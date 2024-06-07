https://ria.ru/20240607/proisshestvie-1951296519.html
В Якутии на детской площадке мальчик поджег ребенка
В Якутии на детской площадке мальчик поджег ребенка - РИА Новости, 07.06.2024
В Якутии на детской площадке мальчик поджег ребенка
Мальчик на детской площадке в Якутии поджег малолетнего ребенка, тот получил ожог 25% тела, ведется проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:38
2024-06-07T12:38
2024-06-07T12:39
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966551_0:219:3251:2048_1920x0_80_0_0_7e41a90f8e1c523c3f79e873fad197a8.jpg
ЯКУТСК, 7 июн - РИА Новости. Мальчик на детской площадке в Якутии поджег малолетнего ребенка, тот получил ожог 25% тела, ведется проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Пользователи соцсети распространили сообщение якобы от мамы пострадавшего ребенка. Женщина рассказала, что они с сыном дошкольного возраста попали в реанимацию после того, как агрессивный мальчик на детской площадке поджег одежду ребенка. "Прокуратурой Намского района проводится проверка по факту причинения телесных повреждений ребенку. Установлено, что во время игры на детской площадке в с. Намцы вследствие возникшей ссоры мальчик 2016 года рождения поджег зажигалкой футболку другому малолетнему, в результате чего последний получил ожог различных участков тела, пламенем охвачено 25% тела", - рассказали в прокуратуре. Отмечается, что в отношении родителя малолетнего поджигателя возбуждено административное дело.
https://ria.ru/20240605/diversanty-1950646216.html
https://ria.ru/20231002/ubiystvo-1899836652.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966551_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_4fee42fcc189fb504599ef4e175ae90b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
В Якутии на детской площадке мальчик поджег ребенка
В Якутии мальчик на детской площадке поджег ребенка, тот получил ожог 25% тела
ЯКУТСК, 7 июн - РИА Новости. Мальчик на детской площадке в Якутии поджег малолетнего ребенка, тот получил ожог 25% тела, ведется проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Пользователи соцсети распространили сообщение якобы от мамы пострадавшего ребенка. Женщина рассказала, что они с сыном дошкольного возраста попали в реанимацию после того, как агрессивный мальчик на детской площадке поджег одежду ребенка.
"Прокуратурой Намского района проводится проверка по факту причинения телесных повреждений ребенку. Установлено, что во время игры на детской площадке в с. Намцы вследствие возникшей ссоры мальчик 2016 года рождения поджег зажигалкой футболку другому малолетнему, в результате чего последний получил ожог различных участков тела, пламенем охвачено 25% тела", - рассказали в прокуратуре.
Отмечается, что в отношении родителя малолетнего поджигателя возбуждено административное дело.