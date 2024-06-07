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Путин заявил, что инфраструктура Северного морского пути будет развиваться
Путин заявил, что инфраструктура Северного морского пути будет развиваться - РИА Новости, 07.06.2024
Путин заявил, что инфраструктура Северного морского пути будет развиваться
Инфраструктура Северного морского пути будет развиваться и дальше, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:16
2024-06-07T15:16
2024-06-07T15:28
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Инфраструктура Северного морского пути будет развиваться и дальше, сообщил президент России Владимир Путин."Мы продолжим развивать инфраструктуру Северного морского пути, строить транспортные подходы к арктическим портам. Особая роль в этой работе отводится руководителям наших северных субъектов федерации", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, россия, экономика
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин заявил, что инфраструктура Северного морского пути будет развиваться
Путин: инфраструктура Северного морского пути будет развиваться и дальше