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Путин оценил объем товарооборота, приходящийся на дружественные страны - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
15:12 07.06.2024 (обновлено: 15:34 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951380155.html
Путин оценил объем товарооборота, приходящийся на дружественные страны
Путин оценил объем товарооборота, приходящийся на дружественные страны - РИА Новости, 07.06.2024
Путин оценил объем товарооборота, приходящийся на дружественные страны
На долю дружественных Российской Федерации государств приходится три четверти её товарооборота , заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:12
2024-06-07T15:34
россия
пмэф-2024
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. На долю дружественных Российской Федерации государств приходится три четверти её товарооборота , заявил президент РФ Владимир Путин."На долю дружественных России государств, и, как мы видим именно этим, мы на это должны обращать в первую очередь внимание... обращать внимание на экономики быстрорастущих государств... Им предстоит определять будущее глобальной экономики. Сегодня уже приходится на их доли три четверти нашего товарооборота", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин о доле товарооборота с дружественными странами
На долю дружественных России государств приходится три четверти ее товарооборота, такую статистику привел Путин, – заявил Путин на ПМЭФ
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россия, владимир путин, экономика
Россия, ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Экономика
Путин оценил объем товарооборота, приходящийся на дружественные страны

Путин: три четверти товарооборота приходится на долю дружественных государств

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. На долю дружественных Российской Федерации государств приходится три четверти её товарооборота , заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"На долю дружественных России государств, и, как мы видим именно этим, мы на это должны обращать в первую очередь внимание... обращать внимание на экономики быстрорастущих государств... Им предстоит определять будущее глобальной экономики. Сегодня уже приходится на их доли три четверти нашего товарооборота", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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