https://ria.ru/20240607/produktsiya-1951541890.html

Пензенский губернатор презентовал делегации из Нигерии продукцию региона

Пензенский губернатор презентовал делегации из Нигерии продукцию региона - РИА Новости, 07.06.2024

Пензенский губернатор презентовал делегации из Нигерии продукцию региона

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках Петербургского международного экономического форума презентовал делегации из Нигерии продукцию... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T21:03

2024-06-07T21:03

2024-06-07T21:03

пензенская область

пензенская область

нигерия

олег мельниченко

пмэф

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ПЕНЗА, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках Петербургского международного экономического форума презентовал делегации из Нигерии продукцию пензенских предприятий и ожидает новых предложений о сотрудничестве. "Благодаря участию в ПМЭФ Пензенская область расширяет свои зарубежные контакты. Сегодня с экономическим потенциалом нашего региона ознакомилась делегация республики Нигерия во главе с постоянным секретарем министерства промышленности, торговли и инвестиций Нурой Абба Римми. Гости осмотрели стенд, где представлена предлагаемая к экспорту продукция - кондитерские изделия, продукция приборостроения, станкостроительного и биомедицинского кластеров. Думаю, что ассортимент их впечатлил. Ждем новых предложений о сотрудничестве", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240527/siyyarto-1948672968.html

пензенская область

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Алёна Пава

пензенская область, нигерия, олег мельниченко, пмэф