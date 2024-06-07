https://ria.ru/20240607/putin-1951384811.html

Путин отметил важность развития Восточного полигона железных дорог

Путин отметил важность развития Восточного полигона железных дорог - РИА Новости, 07.06.2024

Путин отметил важность развития Восточного полигона железных дорог

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума назвал развитие Восточного полигона железных... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:18

2024-06-07T15:18

2024-06-07T15:57

пмэф-2024

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума назвал развитие Восточного полигона железных дорог одной из главных задач для России."Так, на восточном направлении, в Китай, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона основным проектом для нас является развитие так называемого Восточного полигона железных дорог. В апреле были утверждены параметры очередного, уже третьего по счету этапа его модернизации. К 2030 году провозная способность Восточного полигона железных дорог должна вырасти до 210 миллионов тонн, а к 2032 году - до 270 миллионов тонн", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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владимир путин, экономика, россия, китай