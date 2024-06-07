https://ria.ru/20240607/proisshestvie-1951334552.html

После убийства на западе Москвы возбуждено дело о нападении на полицейских

После убийства на западе Москвы возбуждено дело о нападении на полицейских - РИА Новости, 07.06.2024

После убийства на западе Москвы возбуждено дело о нападении на полицейских

Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено после убийства мужчины на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:58

2024-06-07T13:58

2024-06-07T14:04

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено после убийства мужчины на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.Накануне 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Предполагаемого киллера через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Основная версия - убийство на почве ревности."В рамках расследования уголовного дела об убийстве мужчины на западе Москвы возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ)", - говорится в сообщении.Отмечается, что фигурант после убийства скрылся с места происшествия и был настигнут полицейскими вблизи дома по Матвеевской улице. Как рассказали в СК, мужчина не менее четырех раз выстрелил в сторону правоохранителей. В настоящее время задержанный находится в медицинском учреждении.По уголовном делу проведен обыск по месту регистрации фигуранта, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинские, дактилоскопические и баллистические.

https://ria.ru/20240606/balishanskiy-1951082511.html

москва

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)