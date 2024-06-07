Пензенский губернатор презентовал делегации из Нигерии продукцию региона
© Фото : Телеграм-канал губернатора Пензенской областиПензенский губернатор презентовал делегации из Нигерии продукцию региона
© Фото : Телеграм-канал губернатора Пензенской области
ПЕНЗА, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках Петербургского международного экономического форума презентовал делегации из Нигерии продукцию пензенских предприятий и ожидает новых предложений о сотрудничестве.
"Благодаря участию в ПМЭФ Пензенская область расширяет свои зарубежные контакты. Сегодня с экономическим потенциалом нашего региона ознакомилась делегация республики Нигерия во главе с постоянным секретарем министерства промышленности, торговли и инвестиций Нурой Абба Римми. Гости осмотрели стенд, где представлена предлагаемая к экспорту продукция - кондитерские изделия, продукция приборостроения, станкостроительного и биомедицинского кластеров. Думаю, что ассортимент их впечатлил. Ждем новых предложений о сотрудничестве", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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