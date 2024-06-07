https://ria.ru/20240607/proizvodstvo-1951368607.html

Новое производство полимеров запустят в Тульской области

Новое производство полимеров запустят в Тульской области - РИА Новости, 07.06.2024

Новое производство полимеров запустят в Тульской области

На XXVII Петербургском международном экономическом форуме 6 июня врио губернатора Дмитрий Миляев подписал соглашение о сотрудничестве с председателем совета... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:51

2024-06-07T14:51

2024-06-07T14:52

тульская область

технологии

дмитрий миляев

тульская область

пмэф

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На XXVII Петербургском международном экономическом форуме 6 июня врио губернатора Дмитрий Миляев подписал соглашение о сотрудничестве с председателем совета директоров АО "Полипласт" Александром Шамсутдиновым, сообщает пресс-служба регионального правительства. В рамках соглашения создадут новое производство полимеров. Оно позволит обеспечить потребности как российского, так и зарубежных рынков. Сумма инвестиций – 12 миллиардов рублей. Будет создано 700 рабочих мест. "Полипласт" – активно развивающаяся компания, яркий пример социально ориентированного бизнеса и один из самых надежных партнеров региона", - сказал Дмитрий Миляев, его слова приводит пресс-служба. "Компания серьезно подходит к экологической и промышленной безопасности при проектировании комплексов, следуя мировым стандартам и нормам. Запуск новых производств будет способствовать экономическому развитию Тульской области", - отметил Шамсутдинов. В прошлом году продукция компании получила федеральный знак качества "100 Лучших товаров России". Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/pmef-2024-1950535863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, дмитрий миляев, тульская область, пмэф