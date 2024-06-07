https://ria.ru/20240607/putin-1951382984.html

Путин заявил, что инфраструктура Северного морского пути будет развиваться

Путин заявил, что инфраструктура Северного морского пути будет развиваться - РИА Новости, 07.06.2024

Путин заявил, что инфраструктура Северного морского пути будет развиваться

Инфраструктура Северного морского пути будет развиваться и дальше, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:16

2024-06-07T15:16

2024-06-07T15:28

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владимир путин

россия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Инфраструктура Северного морского пути будет развиваться и дальше, сообщил президент России Владимир Путин."Мы продолжим развивать инфраструктуру Северного морского пути, строить транспортные подходы к арктическим портам. Особая роль в этой работе отводится руководителям наших северных субъектов федерации", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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владимир путин, россия, экономика