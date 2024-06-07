https://ria.ru/20240607/putin-1951380155.html

Путин оценил объем товарооборота, приходящийся на дружественные страны

Путин оценил объем товарооборота, приходящийся на дружественные страны - РИА Новости, 07.06.2024

Путин оценил объем товарооборота, приходящийся на дружественные страны

На долю дружественных Российской Федерации государств приходится три четверти её товарооборота , заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:12

2024-06-07T15:12

2024-06-07T15:34

россия

пмэф-2024

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. На долю дружественных Российской Федерации государств приходится три четверти её товарооборота , заявил президент РФ Владимир Путин."На долю дружественных России государств, и, как мы видим именно этим, мы на это должны обращать в первую очередь внимание... обращать внимание на экономики быстрорастущих государств... Им предстоит определять будущее глобальной экономики. Сегодня уже приходится на их доли три четверти нашего товарооборота", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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Путин о доле товарооборота с дружественными странами На долю дружественных России государств приходится три четверти ее товарооборота, такую статистику привел Путин, – заявил Путин на ПМЭФ 2024-06-07T15:12 true PT0M25S

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россия, владимир путин, экономика