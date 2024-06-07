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Пензенский губернатор презентовал делегации из Нигерии продукцию региона - РИА Новости, 07.06.2024
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Пензенская область
Пензенская область
 
21:03 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/produktsiya-1951541890.html
Пензенский губернатор презентовал делегации из Нигерии продукцию региона
Пензенский губернатор презентовал делегации из Нигерии продукцию региона - РИА Новости, 07.06.2024
Пензенский губернатор презентовал делегации из Нигерии продукцию региона
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках Петербургского международного экономического форума презентовал делегации из Нигерии продукцию... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T21:03
2024-06-07T21:03
пензенская область
пензенская область
нигерия
олег мельниченко
пмэф
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ПЕНЗА, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках Петербургского международного экономического форума презентовал делегации из Нигерии продукцию пензенских предприятий и ожидает новых предложений о сотрудничестве. "Благодаря участию в ПМЭФ Пензенская область расширяет свои зарубежные контакты. Сегодня с экономическим потенциалом нашего региона ознакомилась делегация республики Нигерия во главе с постоянным секретарем министерства промышленности, торговли и инвестиций Нурой Абба Римми. Гости осмотрели стенд, где представлена предлагаемая к экспорту продукция - кондитерские изделия, продукция приборостроения, станкостроительного и биомедицинского кластеров. Думаю, что ассортимент их впечатлил. Ждем новых предложений о сотрудничестве", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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пензенская область, нигерия, олег мельниченко, пмэф
Пензенская область, Пензенская область, Нигерия, Олег Мельниченко, ПМЭФ

Пензенский губернатор презентовал делегации из Нигерии продукцию региона

© Фото : Телеграм-канал губернатора Пензенской областиПензенский губернатор презентовал делегации из Нигерии продукцию региона
Пензенский губернатор презентовал делегации из Нигерии продукцию региона - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Телеграм-канал губернатора Пензенской области
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ПЕНЗА, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках Петербургского международного экономического форума презентовал делегации из Нигерии продукцию пензенских предприятий и ожидает новых предложений о сотрудничестве.
"Благодаря участию в ПМЭФ Пензенская область расширяет свои зарубежные контакты. Сегодня с экономическим потенциалом нашего региона ознакомилась делегация республики Нигерия во главе с постоянным секретарем министерства промышленности, торговли и инвестиций Нурой Абба Римми. Гости осмотрели стенд, где представлена предлагаемая к экспорту продукция - кондитерские изделия, продукция приборостроения, станкостроительного и биомедицинского кластеров. Думаю, что ассортимент их впечатлил. Ждем новых предложений о сотрудничестве", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Пензенская областьПензенская областьНигерияОлег МельниченкоПМЭФ
 
 
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