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Новое производство полимеров запустят в Тульской области
Новое производство полимеров запустят в Тульской области - РИА Новости, 07.06.2024
Новое производство полимеров запустят в Тульской области
На XXVII Петербургском международном экономическом форуме 6 июня врио губернатора Дмитрий Миляев подписал соглашение о сотрудничестве с председателем совета... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:51
2024-06-07T14:51
2024-06-07T14:52
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технологии
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На XXVII Петербургском международном экономическом форуме 6 июня врио губернатора Дмитрий Миляев подписал соглашение о сотрудничестве с председателем совета директоров АО "Полипласт" Александром Шамсутдиновым, сообщает пресс-служба регионального правительства. В рамках соглашения создадут новое производство полимеров. Оно позволит обеспечить потребности как российского, так и зарубежных рынков. Сумма инвестиций – 12 миллиардов рублей. Будет создано 700 рабочих мест. "Полипласт" – активно развивающаяся компания, яркий пример социально ориентированного бизнеса и один из самых надежных партнеров региона", - сказал Дмитрий Миляев, его слова приводит пресс-служба. "Компания серьезно подходит к экологической и промышленной безопасности при проектировании комплексов, следуя мировым стандартам и нормам. Запуск новых производств будет способствовать экономическому развитию Тульской области", - отметил Шамсутдинов. В прошлом году продукция компании получила федеральный знак качества "100 Лучших товаров России". Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, дмитрий миляев, тульская область, пмэф
Тульская область, Технологии, Дмитрий Миляев, Тульская область, ПМЭФ
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На XXVII Петербургском международном экономическом форуме 6 июня врио губернатора Дмитрий Миляев подписал соглашение о сотрудничестве с председателем совета директоров АО "Полипласт" Александром Шамсутдиновым, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В рамках соглашения создадут новое производство полимеров. Оно позволит обеспечить потребности как российского, так и зарубежных рынков.
Сумма инвестиций – 12 миллиардов рублей. Будет создано 700 рабочих мест.
"Полипласт" – активно развивающаяся компания, яркий пример социально ориентированного бизнеса и один из самых надежных партнеров региона", - сказал Дмитрий Миляев, его слова приводит пресс-служба.
"Компания серьезно подходит к экологической и промышленной безопасности при проектировании комплексов, следуя мировым стандартам и нормам. Запуск новых производств будет способствовать экономическому развитию Тульской области
", - отметил Шамсутдинов.
В прошлом году продукция компании получила федеральный знак качества "100 Лучших товаров России".
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.