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Путин рассказал, что необходимо для освоения новых рынков - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
15:15 07.06.2024 (обновлено: 15:37 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951381810.html
Путин рассказал, что необходимо для освоения новых рынков
Путин рассказал, что необходимо для освоения новых рынков - РИА Новости, 07.06.2024
Путин рассказал, что необходимо для освоения новых рынков
Президент России Владимир Путин назвал очевидным то, что освоение новых рынков требует транспортных связей. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:15
2024-06-07T15:37
пмэф-2024
россия
экономика
владимир путин
китай
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал очевидным то, что освоение новых рынков требует транспортных связей."Очевидно, что освоение новых рынков требует укрепления транспортных связей. Так, на восточном направлении, в Китае, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, основным проектом для нас является развитие так называемого Восточного полигона железных дорог... Особое внимание будем уделять и южному направлению. Уже утверждены планы развития международного коридора "Север-Юг", а также коридора в Азово-Черноморском направлении", - сказал российский лидер на пленарном заседании на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин: освоение новых рынков требует укрепления транспортных связей
ПУТИН: ОЧЕВИДНО, ЧТО ОСВОЕНИЕ НОВЫХ РЫНКОВ ТРЕБУЕТ ТРАНСПОРТНЫХ СВЯЗЕЙ
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россия, экономика, владимир путин, китай
ПМЭФ-2024, Россия, Экономика, Владимир Путин, Китай
Путин рассказал, что необходимо для освоения новых рынков

Путин: освоение новых рынков требует транспортных связей

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал очевидным то, что освоение новых рынков требует транспортных связей.
"Очевидно, что освоение новых рынков требует укрепления транспортных связей. Так, на восточном направлении, в Китае, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, основным проектом для нас является развитие так называемого Восточного полигона железных дорог... Особое внимание будем уделять и южному направлению. Уже утверждены планы развития международного коридора "Север-Юг", а также коридора в Азово-Черноморском направлении", - сказал российский лидер на пленарном заседании на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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ПМЭФ-2024РоссияЭкономикаВладимир ПутинКитай
 
 
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