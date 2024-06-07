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Новое производство полимеров запустят в Тульской области - РИА Новости, 07.06.2024
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Тульская область
 
14:51 07.06.2024 (обновлено: 14:52 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/proizvodstvo-1951368607.html
Новое производство полимеров запустят в Тульской области
Новое производство полимеров запустят в Тульской области - РИА Новости, 07.06.2024
Новое производство полимеров запустят в Тульской области
На XXVII Петербургском международном экономическом форуме 6 июня врио губернатора Дмитрий Миляев подписал соглашение о сотрудничестве с председателем совета... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:51
2024-06-07T14:52
тульская область
технологии
дмитрий миляев
тульская область
пмэф
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На XXVII Петербургском международном экономическом форуме 6 июня врио губернатора Дмитрий Миляев подписал соглашение о сотрудничестве с председателем совета директоров АО "Полипласт" Александром Шамсутдиновым, сообщает пресс-служба регионального правительства. В рамках соглашения создадут новое производство полимеров. Оно позволит обеспечить потребности как российского, так и зарубежных рынков. Сумма инвестиций – 12 миллиардов рублей. Будет создано 700 рабочих мест. "Полипласт" – активно развивающаяся компания, яркий пример социально ориентированного бизнеса и один из самых надежных партнеров региона", - сказал Дмитрий Миляев, его слова приводит пресс-служба. "Компания серьезно подходит к экологической и промышленной безопасности при проектировании комплексов, следуя мировым стандартам и нормам. Запуск новых производств будет способствовать экономическому развитию Тульской области", - отметил Шамсутдинов. В прошлом году продукция компании получила федеральный знак качества "100 Лучших товаров России". Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/pmef-2024-1950535863.html
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технологии, дмитрий миляев, тульская область, пмэф
Тульская область, Технологии, Дмитрий Миляев, Тульская область, ПМЭФ

Новое производство полимеров запустят в Тульской области

© Фото : пресс-служба правительства Тульской области Новое производство полимеров запустят в Тульской области
Новое производство полимеров запустят в Тульской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На XXVII Петербургском международном экономическом форуме 6 июня врио губернатора Дмитрий Миляев подписал соглашение о сотрудничестве с председателем совета директоров АО "Полипласт" Александром Шамсутдиновым, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В рамках соглашения создадут новое производство полимеров. Оно позволит обеспечить потребности как российского, так и зарубежных рынков.
Информационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Петербурге стартует ПМЭФ-2024
5 июня, 00:08
Сумма инвестиций – 12 миллиардов рублей. Будет создано 700 рабочих мест.
"Полипласт" – активно развивающаяся компания, яркий пример социально ориентированного бизнеса и один из самых надежных партнеров региона", - сказал Дмитрий Миляев, его слова приводит пресс-служба.
"Компания серьезно подходит к экологической и промышленной безопасности при проектировании комплексов, следуя мировым стандартам и нормам. Запуск новых производств будет способствовать экономическому развитию Тульской области", - отметил Шамсутдинов.
Советник Президента РФ Антон Кобяков
Первый день ПМЭФ-24 собрал столько участников, сколько весь форум 2019 года
6 июня, 02:36
В прошлом году продукция компании получила федеральный знак качества "100 Лучших товаров России".
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Петербургский международный экономический форум
5 июня, 03:11
 
Тульская областьТехнологииДмитрий МиляевТульская областьПМЭФ
 
 
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