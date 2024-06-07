https://ria.ru/20240607/putin-1951381810.html

Путин рассказал, что необходимо для освоения новых рынков

Путин рассказал, что необходимо для освоения новых рынков - РИА Новости, 07.06.2024

Путин рассказал, что необходимо для освоения новых рынков

Президент России Владимир Путин назвал очевидным то, что освоение новых рынков требует транспортных связей. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:15

2024-06-07T15:15

2024-06-07T15:37

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал очевидным то, что освоение новых рынков требует транспортных связей."Очевидно, что освоение новых рынков требует укрепления транспортных связей. Так, на восточном направлении, в Китае, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, основным проектом для нас является развитие так называемого Восточного полигона железных дорог... Особое внимание будем уделять и южному направлению. Уже утверждены планы развития международного коридора "Север-Юг", а также коридора в Азово-Черноморском направлении", - сказал российский лидер на пленарном заседании на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/pmef-1951355302.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: освоение новых рынков требует укрепления транспортных связей ПУТИН: ОЧЕВИДНО, ЧТО ОСВОЕНИЕ НОВЫХ РЫНКОВ ТРЕБУЕТ ТРАНСПОРТНЫХ СВЯЗЕЙ 2024-06-07T15:15 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, экономика, владимир путин, китай