России

Президент России Владимир Путин заявил о снижении безработицы среди молодежи в России. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:37

2024-06-07T15:37

2024-06-07T15:42

пмэф-2024

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о снижении безработицы среди молодежи в России."Что особенно важно, мы сократили структурный компонент (безработицы - ред.) - то есть значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокая", - сказал российский лидер на пленарном заседании на полях ПМЭФ.Путин отметил, что еще 15-20 лет назад был запрос на то, где найти работу, сейчас же существует потребность в кадрах.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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россия, владимир путин